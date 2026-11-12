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Peking, 2024. január 8. Hszi Csin-ping kínai elnök, a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságának fõtitkára, a központi katonai bizottság elnöke a KKP korrupcióellenes ügyekben is illetékes központi fegyelmi bizottságának harmadik pl
Világ

Hszi Csin-ping megüzente Tajvannak, mi vár rá: Kína nem mond le az újraegyesítésről

Pénzcentrum
2026. november 12. 14:16 4 perc

„A történelem sodrását nem lehet megállítani” – üzente Hszi Csin-ping kínai elnök Tajvannak, és ismét egyértelművé tette, hogy Peking nem mond le a sziget feletti ellenőrzés megszerzéséről. A Reuters beszámolója szerint a kínai vezető ezúttal a békés újraegyesítés mellett érvelt, ugyanakkor nem tett említést az erő alkalmazásának lehetőségéről. Tajpej határozottan visszautasította Peking elképzelését, miközben a kínai hadsereg 29 repülőgéppel és hadihajókkal tartott harckészültségi járőrözést a sziget körül.

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A kínai elnök csütörtökön, Pekingben, a kínai forradalmi vezető, Szun Jat-szen születésének 160. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen beszélt Tajvan jövőjéről. Hszi Csin-ping szerint Tajvan újraegyesítése az anyaországgal a Kínai Kommunista Párt megkerülhetetlen történelmi küldetése.

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„A történelem sodrását nem lehet megállítani. Az anyaország teljes újraegyesítésének meg kell valósulnia, és biztosan meg is fog valósulni” – fogalmazott a kínai vezető.

Hszi ismét hangsúlyozta, hogy Peking a békés újraegyesítést és az „egy ország, két rendszer” elvét támogatja. Kína ennek keretében hajlandó tárgyalni Tajvannal, amennyiben a párbeszéd az úgynevezett egy Kína-elv elfogadásán alapul.

Ez a pekingi álláspont azt jelenti, hogy a kínai vezetés a Tajvani-szoros két partját egyetlen országnak tekinti. Tajpej azonban határozottan elutasítja ezt az értelmezést, és nem fogadja el, hogy a sziget Peking fennhatósága alá kerüljön.

Tajvan visszautasította a kínai ajánlatot

A tajvani kormány elutasította Hszi kijelentéseit. A Tajvan és Kína közötti kapcsolatokat kezelő szárazföldi ügyek tanácsa szerint a „egy ország, két rendszer” modell valójában azt jelentené, hogy a tajvani társadalomnak alá kellene rendelnie magát a Kínai Kommunista Párt autoriter irányításának.

A tanács szóvivője, Liang Ven-csie szerint a kínai elnök mostani kijelentései lényegében nem különböznek attól, amit Peking az elmúlt években rendszeresen hangoztatott. A konfliktus alapja, hogy Kína saját területének tekinti a demokratikusan irányított Tajvant, miközben a sziget saját kormánnyal, hadsereggel és demokratikus intézményrendszerrel rendelkezik. Tajvan elnöke, Lai Csing-te korábban többször is kijelentette, hogy a sziget jövőjéről kizárólag a tajvani emberek dönthetnek.

A politikai üzenetek mellett a katonai aktivitás is jelzi, mennyire feszült a helyzet a térségben. Tajvan védelmi minisztériuma csütörtökön arról számolt be, hogy 29 kínai katonai repülőgépet, köztük J–16-os vadászgépeket és drónokat észleltek a sziget körül.

A légi egységek kínai hadihajókkal együtt úgynevezett közös harckészültségi járőrözést hajtottak végre. Peking rendszeresen demonstrálja katonai jelenlétét Tajvan környezetében, és az elmúlt hónapokban a sziget keleti partvidékén is fokozta aktivitását.

Hszi ezúttal nem beszélt katonai beavatkozásról, Kína azonban korábban sem mondott le hivatalosan az erő alkalmazásának lehetőségéről. A pekingi vezetés továbbra is fenntartja annak jogát, hogy akár katonai eszközökkel is megakadályozza Tajvan függetlenné válását.

A G7 is figyelmeztette Pekinget, egyre nagyobb a nemzetközi aggodalom

Hszi beszédével párhuzamosan a világ vezető ipari demokráciáit tömörítő G7 külügyminiszterei is figyelmeztetést intéztek Kínához. A Párizsban tartott találkozó után kiadott közös nyilatkozatukban azt írták, hogy a Tajvan keleti partjainál fokozódó kínai tevékenység veszélyezteti a regionális stabilitást, a hajózás szabadságát és a nemzetközi tengeri szállítás biztonságát.

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A Reuters szerint ez volt a G7 eddigi leghatározottabb közös állásfoglalása a kínai aktivitással kapcsolatban. A nyilatkozatban a külügyminiszterek elutasították azokat az egyoldalú lépéseket, amelyek erővel, kényszerítéssel vagy fenyegetéssel változtatnák meg a térség jelenlegi helyzetét.

Tajvan üdvözölte a G7 állásfoglalását, és közölte, hogy tovább erősíti önvédelmi képességeit, valamint szorosabban együttműködik nemzetközi partnereivel. Peking viszont élesen bírálta a nyilatkozatot. A kínai külügyminisztérium szóvivője, Mao Ning szerint a G7 beavatkozik Kína belügyeibe, és a hidegháborús gondolkodásmódot képviseli.

Trump találkozhat Hszivel, Tajvan jövője is téma lehet

A kínai elnök beszéde különösen érzékeny időszakban hangzott el. Egy hét múlva rendezik meg a kínai Sencsenben az ázsiai és csendes-óceáni gazdasági együttműködés, az APEC csúcstalálkozóját, ahol Hszi Csin-ping várhatóan ismét találkozik Donald Trump amerikai elnökkel.

A két vezető egyeztetése azért is fontos, mert Washington továbbra is Tajvan egyik legjelentősebb nemzetközi támogatója, miközben az Egyesült Államok és Kína között a kereskedelmi, technológiai és biztonságpolitikai kérdésekben is komoly feszültségek vannak.

A kínai elnök nyilatkozata emellett valamivel több mint két héttel a tajvani helyhatósági választások előtt érkezett. A sziget politikai vezetése számára a Pekinghez fűződő viszony és a biztonság kérdése továbbra is az egyik legfontosabb politikai téma.

A tajvani helyzet tehát egyszerre jelent belpolitikai, katonai és nemzetközi diplomáciai kihívást. Peking továbbra is az újraegyesítést tekinti céljának, Tajpej viszont nem fogadja el a kínai fennhatóságot. A két fél közötti ellentét feloldására egyelőre nem látszik politikai megállapodás.

Címlapkép: Csü Peng, MTI/MTVA 
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