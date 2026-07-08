A kínai hatóságok korlátoznák a legfejlettebb kínai mesterségesintelligencia-modellek külföldi elérhetőségét.
Nagy dobásra készül az OpenAI: hamarosan megérkezik az eddigi legfejlettebb ChatGPT-modell
Az OpenAI csütörtökön teszi nyilvánosan is elérhetővé legfejlettebb mesterségesintelligencia-modelljét, a GPT-5.6-ot, miután a piaci bevezetést a múlt hónapban az amerikai kormány kérésére elhalasztották. A halasztás hátterében nemzetbiztonsági aggályok álltak, amelyek a nagy teljesítményű AI-technológiákkal való esetleges visszaélésekhez kapcsolódnak - írta a Reuters.
A vállalat tájékoztatása szerint a legkorszerűbb GPT-5.6 Sol mellett két kedvezőbb árú változat, a Terra és a Luna is megjelenik a piacon. A bevezetésről elsőként beszámoló Axios úgy tudja, hogy a Trump-adminisztráció a modellek további tesztelése, valamint a cég és a kormányzati tisztségviselők közötti egyeztetések után engedélyezte a széles körű hozzáférést. Az OpenAI korábban kizárólag egy szűk, előzetesen átvilágított partneri körnek tette elérhetővé a GPT-5.6-ot, miközben a kapcsolódó adatokat a hatóságokkal is megosztotta.
A fejlemények hátterében az Egyesült Államok és Kína közötti, a legmodernebb AI-modellek kifejlesztéséért folyó verseny áll. Szakértők figyelmeztetnek, hogy ezek a technológiák jelentősen felgyorsíthatják a kifinomult kibertámadások végrehajtását azokban az ágazatokban, amelyek összetett, egymással összekapcsolt és gyakran több évtizedes rendszerekre épülnek. Washington éppen ezért szigorította az élvonalbeli modellek exportjának és kiadásának ellenőrzését, mivel tart attól, hogy a technológiát a kínai, orosz vagy más külföldi hadseregek és titkosszolgálatok rosszindulatú célokra használhatják fel.
A GPT-5.6 júniusi bemutatóján az OpenAI különösen a fejlett ágensképességeket emelte ki a szoftverfejlesztés, a biológia és a kiberbiztonság területén. A vállalat állítása szerint a GPT-5.6 Sol felveszi a versenyt az Anthropic Mythos Preview nevű modelljével az ExploitBench elnevezésű kiberbiztonsági teszten.
Az OpenAI vetélytársa, az Anthropic a júniusi amerikai exportkorlátozásokról szóló rendeletet követően váratlanul letiltotta legfejlettebb modelljeit, a Mythos 5-öt és a Fable 5-öt az összes felhasználó számára. A korlátozásokat a múlt héten vonták vissza, miután a vállalat különböző védelmi intézkedéseket vezetett be. A kiberbiztonsági szakértőknek tervezett Mythos ugyanakkor továbbra is kizárólag néhány "megbízhatónak" minősített amerikai szervezet számára érhető el.
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Trump elnök elnöki rendeletével egy olyan önkéntes keretrendszert hozott létre, amelynek értelmében a mesterségesintelligencia-fejlesztők a modelleket a szélesebb körű bevezetés előtt akár 30 napig is az amerikai kormány rendelkezésére bocsáthatják tesztelésre. Ezzel párhuzamosan Elon Musk bejelentette, hogy a SpaceXAI nevű vállalata szintén elérhetővé teszi vezető modelljét, a Grok 4.5-öt.
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