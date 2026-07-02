Nem várt lépésre készül az Apple: teljesen megújul az iPhone, de nagy ára lehet a döntésnek

Az Apple nagyszabású termékbevezetési stratégiát tervez a következő évekre, így 2027 elejéig legalább öt új iPhone-modellt, köztük hajlítható kijelzős okostelefonokat dob piacra. Miközben a mesterséges intelligencia térnyerése miatt globális alkatrészhiány alakult ki, az amerikai vállalat a stabil beszerzési pozíciójára támaszkodva jelentős piaci előnyhöz juthat a nehézségekkel küzdő ázsiai versenytársakkal szemben.

A beszállítók a korábban tervezett 7-8 millió helyett idén már mintegy 10 millió hajlítható kijelzős iPhone gyártására készülnek. A technológiai óriásvállalat emellett már most biztosította a 2026 második felére tervezett új modellekhez szükséges alkatrészeket, nagyjából 80 millió készülékhez. A tervek szerint az Apple teljes okostelefon-gyártása 2026-ban várhatóan meghaladja majd a 220 millió darabot.

Bár a mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközpontok miatti hirtelen keresletnövekedés komoly memóriachip-hiányt és áremelkedést okozott a világpiacon, az Apple lépéselőnyben van. Stabil hátterének köszönhetően az amerikai cég sokkal könnyebben vészeli át az ellátási lánc akadozásait, mint a riválisai. Mivel a gyengébb alkupozícióban lévő kínai gyártók – a Xiaomi, az Oppo és a Vivo – egyaránt 100 millió darab alá csökkentették az éves gyártási céljaikat, az Apple előtt megnyílik a lehetőség, hogy a tavaszi modellfrissítésekkel tovább növelje piaci részesedését - írja a Portfolio a Cnbc alapkán.

Az ellátás biztosítása és a költségek optimalizálása érdekében az Apple arról tárgyal, hogy a kifejezetten a kínai piacra szánt készülékeihez a helyi gyártóktól, a Csanghszintől és a Jangcétől szerezzen be memóriachipeket. Ez azonban kényes diplomáciai lépés, mivel mindkét cég szerepel a Pentagon azon feketelistáján, amely a pekingi hadsereget támogató vállalatokat tartja nyilván.

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Az intenzív termékbevezetési stratégia részeként 2027 első felében legalább két új okostelefon, az alapmodellnek számító iPhone 18 és egy teljesen új iPhone Air bemutatása várható. A feszített tempó és az előrelátó beszerzés időszerűségét jól mutatja, hogy a megugró memória- és tárhelyköltségek miatt a vállalat a közelmúltban már áremelésre kényszerült a MacBook és iPad termékcsaládok esetében.