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Tech

Döbbenetes lépésre szánta el magát a magyar óriáscég: világszintű fegyverbiznisz rázza fel a piacot

Pénzcentrum
2026. július 7. 17:33

A 4iG érdekeltségébe tartozó N7 Defense Holding megvásárolja a Colt CZ Hungary fegyvergyártó vállalatot, amelyet a tranzakció lezárása előtt egy több milliárd forintos tőkeemeléssel stabilizál. A vállalatcsoport átfogó célja a hazai hadiipari portfólió – köztük a Rába és a Hirtenberger – pénzügyi és technológiai konszolidációja, a saját fejlesztésű fegyverrendszerek gyártásának felfuttatása, valamint az exportképesség erősítése, csökkentve a hazai állami megrendelésektől való függőséget - számolt be a Portfolio.

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A kiszámíthatóság és a transzparencia jegyében a 4iG egy 3,42 milliárd forintos készpénzes tőkeemelést hajt végre a Colt CZ Hungary társaságban, még mielőtt végleg felvásárolná a cseh tulajdonostárs 51 százalékos részesedését. A lépés nem volt halasztható, mivel a fegyvergyártó az alapítása óta veszteségesen működik, saját tőkéje negatívvá vált, miközben kötelezettségállománya meghaladta az 5,4 milliárd forintot. Mivel a jogi procedúrák miatt az adásvétel elhúzódó folyamat, a pénzügyi stabilitás helyreállítása azonnali beavatkozást igényelt.

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A tulajdonosváltást követően a kiskunfélegyházi telephelyen – ahol a Colt CZ Hungary és az Arzenál Fegyvergyár is működik – jelentős kapacitásbővítés várható. Az új felállás lényegesen nagyobb mozgásteret biztosít a vállalatnak, hiszen a jövőben már nem kizárólag a cseh CZ-termékek összeszerelésére fókuszálnak, hanem előtérbe kerül a saját fejlesztésű Gestamen fegyverrendszerek gyártása, és idővel új termékvonalakat is integrálhatnak. Mindez egy akár 10 milliárd forintos nagyságrendű, ütemezett beruházást igényel a jövőben. A cseh Colt CZ mindeközben exkluzív partner marad, ami az ellátásbiztonság szempontjából kiemelten fontos.

A 4iG és a magyar állam közös tulajdonában lévő védelmi ipari portfólió más vállalatainál is komoly kihívásokkal kell szembenézni. Számos stratégiai jelentőségű cég tőkehiányos vagy modernizációra szorul. A Hirtenberger magyar leányvállalatának például egymilliárd forintos és további 6,5 millió eurós hitelkeretet biztosítanak a korábbi adósságok rendezésére, míg az ausztriai anyavállalat működését egy 20,9 millió eurós forgótőkehitellel támogatják. Az Aeroplex esetében, amely tavaly több mint 800 millió forintos veszteséget termelt, a szerződések racionalizálásától és a tevékenység fókuszálásától várják a gazdálkodás helyreállítását.

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A Rába helyzete eltérő, de a modernizációs igény itt is hatalmas, mintegy 100 milliárd forintos beruházást tesz szükségessé. A vállalat az elmúlt években minimális nyereségét is inkább ingatlanértékesítésekből, semmint a főtevékenységéből érte el. Az elavult géppark cseréje elkerülhetetlen a Gidrán- és Tatra-gyártás beindításához, valamint a Lockheed Martinnal közösen előkészített HIMARS-programhoz, amely magyar ipari integrációra épülő rakétatüzérségi képesség kialakítását jelenti. A Rábába és a Hirtenbergerbe kisebbségi tulajdonostársként bevont cseh NATO-beszállító, a CSG jelenléte éppen azt a célt szolgálja, hogy technológiai fejlesztésekkel és új piacok megszerzésével erősítsék a vállalatok pozícióit.

Bár a magyar kormány a korábban megkötött, több mint 1300 milliárd forintos honvédelmi keretszerződés felülvizsgálatát tervezi, a 4iG partnerként tekint a folyamatra. Az állam és a magántőke közös érdekközössége – az állam 25 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik az N7 Defense-ben, és közvetett módon a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt.-ben is érdekelt – önmagában is csökkenti a politikai ciklusoknak való kitettséget.

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A vállalatcsoport hosszú távú, fenntartható üzleti modellje azonban nem egyetlen hazai keretszerződésre épül. A cél olyan piacképes ipari képességek kialakítása, amelyek belföldi megrendelések hiányában is életképesek. Ennek érdekében folyamatosan építik a nemzetközi együttműködéseket az Egyesült Államoktól Törökországon át a Közel-Keletig. Mivel a NATO-tagállamok 2035-ig 5 százalékos GDP-arányos védelmi ráfordítási célt tűztek ki, az Európai Unió pedig 150 milliárd eurós keretet biztosít a közös védelmi beszerzésekre, az európai piac bővülése tartós keresletet teremt az exportképes magyar védelmi ipar számára.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA 
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