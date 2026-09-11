2026. szeptember 11. péntek Teodóra
16 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy humanoid robotművész egy képet fest egy művészeti műhelyben. Jövőbeli koncepció intelligens robotikával és mesterséges intelligenciával. 3D renderelés
Tech

10 százaléknál is nagyobb az esélye, hogy az AI kiirtja az emberiséget: súlyos figyelmeztetés érkezett

Pénzcentrum
2026. szeptember 11. 06:27

A jelenleg létező mesterségesintelligencia-modellek kockázata ugyan alacsony, de a technológia fejlődési sebessége miatt több mint 10 százalékos esélyt lát arra, hogy az AI egy napon az egész emberiséget elpusztíthatja Evan Hubinger, az Anthropic vezető AI-biztonsági kutatója. A szakember szerint különösen az jelenthet veszélyt, ha a mesterséges intelligencia képessé válik saját maga továbbfejlesztésére. A BBC News beszámolója szerint a kutató azt is elismerte, hogy jelenleg nincs kész megoldás arra, miként lehetne biztonságosan kezelni a szuperintelligenciát.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Hubinger az X-en közzétett bejegyzésében arról írt, hogy az AI jelentette, emberiséget fenyegető kockázat több mint 10 százalék lehet. A szakember ugyanakkor különbséget tett a jelenlegi és a jövőbeli rendszerek között. Megítélése szerint a most létező modellek jelentette kockázat alacsony, az igazi veszélyt az jelentheti, ha a technológia olyan szintre fejlődik, amelyen már saját képességeinek fejlesztésére is képes.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A BBC szerint Hubinger arra figyelmeztetett, hogy az AI fejlődése olyan gyors, hogy a következő években alapvetően megváltozhat a technológia képességeinek szintje. Ha a mesterséges intelligencia képes lenne automatizált kutatást és fejlesztést végezni, majd saját magát is továbbfejleszteni, az a jelenlegi biztonsági rendszerek számára teljesen új kihívást jelentene.

A kutató szerint az Anthropic mindent megtesz a biztonság érdekében, de jelenleg még nincs olyan tervük, amely garantálná, hogy egy szuperintelligens rendszer megfelelően összehangolható az emberi célokkal. Hubinger szerint arra sincs egyértelmű bizonyíték, hogy a fejlesztők jó úton haladnak ennek a problémának a megoldása felé.

Kapcsolódó cikkeink:

A figyelmeztetés egy olyan időszakban érkezett, amikor egyre több vita zajlik arról, milyen gyorsan fejlődnek a legfejlettebb AI-modellek, és milyen ellenőrzési lehetőségei maradnak az embereknek, ha a rendszerek képességei jelentősen meghaladják a jelenlegi szintet.

A BBC arra is felhívta a figyelmet, hogy az Anthropic legújabb modelljének biztonsági tesztelésével kapcsolatban szintén kérdések merültek fel. A Financial Times korábban arról számolt be, hogy a vállalat nem adta át legújabb modelljét a brit AI Safety Institute számára tesztelésre. A BBC az Anthropicot is megkereste az ügyben. Hubinger bejegyzését az X-en már több millióan látták. A kutató azt írta, hogy szerinte az AI által jelentett, az emberiség fennmaradását érintő kockázatot komolyan kell venni.

Nem ő az első ismert szakember, aki hasonló veszélyekre figyelmeztet. Az AI fejlesztésében részt vevő vezető szakemberek már évek óta beszélnek arról, hogy a mesterséges intelligencia fejlődése hosszabb távon olyan kockázatokat is teremthet, amelyeket a jelenlegi szabályozási és biztonsági rendszerek nem tudnak kezelni. A BBC szerint 2023-ban az OpenAI, a Google DeepMind és az Anthropic vezetői is nyilvánosan beszéltek az AI biztonsági kockázatairól.

A mostani figyelmeztetés egyik legfontosabb eleme azonban az, hogy Hubinger nem a jelenlegi AI-modelleket tartja közvetlenül az emberiségre nézve halálos veszélynek. A problémát a következő fejlődési szint jelentheti, amikor a rendszerek már képesek lehetnek saját kutatási és fejlesztési folyamataik jelentős részét automatizálni.

Ez azért különösen fontos kérdés, mert egy ilyen folyamat felgyorsíthatná az AI fejlődését. Ha egy rendszer saját maga képes lenne hatékonyabb változatokat létrehozni, a fejlesztés üteme jelentősen eltérhetne attól, amit ma az emberi kutatók és fejlesztők képesek követni. A szakember figyelmeztetése ezért nem azt jelenti, hogy a jelenlegi mesterségesintelligencia-rendszerek közvetlenül az emberiség végét jelentik. Azt jelzi, hogy a fejlesztőknek már most meg kell oldaniuk azokat a biztonsági problémákat, amelyek egy sokkal fejlettebb, akár szuperintelligens AI megjelenése előtt állhatnak.

Az AI gyorsabb ütemben alakíthatja át a munkaerőpiacot

Korábban Bill Gates is mesélt az AI veszélyeiről. A Microsoft társalapítója szerint ezúttal nem feltétlenül ugyanaz a folyamat zajlik, mint a korábbi technológiai forradalmak idején, amikor a megszűnő munkakörök helyére idővel új állások jöttek létre. Az AI ugyanis olyan szellemi feladatokat is képes automatizálni, amelyeket korábban kifejezetten az emberi munka számára tartottak fenn. 

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Gates szerint elsőként az ügyfélszolgálatok, az értékesítés, a jogi asszisztensi feladatok és a szoftverfejlesztés egyes területei kerülhetnek komoly nyomás alá. Később a hitelbírálat, az adatelemzés és az egészségügyi diagnosztika egyes részei is automatizálhatóvá válhatnak. Az AI és a robotika összekapcsolása pedig már fizikai munkakörökben, például a gyártásban, az építőiparban és a vendéglátásban is gyorsíthatja az automatizációt. 

A szakember szerint különösen nagy problémát jelenthet, ha a pályakezdők előtt tűnnek el a belépőszintű állások. Ha a vállalatok egyre több rutinfeladatot AI-rendszerekkel végeztetnek el, a fiataloknak kevesebb lehetőségük maradhat arra, hogy megszerezzék az első években szükséges szakmai tapasztalatot. Gates szerint az átképzés sem jelent automatikus megoldást, hiszen egy több évtizede ugyanabban a szakmában dolgozó ember számára nem feltétlenül reális egy teljesen új karrier felépítése. 

Gates ezért azt is felvetette, hogy bizonyos munkaköröket kifejezetten az emberek számára kellene fenntartani. Az úgynevezett „Human Reserved” modellben egyes feladatokat akkor is emberek végeznének, ha egy AI-rendszer technikailag gyorsabban vagy olcsóbban tudná ellátni azokat. Az egészségügyben és az idősgondozásban például szerinte különösen fontos lehet az emberi jelenlét és felelősség megőrzése. 

A Microsoft társalapítója az AI-adó gondolatát is felvetette. Érvelése szerint az adórendszer jelenleg sok esetben hátrányos helyzetbe hozza az emberi munka alkalmazását az automatizációval szemben. Egy dolgozó foglalkoztatása után ugyanis adót és járulékokat kell fizetni, miközben egy robot vagy AI-rendszer bevezetése beruházásként jelenhet meg. Gates ezért a robotok, illetve az AI-használat bizonyos formáinak megadóztatását is elképzelhetőnek tartja. Az ebből származó bevételeket az átképzések és a szociális rendszer finanszírozására lehetne fordítani. 

Gates ugyanakkor nem tartja az AI-t önmagában rossznak. Szerinte a technológia az egészségügyben, az oktatásban és a mezőgazdaságban olyan szolgáltatásokat tehet széles körben hozzáférhetővé, amelyekhez jelenleg csak a tehetősebb emberek vagy országok férnek hozzá. A probléma szerinte az, hogy megfelelő szabályok nélkül ugyanez a technológia tovább növelheti a társadalmi és vagyoni különbségeket. 

A mostani, az AI hosszabb távú biztonsági kockázatairól szóló figyelmeztetésekhez képest Gates megközelítése elsősorban gazdasági és társadalmi szempontból vizsgálja a problémát. A közös pont azonban az, hogy a technológia fejlődése gyorsabb lehet annál, mint ahogy a kormányok és a társadalmak alkalmazkodni tudnak hozzá. Gates szerint ezért már azelőtt ki kell alakítani a megfelelő szabályokat, hogy az első nagy elbocsátási hullámok kikényszerítenék a politikai beavatkozást.

 
Címlapkép: Getty Images
#tech #biztonság #veszély #microsoft #figyelmeztetés #munkaerőpiac #szabályozás #technológia #automatizáció #mesterséges intelligencia #ai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:15
07:45
07:33
07:15
06:27
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 11.
Pár százezerből is jócskán feljebb tornázhatod a lakásod értékét: erre érdemes költeni méregdrága felújítás helyett
2026. szeptember 10.
Kiderült a magyar luxushotelek féltett titka: erre biztos nem számítanak a tehetős vendégek
2026. szeptember 10.
Súlyos kockázat derült ki Paks kapcsán: erre a magyar háztartások sincsenek felkészülve
2026. szeptember 10.
Újabb részletek derültek ki a magyar kórházi fertőzésekről: komoly eltéréseket mutatnak az adatok a várthoz képest
2026. szeptember 10.
Ha ilyen téligumid van, fel ne tedd az idei szezonra: súlyosan balesetveszélyes, már nedves úton is megtörténhet a baj
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 11. péntek
Teodóra
37. hét
Szeptember 11.
A World Trade Center ellen elkövetett terrortámadás áldozatainak emléknapja
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Megszólalt a magyar klímakutató: tényleg sokkal kevesebb időnk van hátra, mint gondoltuk?
2
1 hete
Megszólalt a klímakutató: sokkal kevesebb időnk lehet hátra, mint gondoltuk
3
2 hónapja
Vadiúj csalási módszerrel fosztják ki tömegek bankszámláit: már az arcképes azonosítás is kevés, hogy megvédjen?!
4
4 hete
Sorra tűnnek el a pénzek magyar emberek bankszámláiról: ijesztő a trend, a bankok tehetetlenek
5
4 hete
A kibertámadások a hazai, kritikus infrastruktúrát is fenyegethetik: a közműhálózat is célpontja lehet a hackereknek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szerződés létrejötte
az ajánlat biztosító általi elfogadása. Erről a biztosító kötvényt állít ki. Ha az ajánlatra a biztosító 15 napon belül nem reagál, a szerződés automatikusan létrejön!

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 11. 07:15
Teljesen megőrül az időjárás Magyarországon: mutatjuk, mire kell ma és a hétvégén számítani
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 11. 05:46
Pár százezerből is jócskán feljebb tornázhatod a lakásod értékét: erre érdemes költeni méregdrága felújítás helyett
Agrárszektor  |  2026. szeptember 11. 07:01
Újra drágul az élelmiszer? Emiatt egy vagyonba kerülhet hamarosan minden