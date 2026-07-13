Külföldi autós utazás előtt elengedhetetlen a célország közlekedési szabályainak megismerése.
Bezárt a népszerű magyar szabadstrand: annyira alacsony a Duna vízállása, hogy lépni kellett
Az országos aszály miatt drasztikusan csökkent a hazai folyók és tavak vízszintje, ami már a mindennapi életet és a sporteseményeket is hátrányosan érinti. A dunai vízhiány miatt be kellett zárni a bajai szabadstrandot, de a Balaton apadása és a súlyos mezőgazdasági szárazság is komoly gondokat okoz országszerte - írta a Telex.
A héten szinte folyamatosan apadt a Duna vízállása Bajánál. Bár hétfőn még 135 centiméteren tetőzött a folyó, szombatra 54 centiméterre esett vissza a vízszint, vasárnap estére pedig mindössze 59 centimétert mértek. Mivel ez több mint harminc centiméterrel elmarad a helyi szabadstrand működéséhez szükséges minimumtól, a fürdőhelyet be kellett zárni. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) előrejelzése szerint a következő napokban is megmarad az alacsony vízállás, így egyelőre bizonytalan, mikor nyithat ki újra a strand.
A folyó alacsony vízállása már a tavasz végén is aggodalomra adott okot. Az OVF már májusban – amikor még 80 centiméter körül járt a vízszint – a vízhasználat, az élővilág és a hajózás veszélyeztetettségére figyelmeztetett. Az extrém apadás Budapesten is rendkívül látványos, hiszen a Margit-sziget csúcsáról jelenleg száraz lábbal be lehet sétálni a Margit híd középső pilléréhez.
A vízhiány azonban nem korlátozódik a Dunára. A Balaton vízszintje szintén folyamatosan süllyed, emiatt a közelmúltban a Kékszalag vitorlásverseny útvonalát is le kellett rövidíteni. Mindez egy sokkal kiterjedtebb probléma része, ugyanis az ország túlnyomó részén közepes vagy súlyos mezőgazdasági aszály tapasztalható. A hazai folyók és tavak vízállása már július elején rekordmélységbe süllyedt, a talajok pedig már most olyan szárazak, mint amilyenek általában csak augusztus végén szoktak lenni.
Címlapkép: MTI/Kacsúr Tamás
Érik a sokk a magyar utazóknak Horvátországban: vége az olcsóságnak, keményen a zsebükbe kell nyúlniuk
A horvátországi áremelkedések ellenére a külföldi turisták egyre többet költenek az országban
A Pénzcentrum 2026. július 13.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Egyre több magyar szenved ettől nyáron, de kevesen merik kimondani: a közösségi média csak olaj a tűzre
A nyaralás ma már státuszszimbólum is lehet, de mit tesz mindez a mentális egészségünkkel? Pszichológust kérdeztünk a jelenségről.
Egyre komolyabb gondot okoz az invazív, mérgező ezüstcsíkos gömbhal, amely tönkreteszi a halászhálókat, kiszorítja az őshonos fajokat, és veszélyes harapásra is képes.
Mikor érdemes Budapestről elindulni a Balatonra és vissza? Ebben az időszakban garantáltan nincs dugó
Június utolsó hétvégéjén péntektől vasárnapig a Balaton felé 126 ezer, Budapest felé pedig 124 ezer jármű haladt el martonvásári mérőpontnál
A Pénzcentrum 2026. július 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Ebben a két megyében indulhatnak a hiánypótló buszjáratok: újabb nagy ígérettel állt elő Vitézy Dávid
A fejlesztés része annak a törekvésnek, amelynek célja a megyehatárokból fakadó közlekedési akadályok felszámolása.
Nem sokon múlt a tragédia: vizsgálják a Ryanair-járatán történt balesetet, vannak még tisztázatlan részletek
A nemzetközi polgári repülési szabályok értelmében a vizsgálatot annak az országnak kell lefolytatnia, amelynek légterében az incidens történt.
Már ezt a strandot is elvették a budapestiektől: alig akad már hely, ahol a fővárosban lehet egyet csobbanni
bezárás közvetlen oka egy márciusi bírósági ítélet, amelynek nyomán a terület közel 87 százalékát birtokló, állami tulajdonú MNV átvette az üzemeltetést a korábbi fenntartótól.
Elbúcsúzhatnak a MÁV-utasai a tötymörgéstől? Ezen a vonalon indul az éjszakai karbantartás: hamarosan lesz eredménye
A szombaton kezdődött felújítás egy országos váltócsere-program első állomása.
A Pénzcentrum 2026. július 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Fájó kettősség: ebben az északi metropoliszban a legboldogabbak az emberek, de még a kávé is aranyárban van
A Happy City Index szerint a dán főváros példátlan életminőséget kínál, de ennek ára van.
Helyzet van a Balatonnál: a kritikus vízállás miatt azonnal meg kellett változtatni a legendás verseny útvonalát
Módosítani kellett az 58. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj vitorlásverseny útvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt.
A balatonfüredi Kisfaludy Strand nyerte el a Balaton Legjobb Strandja 2026. címet, az elismerést pénteken Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség (BSZ) Kék Hullám Zászló...
Fülsiketítő zaj veri fel a magyarok álmát szombat reggel: kiderült, miért fognak dübörögni a hajtóművek
Szombat reggel 9 óra és 9 óra 45 perc között megnövekedett zajhatásra kell számítani Kecskemét, Tököl és Budapest térségében.
Lerántjuk a leplet a szállodák legnagyobb titkáról: borzasztó mocskos a legtöbb szoba, hiába csillog minden
A csillogó fürdőszoba és a hófehér ágynemű könnyen elhiteti velünk, hogy egy hotelszoba minden pontja makulátlanul tiszta, ám a valóság ennél árnyaltabb.
Zivatar mossa el a kellemes nyári hétvégét ebben a két megyében: az ország többi részén marad az aszály, egy kósza zápor sem lesz
Országos, áztató eső a következő 6-8 nap során sem várható, csak elszórt záporok, így az aszályhelyzet tovább romlik majd.
Horror a Ryanair járatán: a magasban tört be a repülő ablaka, egy utas fejét beszippantotta, majdnem kizuhant
Betört egy utasszállító repülőgép ablaka utazómagasságon a Ryanair FR‑1879-es járatán, a dekompresszió pedig beszippantotta az ablak mellett ülő utast.
-
Mutatjuk, mi a grillszezon sztárja 2026 nyarán: keresik az izgalmas ízeket a magyarok
A tarja mellé zöldség és vegán burger is kerül: átalakulóban a grillszezon.