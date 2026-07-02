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Nem várt lépésre készül az Apple: teljesen megújul az iPhone, de nagy ára lehet a döntésnek
Az Apple nagyszabású termékbevezetési stratégiát tervez a következő évekre, így 2027 elejéig legalább öt új iPhone-modellt, köztük hajlítható kijelzős okostelefonokat dob piacra. Miközben a mesterséges intelligencia térnyerése miatt globális alkatrészhiány alakult ki, az amerikai vállalat a stabil beszerzési pozíciójára támaszkodva jelentős piaci előnyhöz juthat a nehézségekkel küzdő ázsiai versenytársakkal szemben.
A beszállítók a korábban tervezett 7-8 millió helyett idén már mintegy 10 millió hajlítható kijelzős iPhone gyártására készülnek. A technológiai óriásvállalat emellett már most biztosította a 2026 második felére tervezett új modellekhez szükséges alkatrészeket, nagyjából 80 millió készülékhez. A tervek szerint az Apple teljes okostelefon-gyártása 2026-ban várhatóan meghaladja majd a 220 millió darabot.
Bár a mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközpontok miatti hirtelen keresletnövekedés komoly memóriachip-hiányt és áremelkedést okozott a világpiacon, az Apple lépéselőnyben van. Stabil hátterének köszönhetően az amerikai cég sokkal könnyebben vészeli át az ellátási lánc akadozásait, mint a riválisai. Mivel a gyengébb alkupozícióban lévő kínai gyártók – a Xiaomi, az Oppo és a Vivo – egyaránt 100 millió darab alá csökkentették az éves gyártási céljaikat, az Apple előtt megnyílik a lehetőség, hogy a tavaszi modellfrissítésekkel tovább növelje piaci részesedését - írja a Portfolio a Cnbc alapkán.
Az ellátás biztosítása és a költségek optimalizálása érdekében az Apple arról tárgyal, hogy a kifejezetten a kínai piacra szánt készülékeihez a helyi gyártóktól, a Csanghszintől és a Jangcétől szerezzen be memóriachipeket. Ez azonban kényes diplomáciai lépés, mivel mindkét cég szerepel a Pentagon azon feketelistáján, amely a pekingi hadsereget támogató vállalatokat tartja nyilván.
Az intenzív termékbevezetési stratégia részeként 2027 első felében legalább két új okostelefon, az alapmodellnek számító iPhone 18 és egy teljesen új iPhone Air bemutatása várható. A feszített tempó és az előrelátó beszerzés időszerűségét jól mutatja, hogy a megugró memória- és tárhelyköltségek miatt a vállalat a közelmúltban már áremelésre kényszerült a MacBook és iPad termékcsaládok esetében.
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