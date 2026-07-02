2026. július 2. csütörtök Ottó
23 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
BEL
Belgium 3 2 Szenegál
SEN
 Vége
32-es főtábla
USA
Egyesült Államok 2 0 Bosznia-Hercegovina
BIH
 Vége
32-es főtábla
ESP
Spanyolország Ausztria
AUT
 Ma 21:00
32-es főtábla
POR
Portugália Horvátország
CRO
 Péntek 01:00
32-es főtábla
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Minszk, Fehéroroszország – 2019. december 11.: Egy férfi kezében egy Apple iPhone Pro és egy Samsung Galaxy S10.
Tech

Nem várt lépésre készül az Apple: teljesen megújul az iPhone, de nagy ára lehet a döntésnek

Pénzcentrum
2026. július 2. 20:01

Az Apple nagyszabású termékbevezetési stratégiát tervez a következő évekre, így 2027 elejéig legalább öt új iPhone-modellt, köztük hajlítható kijelzős okostelefonokat dob piacra. Miközben a mesterséges intelligencia térnyerése miatt globális alkatrészhiány alakult ki, az amerikai vállalat a stabil beszerzési pozíciójára támaszkodva jelentős piaci előnyhöz juthat a nehézségekkel küzdő ázsiai versenytársakkal szemben.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A beszállítók a korábban tervezett 7-8 millió helyett idén már mintegy 10 millió hajlítható kijelzős iPhone gyártására készülnek. A technológiai óriásvállalat emellett már most biztosította a 2026 második felére tervezett új modellekhez szükséges alkatrészeket, nagyjából 80 millió készülékhez. A tervek szerint az Apple teljes okostelefon-gyártása 2026-ban várhatóan meghaladja majd a 220 millió darabot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár a mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközpontok miatti hirtelen keresletnövekedés komoly memóriachip-hiányt és áremelkedést okozott a világpiacon, az Apple lépéselőnyben van. Stabil hátterének köszönhetően az amerikai cég sokkal könnyebben vészeli át az ellátási lánc akadozásait, mint a riválisai. Mivel a gyengébb alkupozícióban lévő kínai gyártók – a Xiaomi, az Oppo és a Vivo – egyaránt 100 millió darab alá csökkentették az éves gyártási céljaikat, az Apple előtt megnyílik a lehetőség, hogy a tavaszi modellfrissítésekkel tovább növelje piaci részesedését - írja a Portfolio a Cnbc alapkán. 

Az ellátás biztosítása és a költségek optimalizálása érdekében az Apple arról tárgyal, hogy a kifejezetten a kínai piacra szánt készülékeihez a helyi gyártóktól, a Csanghszintől és a Jangcétől szerezzen be memóriachipeket. Ez azonban kényes diplomáciai lépés, mivel mindkét cég szerepel a Pentagon azon feketelistáján, amely a pekingi hadsereget támogató vállalatokat tartja nyilván.

Ezek a legjobb mobilok 2026-ban: népszerű márka csúcsterméke bőgött le a teszten
EZ IS ÉRDEKELHET
Ezek a legjobb mobilok 2026-ban: népszerű márka csúcsterméke bőgött le a teszten
A Tudatos Vásárlók Egyesülete 14 márka 156 hazai boltokban és webshopokban megvásárolható mobiltelefonját tesztelte.

Az intenzív termékbevezetési stratégia részeként 2027 első felében legalább két új okostelefon, az alapmodellnek számító iPhone 18 és egy teljesen új iPhone Air bemutatása várható. A feszített tempó és az előrelátó beszerzés időszerűségét jól mutatja, hogy a megugró memória- és tárhelyköltségek miatt a vállalat a közelmúltban már áremelésre kényszerült a MacBook és iPad termékcsaládok esetében.
Címlapkép: Getty Images
#iphone #okostelefon #tech #piac #áremelés #apple #technológia #gyártás #kína #mesterséges intelligencia #chip

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:24
20:01
19:43
19:27
19:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 2.
Súlyos veszély fenyegeti a magyar bankszámlákat: tízből hét ember már belesétált ebbe a csapdába, nem úszták meg olcsón
2026. július 1.
Ezzel a melóval most is bankot robbanthatsz: szinte bárhol állást találsz vele, a cégek itthon is egymásra licitálnak a dolgozókért
2026. július 2.
Hatalmas a baj a magyar építkezéseken: nem várt krízis miatt állt le szinte minden, ennek nagyon súlyos ára lesz
2026. július 2.
Rendkívüli vallomás a népszerű magyar táborról: a világhírű amerikai sztár is beszállt a szervezésébe
2026. július 2.
Kiderült, melyik diploma éri a legtöbbet: több tízmillió forinttal is többet kereshetsz életed során, ha ezt a szakot választod
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 2. csütörtök
Ottó
27. hét
Július 2.
A sportújságírók napja
Július 2.
UFO Világnap
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Rá ne kattints, pikk-pakk nullázzák vele a bankszámládat
2
2 hónapja
Óriási vagyonokat buknak bankszámláikról a magyarok: minden egy irányba mutat - félelmetes hiba áll a háttérben
3
3 hete
Neked is ilyen okostelefonod van? Le ne futtasd a legújabb frissítést, használhatatlan lesz tőle a készülék
4
2 hete
Magas sugárzást adnak ki ezek a mobiltelefonok: itt a 2026-os friss lista - a tiéd köztük van?
5
3 hete
Kongatják a vészharangot: olyan gigantikus időjárási anomália közelít, ami az egész világot a feje tetejére állítja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Opció gyakorlásának napja
Az a nap, amikor az opció jogosultja, az opciós jogát gyakorolva az opció tárgyát képező eszközt egyoldalú nyilatkozattal eladja, megvásárolja, vagy elszámolja. Az opció gyakorlásának napja a megállapodás függvényében lehet: egy adott napra meghatározott időpontban (európai típusú opció), vagy egy adott időszakban bármikor (amerikai típusú opció).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 2. 19:01
Hatalmas a baj a magyar építkezéseken: nem várt krízis miatt állt le szinte minden, ennek nagyon súlyos ára lesz
Pénzcentrum  |  2026. július 2. 18:51
Brutálisat erősödött a forint ma estére: újra látótávolságba került az álomhatár
Agrárszektor  |  2026. július 2. 19:32
Bejelentették az új támogatási programot: sok gazda járhat itt jól