Káros szokás terjed a magyar fiatalok körében: ez így tényleg megéri?

Érdekes képet fest a televíziós és online tartalomfogyasztási szokásokról a jelenleg is zajló labdarúgó-világbajnokság. A MediaMarkt és az Europion friss, országos reprezentatív felméréséből kiderült, hogy miközben a meccseket alapvetően szinte mindenki tévén szereti nézni, a fiatalabb generációk mobilhasználati szokásai komolyan befolyásolja a klasszikus meccsélményt.

Egy friss kutatás adatai szerint a magyar szurkolók elsöprő többsége, 81 százalékuk továbbra is televízión követi a mérkőzéseket, a háttérben komoly generációs különbségek láthatók. Miközben a meccsek alatt a 60 év felettiek 95,4%-a kizárólag a tévéképernyőre koncentrál, a 16–29 év közötti fiatalok közel 50%-a kezében folyamatosan ott van a mobiltelefon is.

Ez a fajta megosztott figyelem azonban komoly áldozatokkal jár: a jelenség nem csupán a Z generációhoz köthető, de a legfiatalabb szurkolók 26%-a vallotta be, hogy a párhuzamos telefonozás miatt rendszeresen lemarad az élő közvetítésről és a gólokról, így gyakran már csak az ismétlésből látja a lényeget.

A párhuzamos képernyőhasználat célja elsősorban a közösségi élmény, a meccsek alatt a fiatalok 54%-a közösségi média felületeket pörget, hiszen a mémek és reakciók legalább olyan izgalmasak számukra, mint maga a meccs. 40%-uk pedig chatcsoportokban - Messenger, Viber, WhatsApp - vitatja meg a látottakat a barátokkal. A felmérés ráerősít arra is, hogy a közösségi élmény részét képezi a meccs közbeni telefonhasználat, a megkérdezettek 35% még a nyilvános helyen lévő meccsnézés közben is kapcsolatban van távoli barátaival.

Miután a tévé a meccsnézés fő eszköze, nem meglepő eredménye a kutatásnak, hogy a válaszadók 21 százaléka jó alkalomnak tartja a foci vb-t egy új készülék beszerzésére.

Az is kiderült, hogy 13 százalékuk már beszerzett soundbart a jobb hangzás érdekében és akinek még nincs otthon, szívesen megy olyan vendégségbe, ahol kifejezetten komoly tv-n lehet meccset nézni. A nézők 29%-a már 65 colos (165 cm) vagy annál is nagyobb képernyőn szurkol otthon, míg a lélektani határral bíró 77 colos (196 cm), vagy annál nagyobb, TV-k is egyre nagyobb számban jelennek meg a hazai háztartásokban. A válaszadók 13 százaléka nyilatkozott arról, hogy a VB-t otthon 77 colos vagy nagyobb képernyőn követik.

A VB közvetítések időpontja sokak számára megnehezíti a meccsek követését és a közös szurkolás logisztikáját. A megkérdezettek 47%-a a közvetítési időpontoktól függetlenül is igyekszik követni az élő rangadót, preferáltan otthoni környezetben. A kutatásban résztvevők 8%-a eddig nem hagyott ki egy mérkőzést sem, és a közös meccsnézést is megoldották a baráti társaság egyik tagjánál.

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„A kutatási adatok megerősítik a hazai kiskereskedelemben és a műszakicikk-piacon látható változásokat” - nyilatkozta a számok kapcsán Szilágyi Gábor, a MediaMarkt Magyarország ügyvezető igazgatója.

A sportesemények és a bajnokságok időszaka a kereskedelmi adatok szerint hagyományosan a televíziós üzletág egyik legerősebb motorja, ilyenkor jelentősen megugrik a kereslet a nagyobb képátlójú, prémium kategóriás készülékek iránt.

„A vásárlói visszajelzések alapján egyértelműen látszik, hogy a 65 - 75 colos vagy ennél is nagyobb, tűéles képet adó tévék beruházását utólag gyakorlatilag senki sem bánja meg. A túl kicsi kijelzők választását viszont annál inkább, hiszen a valódi, stadion szintű sportélményhez ma már elengedhetetlen a mozihatás és a részletgazdag felbontás” - tette hozzá Szilágyi Gábor.