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Gazdaság

Nagyon fontos figyelmeztetést kaptak a magyar vállalkozások: súlyos árat fizethet, aki elköveti ezt a hibát

Pénzcentrum
2026. szeptember 9. 17:32

Nem az árfolyam gyengítése, hanem az alacsony és kiszámítható infláció, valamint a termelékenység növelése segítheti hosszú távon a magyar vállalkozásokat Kurali Zoltán szerint. Az MNB alelnöke a Portfolio Lendületben a Hazai Vállalkozások 2026 konferencián hangsúlyozta, hogy a jegybanknak nincs konkrét árfolyamcélja, ugyanakkor a forint mozgása a korábbinál erősebben hat az inflációra. Szerinte a gyenge forintra épülő versenyképesség-javítás veszélyes spirált indíthat el. A gazdasági felzárkózásban ehelyett a hatékonyság növelésének és az új technológiák, köztük a mesterséges intelligencia alkalmazásának lehet fontos szerepe, írja a Portfolio.

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Kurali Zoltán szerint az MNB elsődleges feladata továbbra is az árstabilitás fenntartása, miközben az árfolyamnak nincs célértéke. A forint mozgását azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni, különösen Magyarországon, ahol jelentős az importált termékek és alapanyagok aránya. Az alelnök szerint a Covid óta az árfolyamváltozások gyorsabban és erőteljesebben jelennek meg az inflációban, ezért az alacsony és stabil infláció kiszámíthatóbb környezetet teremthet a vállalkozások számára.

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A versenyképességet ugyanakkor szerinte nem a forint tudatos gyengítésével kell javítani. Egy gyengébb árfolyam ugyanis inflációt, majd bérnyomást generálhat, ami kedvezőtlen gazdasági spirálhoz vezethet. Kurali úgy látja, a vállalatoknak emellett a nettó devizakitettségükre és a megfelelő fedezeti politikára is figyelniük kell, a devizahitel pedig önmagában nem jelent problémát, ha megfelelő devizabevétel áll mögötte.

A tartós gazdasági felzárkózás alapját ezért a termelékenység javulása jelentheti. Kurali a régiós országokat, köztük Csehországot, Lengyelországot és Romániát is példaként említette, amelyek kevésbé értékelték le nemzeti valutájukat, mégis dinamikusabban növelték termelékenységüket. Szerinte az új technológiák, köztük a mesterséges intelligencia és a nagyobb számítási kapacitás, jelentős hatékonyságjavulást hozhatnak.
Címlapkép: Getty Images
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