Nagy bejelentést tett a FIFA elnöke: tényleg jöhet a 64 csapatos focivébé?

Infantino elmondta, bízik abban, hogy a vasárnapi döntőt követően Donald Trump amerikai elnökkel közösen adhatja át a győztesnek járó trófeát.

Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke hatalmas sikernek tartja a 48 csapatos világbajnokságot, és a jövőben már a 64 csapatosra történő bővítést sem tartja kizártnak.

A világbajnokság elődöntőihez érve közeledve Infantino egy svájci lapnak adott interjúban értékelte a tornát. Kiemelte, hogy a létszámbővítés tökéletes döntésnek bizonyult, hiszen mindegyik csapat magas szinten teljesített, ráadásul valamennyi kontinens képviselője szerzett gólt és pontot. Külön felhívta a figyelmet az afrikai válogatottak kiváló szereplésére, hiszen míg a legutóbbi világbajnokságon mindössze öt csapatuk vehetett részt, addig most a tíz afrikai indulóból kilenc is bejutott az egyenes kieséses szakaszba.

A FIFA elnöke szerint ez is igazolja, milyen fontos minden nemzet számára megadni a lehetőséget az álmok megvalósítására, hiszen ha a kisebb országok nem kapnak esélyt a részvételre, elveszítik a motivációjukat a folyamatos fejlődésre. A mostani tapasztalatok alapján a torna után az illetékes bizottságok megvizsgálják majd, hogy a jövőben van-e létjogosultsága egy akár 64 csapatos világbajnokságnak is.

A sportvezető kitért a Donald Trump amerikai elnökkel fenntartott kapcsolatára is, akivel elmondása szerint rendszeresen egyeztetnek, ahogyan az amerikai kormányzattal is. Trump rendkívül élvezi a tornát, és minden mérkőzést figyelemmel követ a televízión keresztül. Az elnök távolmaradása a lelátókról nem biztonsági okokra vezethető vissza, sokkal inkább a felesleges kritikákat igyekeznek elkerülni, hiszen ha a helyszínen szurkolna, a közvélemény azt firtathatná, miért meccsekre jár, miközben rengeteg fontos esemény zajlik a világban.

A tervek szerint a döntő után az amerikai elnök is megjelenik majd a pályán, a korábbi hagyományoknak megfelelően ugyanis a rendező ország államfője a FIFA vezetőjével közösen adja át a trófeát.

A világbajnokság fináléját vasárnap rendezik meg, az elődöntőkben addig a francia válogatott a spanyollal, míg az argentin csapat az angollal mérkőzik meg. A két elődöntőt kedden és szerdán, egyaránt magyar idő szerint kilenckor rendezik majd meg.