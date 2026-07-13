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Sport

Nagy bejelentést tett a FIFA elnöke: tényleg jöhet a 64 csapatos focivébé?

Pénzcentrum
2026. július 13. 09:30

Infantino elmondta, bízik abban, hogy a vasárnapi döntőt követően Donald Trump amerikai elnökkel közösen adhatja át a győztesnek járó trófeát.

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Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke hatalmas sikernek tartja a 48 csapatos világbajnokságot, és a jövőben már a 64 csapatosra történő bővítést sem tartja kizártnak.

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A világbajnokság elődöntőihez érve közeledve Infantino egy svájci lapnak adott interjúban értékelte a tornát. Kiemelte, hogy a létszámbővítés tökéletes döntésnek bizonyult, hiszen mindegyik csapat magas szinten teljesített, ráadásul valamennyi kontinens képviselője szerzett gólt és pontot. Külön felhívta a figyelmet az afrikai válogatottak kiváló szereplésére, hiszen míg a legutóbbi világbajnokságon mindössze öt csapatuk vehetett részt, addig most a tíz afrikai indulóból kilenc is bejutott az egyenes kieséses szakaszba.

A FIFA elnöke szerint ez is igazolja, milyen fontos minden nemzet számára megadni a lehetőséget az álmok megvalósítására, hiszen ha a kisebb országok nem kapnak esélyt a részvételre, elveszítik a motivációjukat a folyamatos fejlődésre. A mostani tapasztalatok alapján a torna után az illetékes bizottságok megvizsgálják majd, hogy a jövőben van-e létjogosultsága egy akár 64 csapatos világbajnokságnak is.

A sportvezető kitért a Donald Trump amerikai elnökkel fenntartott kapcsolatára is, akivel elmondása szerint rendszeresen egyeztetnek, ahogyan az amerikai kormányzattal is. Trump rendkívül élvezi a tornát, és minden mérkőzést figyelemmel követ a televízión keresztül. Az elnök távolmaradása a lelátókról nem biztonsági okokra vezethető vissza, sokkal inkább a felesleges kritikákat igyekeznek elkerülni, hiszen ha a helyszínen szurkolna, a közvélemény azt firtathatná, miért meccsekre jár, miközben rengeteg fontos esemény zajlik a világban.

A tervek szerint a döntő után az amerikai elnök is megjelenik majd a pályán, a korábbi hagyományoknak megfelelően ugyanis a rendező ország államfője a FIFA vezetőjével közösen adja át a trófeát.

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Címlapkép: Getty Images
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