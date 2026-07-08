Ingyenes ajándékot kapnak a magyarok az egyik legnépszerűbb telefonos alkalmazásban: igényelni se kell, automatikusan jár

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A Rakuten Viber és az OpenAI együttműködésének köszönhetően a magyar felhasználók számára is közvetlenül az alkalmazáson belül válik elérhetővé a ChatGPT. A fokozatosan és díjmentesen bevezetett újdonság célja, hogy a mesterséges intelligencia mindenki, még a teljesen kezdők számára is könnyen és kényelmesen használhatóvá váljon a mindennapi kommunikációban - írja a HVG.
Az új, mesterségesintelligencia-alapú funkciók elsőként az Android- és iOS-eszközökön jelennek meg, majd a későbbiekben az asztali verzióba is beépülnek. A felhasználók egy külön erre a célra létrehozott csevegésben érhetik el az MI-asszisztenst, amellyel kérdéseket tehetnek fel vagy feladatokat oldhatnak meg anélkül, hogy ki kellene lépniük a Viberből.
A ChatGPT a privát és a csoportos beszélgetésekbe is zökkenőmentesen bevonható, amihez elegendő a "@" jelet beírni, majd a felugró menüből kiválasztani az MI-t. A mesterséges intelligencia válaszai jól láthatóan elkülönülnek a felhasználók üzeneteitől, és azokra a csevegés bármelyik résztvevője reagálhat. Adatvédelmi szempontból kiemelendő, hogy a Viber kizárólag a kifejezetten a ChatGPT-nek címzett üzeneteket továbbítja a rendszernek, a beszélgetések többi részét nem érinti ez az adattovábbítás.
A frissítés számos praktikus szöveges funkciót tartalmaz. A megosztott cikkek vagy dokumentumok hivatkozásai alatt megjelenő gombra kattintva a rendszer kigyűjti a legfontosabb információkat, miközben a csevegés-összegző (Chat Summary) funkció a pörgős beszélgetésekről készít rövid, kizárólag az igénylő felhasználó számára látható összefoglalót. Emellett a toll ikon megérintésével a már megírt üzenetek elküldés előtt a kívánt hangnemre formálhatók, és az azonnali, alkalmazáson belüli fordítás is támogatott.
A szöveges funkciók mellett bemutatkozik az Image Remix is, amely lehetővé teszi a fényképek közvetlen szerkesztését és átalakítását a beszélgetéseken belül, a kreatív munkát pedig a Viber beépített sablonokkal is támogatja.
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Az új funkciók használatához az üzenetküldő alkalmazás legfrissebb verziójára van szükség. A lehetőségek többsége bejelentkezés nélkül is azonnal kipróbálható, és kizárólag a képszerkesztő használatához, valamint a magasabb lekérdezési limitek eléréséhez szükséges egy ingyenes ChatGPT-fiók létrehozása vagy a meglévő profilba történő bejelentkezés, fizetős előfizetésre viszont egyáltalán nincs szükség.
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