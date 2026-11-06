Rejtett patkányváros húzódhat a panelházak alatt: egy csőtörés hozta felszínre a súlyos problémát Békésben is

Egy egyszerű csőtörés javításával indult a történet, végül azonban olyan problémára derült fény az egyik Békés vármegyei város panelházainál, amely még a sokat látott szakembereket is meglepte. A betonburkolat alatt ugyanis kiterjedt patkányjáratok húzódhatnak, a rágcsálók pedig akár a csatornahálózat felől is eljuthattak a lakóépületek alá. Azt egyelőre nem tudni, hány állat élhet a területen.

Nem mindennapi felfedezést tettek egy Békés vármegyei lakótelepen: csőtörés miatt kellett felbontani a több panelházat összekötő betonburkolatot, a javítás közben azonban a szakemberek nemcsak a meghibásodott vezetéket találták meg. A felszedett betonlapok alól sorra bukkantak elő a patkányok, és hamar kiderült, hogy jóval nagyobb lehet a baj, mint azt elsőre gondolták.

A történetről a Beol.hu számolt be. A lap szerint a közös képviselő hívott szakembereket a szivárgás felderítéséhez, a munkálatok során pedig olyan kiterjedt járatrendszerre bukkantak, amely a lakóépületek alatt húzódhat. A látvány még a tapasztalt felnőtt férfiakat is megijesztette.

Régi, lezárt csővezeték lehet a patkányok bejárata

A helyszínen egy széles, vályúszerű betoncsatorna húzódik, amelyben régi és jelenleg is működő közművezetékek futnak. A beszámoló szerint a probléma egyik lehetséges forrása egy korábban meghibásodott, azóta üzemen kívül helyezett cső lehet.

Ezt annak idején nem távolították el, hanem lezárták, és új vezetéket építettek be helyette. A lezárás azonban idővel meggyengülhetett: a fémdugón a korrózió és a rágcsálók rágása is nyomot hagyhatott. Az így kialakult résen keresztül a patkányok a csatornahálózat felől juthattak be a betoncsatornába, majd a sóderes feltöltésben alakíthatták ki saját járataikat.

A szakemberek szerint a beton alatt húzódó üregek és járatok már olyan kiterjedtek lehetnek, hogy a probléma felszámolása sem egyszerű feladat.

A patkányvadászok sem merték bevetni az állatokat

A helyszínre békéscsabai patkányvadászokat is kihívtak, ám a megszokott módszerekkel ezúttal nem próbálkoztak. A beton alatti járatrendszer ugyanis annyira átláthatatlannak és veszélyesnek tűnt, hogy még a görények vagy a terrierek bevetését sem merték kockáztatni. A járatokba bejutó állatok ugyanis olyan mélyre vagy szűk szakaszokra kerülhettek volna, ahonnan már nem biztos, hogy biztonságosan vissza tudnak jutni.

Az igazi kérdés azonban továbbra is az, mekkora lehet a rejtőzködő patkánykolónia. A beton alatt kialakult járatrendszer alapján akár több száz, sőt több ezer rágcsáló jelenléte is felmerült, de a pontos számot egyelőre nem állapították meg. Ehhez előbb a teljes érintett területet kellene feltérképezni.

Mit tehetnek a lakók, ha patkányokat látnak a ház körül?

Egy több épületet érintő rágcsálóprobléma nem feltétlenül oldható meg néhány kihelyezett csalétekkel. Ha a patkányok a közművezetékek mentén, a beton alatti üregekben vagy a csatornahálózat felől jutnak be, a bejutási pontokat is meg kell találni és szakszerűen le kell zárni.

A lakóknak érdemes néhány alapvető óvintézkedésre is figyelniük:

Jelezzék a közös képviselőnek, ha patkányt, ürüléket, rágásnyomokat vagy föld alatti járatokra utaló nyomokat észlelnek.

Ne próbálják házilag felszámolni a nagyobb fertőzöttséget: több épületet érintő probléma esetén kártevőirtó szakember bevonása szükséges.

A csőáttöréseket és réseket szakszerűen zárják le, mert a bejutási útvonalak megszüntetése nélkül az irtás sem feltétlenül hoz tartós eredményt.

Ne hagyjanak elöl élelmiszert és hulladékot, a szemetet pedig zárt tárolóban helyezzék el, hogy a rágcsálók ne találjanak könnyen táplálékot.

A békési eset jól mutatja, hogy a lakótelepi rágcsálóproblémák nem mindig láthatók a felszínen: egy hétköznapinak tűnő közműhiba is olyan rejtett problémára deríthet fényt, amelynek felszámolása már több szakember összehangolt munkáját igényelheti.