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Tech

Nesze neked erős forint, csak egy országban drágább a GTA VI, mint Magyarországon: zsebükbe nyúlhatnak a játékosok

Pénzcentrum
2026. június 25. 11:30

Miközben a világ legtöbb országában 80 dollár körüli áron lehet majd megvásárolni a GTA VI alapkiadását, Magyarországon a játék ára dollárra átszámítva a világ második legmagasabbja lett. A 31 990 forintos hazai ár több mint 100 dollárnak felel meg, így csak Izraelben kerül többe a régóta várt videojáték. A magyar játékosok még a svájci, brit vagy svéd vásárlóknál is mélyebben nyúlhatnak a zsebükbe a Rockstar új sikervárományosáért.

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A Rockstar Games a napokban hivatalosan is bejelentette a GTA VI árát: az alapkiadás 79,99 dollárba, az Ultimate Edition pedig 99,99 dollárba kerül az Egyesült Államokban. Az előrendelések június 25-én indultak, a játék pedig 2026. november 19-én jelenik meg PlayStation 5-re és Xbox Series X/S konzolokra.

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A magyar játékosokat azonban kellemetlen meglepetés érheti. A PlayStation Store-ban és az Xbox Store-ban megjelent hivatalos árak alapján a GTA VI standard kiadása 31 990 forintba kerül, míg az Ultimate Edition ára 39 990 forint.

A nemzetközi összehasonlítások szerint ez dollárra átszámítva a világ második legmagasabb ára. A magyar vásárlók csak az izraelieknél fizetnek kevesebbet a játékért.

Az összesítések szerint a 31 990 forintos magyar ár mintegy 101,85 dollárnak felel meg, ami közel 22 dollárral haladja meg az amerikai listaárat. Ez azt jelenti, hogy a magyar játékosok nagyjából 27 százalékos felárat fizetnek az amerikai vásárlókhoz képest - épp annyit, mint amennyi az áfa hazánkban.

Csak Izrael előzi meg Magyarországot

A standard kiadás esetében a legdrágább országok rangsora így alakul:

  • Izrael - 106,88 dollár
  • Magyarország - 101,85 dollár
  • Svájc - 98,31 dollár
  • Csehország - 93,98 dollár
  • Lengyelország - 92,30 dollár

Eközben például Szaúd-Arábiában és az Egyesült Arab Emírségekben 79,99 dollárnak megfelelő összeget kell fizetni, míg a legolcsóbb piacnak Dél-Korea számít, ahol mindössze 58 dollár körüli összegért lehet megvásárolni a játékot.

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A GTA 6 árai világszerte. Forrás: RedditA GTA 6 árai világszerte. Forrás: Reddit

Az Ultimate Edition esetében sem jobb a helyzet: a magyar 39 990 forintos ár 127,32 dollárnak felel meg, amivel szintén a második helyen állunk a világ legdrágább országai között. Ebben a kategóriában is csak Izrael előzi meg Magyarországot.

Még a nyugat-európai országoknál is drágább

Különösen feltűnő, hogy a magyar ár több olyan, jóval magasabb jövedelmű országnál is magasabb. Az Egyesült Királyságban a standard kiadás 92 dollárnak megfelelő összegbe kerül, Svédországban 91,97 dollárba, az eurózónában pedig 90,71 dollárnak megfelelő áron kínálják a játékot.

Vagyis a magyar vásárlók nemcsak nominálisan fizetnek sokat, hanem nemzetközi összevetésben is a világ egyik legmagasabb árát kénytelenek kifizetni a videojáték-ipar talán legjobban várt címéért.

Egyébként ezeken az árakon már masszívan látszik a forint érősödése, hiszen eddig egy 70 dolláros játékot lehetett kb. 30 ezer forintért megvenni, most pedig egy 80 dolláros cím kerül 32 ezerbe. 
Címlapkép: Getty Images
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