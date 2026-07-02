Óriási mítosz dőlt meg az ADHD-ról: rengeteg szülő rettegett emiatt feleslegesen

A terhesség alatt szedett paracetamol egy új, nagyszabású kutatás szerint nem növeli a gyermeknél az autizmus vagy a figyelemhiányos hiperaktivitási zavar (ADHD) kialakulásának kockázatát. A Hongkongi Egyetem munkatársai több mint 124 ezer testvérpár adatainak elemzésével cáfolták azt az elméletet, amelyet Donald Trump amerikai elnök hangoztatott 2025-ben.

A szakemberek semmilyen bizonyítékot nem találtak arra, hogy a várandósság alatti paracetamol-használat növelné az autizmus spektrumzavar vagy az ADHD kialakulásának valószínűségét - írja az SBS.

Az eredmények újabb tudományos bizonyítékkal szolgálnak Donald Trump 2025 szeptemberi kijelentésével szemben. Az amerikai elnök korábban arról beszélt, hogy az orvosoknak el kellene kerülniük a Tylenol – a paracetamol egyik ismert amerikai márkája – felírását terhes nőknek. Trump állításait az Ausztrál Orvosszövetség és az ausztrál gyógyszerhatóság is határozottan elutasította.

A vizsgálat megbízhatóságát a különleges módszertan adja. A hongkongi egészségügyi ellátórendszer elektronikus adatbázisai lehetővé tették, hogy a kutatók hosszú távon kapcsolják össze az anyák és gyermekeik egészségügyi adatait. A kezdeti mintában szereplő, 2001 és 2023 közötti több mint 700 ezer anya-gyermek páros adatát végül 124 333 testvérpárra szűkítették a pontosabb elemzés érdekében.

A testvérek adatainak összehasonlítása kulcsfontosságúnak bizonyult, mivel így sikerült kiszűrni az olyan zavaró tényezőket, mint a genetikai adottságok vagy a család társadalmi-gazdasági háttere. A kutatók kifejezetten olyan családokat elemeztek, amelyekben az anya az egyik terhessége alatt szedett paracetamolt, a másik alatt viszont nem. A vizsgálat arra kereste a választ, hogy a gyógyszernek a méhen belül kitett gyermeknél nagyobb valószínűséggel alakult-e ki autizmus vagy ADHD, mint a testvérénél, aki nem volt kitéve a hatóanyagnak. A kutatás szerint nem volt kimutatható különbség a testvérek között.

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Ausztráliában a paracetamol az "A" kategóriás gyógyszerek közé tartozik, ami azt jelenti, hogy várandósság alatt is biztonságosan alkalmazható. Az aggodalmak korábban abból adódtak, hogy a hatóanyag átjut a méhlepény-gáton, így közvetlenül érintheti a magzatot. A szert ugyanakkor széles körben alkalmazzák a terhesség alatti fájdalom és láz csillapítására, a hongkongi vizsgálatban érintett terhességek mintegy 43 százalékában írták fel ezt a hatóanyagot.

San Lo, a tanulmány egyik szerzője kiemelte, hogy a céljuk a megalapozatlan félelmek eloszlatása és a döntések adat alapú támogatása volt. Peter Tanuseputro társszerző hozzátette, hogy bár a paracetamolt nem szabad feleslegesen szedni, orvosi indokoltság esetén nem szabad tőle tartani. Kifejtette, hogy a kezeletlen láz vagy a súlyos fájdalom szintén komoly kockázatot jelent a terhesség alatt, miközben az alternatív készítmények alkalmazása még több aggályt vethet fel.