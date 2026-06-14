Több tucat szurkolót kellett ellátni hőguta miatt a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyitónapján, a houstoni FIFA Fan Festivalon.
Kongatják a vészharangot: olyan gigantikus időjárási anomália közelít, ami az egész világot a feje tetejére állítja
Egyre nagyobb valószínűséggel alakulhat ki idén egy rendkívül erős, úgynevezett "szuper El Niño" jelenség. A legalább egy évtizede nem tapasztalt intenzitású éghajlati folyamat drasztikusan átalakíthatja a globális időjárást, hiszen egyes régiókban pusztító aszályokat, máshol heves viharokat okozhat, miközben tovább növeli a Föld átlaghőmérsékletét. Bár a jelenség komoly szélsőségekkel jár, a kutatók szerint a kiszámíthatósága lehetőséget ad a világnak a hatékony felkészülésre - írta meg a National Geographic.
Az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) megerősítette, hogy az El Niño feltételei már adottak, és a folyamat várhatóan tovább erősödik az északi féltekén. Az előrejelzések szerint ötven százalékos esély mutatkozik egy erős, és huszonöt százalékos egy nagyon erős El Niño kialakulására, amely során a Csendes-óceán felszíni vízhőmérséklete legalább 1,5 Celsius-fokkal haladja majd meg az átlagot. Ez a kutatók számára paradox módon komoly előnyt jelent, mivel a jelenség jellegzetes módon befolyásolja a globális légkört, így a szakemberek a korábbinál pontosabban jelezhetik előre a várható időjárási anomáliák helyét és jellegét.
A jellemzően két-hét évente jelentkező és kilenc-tizenkét hónapig tartó természetes éghajlati mintázat a trópusi Csendes-óceán térségéből indul ki. Normál körülmények között a passzátszelek keletről nyugatra fújnak, és a melegebb felszíni vizeket, valamint a viharokat Dél-Amerikától Indonézia felé tolják el.
Amikor azonban ezek a szelek legyengülnek, a meleg tengervíz és a csapadékos időjárás kelet felé tolódik el. Az óceán felszíni hőmérsékletének emelkedése alapjaiban változtatja meg a globális légköri áramlásokat. A folyamatot a kutatók műholdakkal és mélytengeri mérőbójákkal folyamatosan nyomon követik, hiszen minél nagyobb a felmelegedés mértéke, annál intenzívebbé válik az El Niño.
A "szuper El Niño" nem hivatalos tudományos szakkifejezés, hanem a rendkívül intenzív, a sokéves átlagot legalább 2 Celsius-fokkal meghaladó tengerfelszín-melegedésre használt megnevezés. Ilyen ritka esemény legutóbb a 2015–2016-os időszakban fordult elő, ami a Csendes-óceán északi részén rekordot döntő hurrikánszezont, Puerto Ricóban súlyos vízhiányt, Etiópiában pusztító aszályt, globálisan pedig az addig mért legmagasabb átlaghőmérsékletet eredményezte.
A jelenség délebbre tolja a futóáramlásokat, aminek következtében egyes területeken, például az Egyesült Államok délkeleti részén a megszokottnál lényegesen több csapadék hullik. Ezzel szemben más régiókban, így például Afrika déli részén a hőség és az aszály tizedeli meg a termést, ami súlyos élelmezési válsághoz vezethet. Indonéziában és Ausztráliában a szárazabb és melegebb időjárás miatt jelentősen fokozódik az erdőtüzek kockázata.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 63 632 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől a K&H Bank (THM 10,82%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A Csendes-óceán felmelegedése a globális léghőmérsékletet is megemeli, ezért az El Niño-évek rendszerint a legmelegebb esztendők közé tartoznak. A folyamat az élővilágra is drasztikus hatást gyakorol, a nyolcvanas és kilencvenes évek erős El Niño-jelenségei például a tengervíz tápanyag- és halállományának csökkenése miatt az éhhalál szélére sodorták a galápagosi pingvineket.
Érdekes módon az atlanti-óceáni hurrikánszezonra éppen mérséklő hatással lehet ez a folyamat. Az előrejelzések szerint az idén átlagos vagy annál is gyengébb viharszezon várható, mivel az El Niño felerősíti az úgynevezett szélnyírást az Atlanti-óceán felett. Ezek az erős, függőleges légáramlatok már a kialakulásuk fázisában szétzilálják a formálódó trópusi viharokat.
A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a potenciálisan katasztrofális következmények ellenére az El Niño önmagában nem tekinthető kizárólag károsnak vagy hasznosnak. Ez egy ősidők óta létező természeti folyamat, amelynek alapos ismerete és folyamatos nyomon követése kulcsfontosságú ahhoz, hogy a társadalom időben alkalmazkodhasson a várható szélsőségekhez.
Brutális ára lehet az amerikai techóriás új csodafegyverének: ezt tudjuk a készülő szuperlaptoppal kapcsolatban
Hosszas vonakodás után az Apple mégis piacra dobhatja első érintőképernyős laptopját.
Neked is ilyen okostelefonod van? Le ne futtasd a legújabb frissítést, használhatatlan lesz tőle a készülék
Egyes felhasználóknak az ügyfélszolgálat a Fastboot módban elvégzett gyári visszaállítást javasolta, ami az összes adat elvesztésével jár.
Lehalt a Facebook, Messenger, Instagram: nem lehet üzenetet küldeni, összeomlottak a Meta szolgáltatásai
A Facebook és az Instagram péntek délután 15:40 körül gyakorlatilag összeomlott.
Hát ezért merül le olyan gyorsan a telefonunk akkumulátora: kiderült a trükk, amivel bármikor növelhető az üzemidő
Néhány egyszerű beállítás és tudatos telefonhasználati szokás segítségével megóvhatjuk a korai elhasználódástól.
Egyelőre nem ismert, pontosan mi okozza a problémát.
Hiába a szuper olcsó árcédula: durva titkot rejtenek a kínaiak slágerautói - ennek egy tulaj sem fog örülni
Az Európai Unióban egyre erősebb az a meggyőződés, hogy Kína gazdasági térnyerése komoly veszélyt jelent az európai iparra.
Neked is ilyen iPhone készüléked van? Jó hírt közölt az Apple, ennek rengeteg felhasználó örülni fog
A végleges formájában ősszel megjelenő iOS 27 ugyanazokat a készülékeket támogatja majd, mint az elődje.
Új szintre léphet az AI-verseny: az OpenAI a nyilvános tőkepiacokról finanszírozná további növekedését.
Óriási titok derült ki a mesterséges intelligenciáról: ezért marad le rengeteg magyar dolgozó ezen a területen
A mesterséges intelligenciával kiválthatatlan vezetői képességek rangsorát a személyes bizalomépítés vezeti.
A mesterséges intelligenciáról szóló vitáink hajlamosak a végletek között ingadozni.
Az Apple hamarosan bemutatja legújabb, jelentős mesterségesintelligencia-fejlesztésekkel érkező operációs rendszerét, amellyel párhuzamosan több korábbi modell támogatása is véget ér.
Egyre durvább az azbesztkrízis Magyarországon: kiderült, mi miatt terjedt el a veszélyes méreg az ország területén
Az elmúlt hetek híreit uralta a Nyugat-Magyarországot és Ausztriát érintő azbesztbotrány, amely több mint kétszázötven magyarországi települést is érinthet.
A SpaceX a valaha volt legnagyobb nyilvános részvénykibocsátására készül, amellyel Elon Muskot a világ legelső dollárbilliárdossá teheti.
A tegnap esti State of Play során több mint 60 percen keresztül érkeztek az új bejelentések, frissítések és játékelőzetesek.
A hatóságok tapasztalatai szerint a csalók jellemzően rejtett számról telefonálnak.
Rendkívüli újítás Magyarországon: digitális asszisztens válaszol a helyiek kérdéseire egy hazai faluban
Már több tucat kérdésre válaszolt a rendszer, amely egyelőre a település honlapjának információiból dolgozik.
Megdöbbentően egyszerű trükkel törték fel Barack Obama profilját a mesterséges intelligencia segítségével
Többek között Barack Obama volt elnöki profilját is feétörték a hackerek a Meta egyik chatbotját használva. A Meta megerősítette az incidenst, és közölte, hogy már...
Ez az igazi apokalipszis, amivel senki nem számol: így repülhet vissza a civilizációnk egy pillanat alatt az 1930-as évekbe
A modern világ gazdasága, kommunikációja és infrastruktúrája soha nem látott mértékben függ néhány globális technológiai szereplőtől.
-
Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Egyetlen applikációban kezelhetők a különböző bankszámlák.
-
Forex kereskedés kezdőknek: hogyan működik a devizapiac? (x)
A devizapiac a globális pénzügyi rendszer egyik legnagyobb és leggyorsabban mozgó terepe. Megértése alapos felkészülést, kockázattudatosságot és fegyelmezett döntéshozatalt igényel.