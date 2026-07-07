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Kiderült, mikor indul újra az M1: itt van Magyar Péter szimbolikus bejelentése
Azonnali hatállyal leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén az MTVA újonnan megbízott ideiglenes vezetése, hogy véget vessen a propagandának. Az M1 csatorna képernyője elsötétült, a Kossuth Rádió frekvenciáján pedig átmenetileg a Bartók Rádió műsora szól, amíg fel nem áll a független és objektív tájékoztatást ígérő új hírigazgatóság.
A döntést Horváth András ideiglenes vezérigazgató és az általa felkért szakmai csapat hozta meg. Az MTVA közleménye szerint a fekete képernyő egy korszak lezárását jelképezi; a televízió történetében a technikai hibákon kívül erre legutóbb Antall József 1993-as halálakor volt példa.
A hivatalos indoklás hangsúlyozza, hogy a közmédia az elmúlt években politikai befolyás alá került, elveszítette legfőbb funkcióját, és a hiteles tájékoztatás helyett a gyűlöletkeltés, valamint a hazugságok fórumává vált.
A nézőket az M1 képernyőjén egy bocsánatkérő üzenet fogadta, amelyben bocsánatot kértek a hosszú éveken át tartó félretájékoztatásért, kiemelve, hogy a közmédia nem hazudhat. A kiírás szerint a médium most átalakul, a hírszolgáltatás pedig csak átmenetileg szünetel.
Mint Magyar Péter a Facebook-posztjában elárulta, a csatorna adása 19 óra 56 perckor indult újra, ám hírek helyett egyelőre kizárólag filmeket sugároznak. A hírműsorok a televízióban és a rádióban is csak fokozatosan, ütemezetten térnek majd vissza, amint feláll az új hírigazgatóság.
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A radikális változás a hírszolgáltatáson kívüli műsorkínálatot érdemben nem érinti, így az M4 Sport közvetítései – köztük a labdarúgó-világbajnokság mérkőzései – továbbra is zavartalanul folytatódnak.
Fotó: MTI/Illyés Tibor
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