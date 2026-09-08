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Vásárlás

Meglepő dologra derült fény: a tinédzserek már jobban bíznak ebben a technológiában, mint a saját szüleikben?

Pénzcentrum
2026. szeptember 8. 22:00

2030-ra az online vásárlók több mint tizede rendszeresen AI-ügynököket használhat majd arra, hogy azok a nevükben vásároljanak. A Mastercard új jelentése szerint a mesterséges intelligencia hamarosan a termékek kiválasztásában és a fizetésben is egyre nagyobb szerepet kaphat.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Mastercard négy vezető jövőkutató bevonásával készített új jelentést arról, hogyan változhat meg a vásárlás és a fizetés a következő években. A kutatás szerint 2030-ra az online vásárlók több mint 10 százaléka rendszeresen AI-ügynökökre bízhatja majd a vásárlást.

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Az AI-ügynökök a felhasználó nevében kereshetnek termékeket, összehasonlíthatják az ajánlatokat, ellenőrizhetik az értékeléseket, és a megadott szabályok alapján akár a vásárlást is lebonyolíthatják. A Mastercard szerint elsőként olyan mindennapi vásárlásoknál terjedhet el a technológia, mint az élelmiszerek, a gyógyszerek vagy az előfizetések.

Már a fiatalok is egyre inkább az AI-ra támaszkodnak

A jelentéshez kapcsolódó Mastercard-felmérés szerint a változás már most megfigyelhető. A 13 országban, 26 ezer szülő és 13 és 18 év közötti tinédzser bevonásával készült kutatás szerint a tinédzserek nagyjából kétszer olyan gyakran használják az AI-t vásárlási döntéseik támogatására, mint a szüleik.

  • A fiatalok 62 százaléka úgy gondolja, hogy az AI jelentősen megváltoztatja majd azt, ahogyan a generációjuk vásárol.
  • A tinédzserek 27 százaléka tartja valószínűnek, hogy használna egy teljes egészében AI által működtetett vásárlási asszisztenst. Ez az arány a szülők körében 16 százalék.
  • A legjobb ár vagy kedvezmény megtalálására hetente a tinédzserek 18 százaléka használ AI-t, a szülőknél ez az arány 10 százalék.

A bizalom területén is jelentős különbség mutatkozik. A megkérdezett tinédzserek 31 százaléka inkább megbízna egy AI termékajánlásában, mint egy barátja véleményében. 23 százalékuk pedig már most az AI tanácsát választaná a saját szülei véleményével szemben.

A kereskedőknek is alkalmazkodniuk kell

A Mastercard szerint az AI-ügynökök megjelenése a kereskedők számára is új helyzetet teremt. Az AI ugyanis néhány másodperc alatt nagy mennyiségű információt tud feldolgozni, összevetheti a vállalatok állításait, ellenőrizheti a vásárlói értékeléseket, majd ezek alapján dönthet.

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Ezért a vállalkozásoknak a digitális felületeiket, termékinformációikat és szabályzataikat is úgy kell kialakítaniuk, hogy azokat az AI-ügynökök könnyen megtalálják és értelmezzék. Egy környezetvédelmi vagy fenntarthatósági állítás például akkor lehet igazán hasznos egy AI számára, ha az azt alátámasztó tanúsítvány is elérhető és ellenőrizhető formában szerepel.

A bizalom kulcskérdés lesz

A Mastercard szerint az AI-ügynökök terjedésével a bizalom még fontosabbá válhat. A fogyasztók ugyanis egyre inkább nemcsak az információk összegyűjtését és a termékek kiválasztását bízhatják a technológiára, hanem magát a vásárlási döntést is.

A jelentés szerint ezért egyértelmű szabályokra lesz szükség az identitás, a hozzájárulás, a felhatalmazás és a felelősség kérdésében. A következő években így egyre gyakrabban fordulhat elő, hogy a fogyasztó nem maga keresi meg a legjobb ajánlatot, hanem egyszerűen megbízza az AI-t azzal, hogy az előre meghatározott szempontok alapján tegye ezt meg helyette.
Címlapkép: Getty Images
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