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Tech

Kiderült, észrevétlenül szivárog el külföldre a magyar családok spórolt pénze: adókedvezménnyel tartanák itthon

Pénzcentrum
2026. július 4. 15:30

A magyar háztartások rekordméretű megtakarításainak jelentős része külföldi vállalatokat gazdagít, miközben a hazai innovatív cégek súlyos forráshiánnyal küzdenek. A tőkekiáramlás megállítására a szakmai szervezetek olyan célzott innovációs adókedvezmény bevezetését sürgetik, amely a lakossági vagyont a hazai technológiai szektor felé terelné.

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A Magyar Nemzeti Bank adatai alapján a hazai háztartások pénzügyi vagyona történelmi csúcsra, közel 120 ezermilliárd forintra nőtt. Ebből a gigantikus összegből azonban már minden tizenkettedik forint – a teljes lakossági megtakarítás mintegy 8 százaléka, azaz 5500 milliárd forint – külföldi értékpapírokban és eszközökben fekszik. Boros Áron, a Stradamus Zrt. vezérigazgatója és az IVSZ elnöki tanácsadója elemzésében arra figyelmeztet, hogy a magyar magánemberek már több mint ezermilliárd forintot tartanak közvetlenül külföldi részvényekben. Ez azt jelenti, hogy a hazai befektetők a pénzükkel olyan globális technológiai óriásokat finanszíroznak, mint az Apple vagy az Nvidia, miközben az itthoni startupok és tőzsdére érett középvállalatok nem jutnak elegendő forráshoz.

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A szakember rámutatott, hogy a tőke mindig a legkisebb ellenállás irányába áramlik, és ha nem építenek neki megfelelő medret, egyszerűen elszivárog. Ez a jelenség nem új keletű, hiszen az olyan történelmi példák, mint Irinyi János biztonsági gyufája vagy Rubik Ernő bűvös kockája is jól mutatják, hogy a magyar szellemi tőke haszna gyakran külföldön realizálódik.

Bár a technológiai szektor tőkehiánya és a befektetők óvatossága egész Európában problémát jelent – amit Vinnai Balázs, az IVSZ elnöke is megerősített –, Magyarországon a helyzet a régiós versenytársakhoz képest is kedvezőtlenebb. Ha a szabályozás nem épít hidat a kisbefektetők és a hazai cégek közé, a jövő magyar alapítói is külföldre vihetik majd a vállalkozásaikat.

A helyzet orvoslására Boros az "Innovációs Adókedvezmény 2027" koncepcióját javasolja. Ennek lényege, hogy a lakossági kisbefektetők közvetlen adókedvezményt kapnának abban az esetben, ha szigorúan ellenőrzött, átláthatóan működő magyar innovatív vállalatokba fektetik a pénzüket. A szigorú ellenőrzés az adóelkerülés kizárását szolgálná. A javaslat célja nem a költségvetés megterhelése, hanem egy olyan intelligens csatorna létrehozása, amely itthon tartja és a hazai értékteremtésbe forgatja vissza a lakossági vagyont.

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Bár a koncepció mögött az IVSZ áll, az egyeztetések már több nagy hazai szakmai szervezettel és a Budapesti Értéktőzsdével is zajlanak. A kezdeményezés végső célja, hogy a magyar megtakarításokból ne magáncélú luxusvagyontárgyakat vásároljanak, hanem a globális piacon is versenyképes, valódi hazai technológiai sikercégeket, úgynevezett unikornisokat finanszírozzanak.
Címlapkép: Getty Images
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