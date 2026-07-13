Nyugati hírszerző szolgálatok információinak köszönhetően sikerült meghiúsítani egy Donald Trump amerikai elnök ellen tervezett merényletet
Nagy bejelentést tett a FIFA elnöke: tényleg jöhet a 64 csapatos focivébé?
Infantino elmondta, bízik abban, hogy a vasárnapi döntőt követően Donald Trump amerikai elnökkel közösen adhatja át a győztesnek járó trófeát.
Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke hatalmas sikernek tartja a 48 csapatos világbajnokságot, és a jövőben már a 64 csapatosra történő bővítést sem tartja kizártnak.
A világbajnokság elődöntőihez érve közeledve Infantino egy svájci lapnak adott interjúban értékelte a tornát. Kiemelte, hogy a létszámbővítés tökéletes döntésnek bizonyult, hiszen mindegyik csapat magas szinten teljesített, ráadásul valamennyi kontinens képviselője szerzett gólt és pontot. Külön felhívta a figyelmet az afrikai válogatottak kiváló szereplésére, hiszen míg a legutóbbi világbajnokságon mindössze öt csapatuk vehetett részt, addig most a tíz afrikai indulóból kilenc is bejutott az egyenes kieséses szakaszba.
A FIFA elnöke szerint ez is igazolja, milyen fontos minden nemzet számára megadni a lehetőséget az álmok megvalósítására, hiszen ha a kisebb országok nem kapnak esélyt a részvételre, elveszítik a motivációjukat a folyamatos fejlődésre. A mostani tapasztalatok alapján a torna után az illetékes bizottságok megvizsgálják majd, hogy a jövőben van-e létjogosultsága egy akár 64 csapatos világbajnokságnak is.
A sportvezető kitért a Donald Trump amerikai elnökkel fenntartott kapcsolatára is, akivel elmondása szerint rendszeresen egyeztetnek, ahogyan az amerikai kormányzattal is. Trump rendkívül élvezi a tornát, és minden mérkőzést figyelemmel követ a televízión keresztül. Az elnök távolmaradása a lelátókról nem biztonsági okokra vezethető vissza, sokkal inkább a felesleges kritikákat igyekeznek elkerülni, hiszen ha a helyszínen szurkolna, a közvélemény azt firtathatná, miért meccsekre jár, miközben rengeteg fontos esemény zajlik a világban.
A tervek szerint a döntő után az amerikai elnök is megjelenik majd a pályán, a korábbi hagyományoknak megfelelően ugyanis a rendező ország államfője a FIFA vezetőjével közösen adja át a trófeát.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A világbajnokság fináléját vasárnap rendezik meg, az elődöntőkben addig a francia válogatott a spanyollal, míg az argentin csapat az angollal mérkőzik meg. A két elődöntőt kedden és szerdán, egyaránt magyar idő szerint kilenckor rendezik majd meg.
Forma-1 Belga Nagydíj 2026: itt van minden tudnivaló, az edzés és a rajt kezdése Spa-Francorchamps helyszínen
A nyári szünet előtt az utolsó előtti futam következik a Forma-1 2026-os világbajnokságán: a mezőny a legendás spa-i versenypályán méri össze tudását, mielőtt a 41....
A hőhullámok mindig is hozzátartoztak a Tour de France-hoz, ám a mai szélsőséges meleg már az emberi tűrőképesség határáig hajszolja a versenyzőket.
A férfi és a női egyes győztesei egyaránt 3,6 millió fonttal gazdagodnak, de még az első fordulóban kieső játékosok is kiemelkedő, a brit átlagfizetés dupláját...
Létfontosságú, hogy megmaradjon valamekkora állami támogatás a hazai tornasportban akkor is, ha a finanszírozási rendszert most átalakítják - mondja Berki Krisztián.
Tudtuk, csak nem sejtettük: ilyen hatással van a focivébé a lelki egészségünkre, meglepő dolgokat mondott a szakember
A közösségi élmény, a csapatunk jó szereplése is mind jó hatással van a mentális állapotunkra, aminek hosszú távú eredményei is lehetnek.
Itt a friss foci vb góllövő lista: legalább két játékosnak van esélye megdönteni Messi és Mbappé rekordját
A vb góllövő lista élén jelenleg Messi és Mbappé áll, de több játékos ott lohol a sarkukban.
A fűcsomó mellé egy pendrive is jár majd.
A norvégok előretörése a fogadói várakozásokban is megmutatkozik.
Gyökeresen változhat meg a sportfinanszírozás: elfogadta a parlament a reformtervet, független elit sportügynökség jöhet létre Németországban
A Bundestag 561 igen és 43 nem szavazattal határozott arról, hogy a minél eredményesebb nemzetközi szereplés érdekében reformokat hozzanak.
Az új szabályok egyúttal nagyobb teret adnak a fejlesztéseknek is, hiszen a csökkenő hozadék elve alapján még a fejlesztési görbe elején járnak a csapatok.
A kaliforniai klub a Philadelphia Flyers óriási ajánlatára reagálva, mélyen a zsebébe nyúlva tartotta meg csatárát.
A belügyminiszter bejelentése szerint a jövőben szigorúbb átláthatóságra van szükség az állami támogatásoknál, a nemzetközi sporteseményeket pedig költséghatékonyabban kell megrendezni.
Kylian Mbappé kihagyott egy tizenegyest a Marokkó elleni negyeddöntős mérkőzésen, ami ismét ráirányította a figyelmet a modern büntetők egyik legvitatottabb elemére, a megtorpanásos nekifutásra.
Lerántotta a leplet az angol labdarúgó-válogatott étrendjéről olyan séf, aki korábban mintegy száz Premier League-játékosnak főzött.
A korábbi kiváló támadó, a korábbi világbajnok Romário nem finomkodott, szerinte Carlo Ancelottinak semmi keresnivalója sincs a nemzeti csapat kispadján.
Elképesztő: már a sakkban és a dartsban is eladhattak meccseket, döbbenetes vallomás látott napvilágot
A szervezett bűnözői hálózatok mára olyan sportágakba is beszivárogtak, mint a sakk vagy a darts - a végcél természetesen a pénzmosás.
A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) a következő két évben évente 60 millió forint többlettámogatást nyújt a 2028-as olimpiára készülő sportszövetségeknek.
A 24 éves versenyzőnél mirigylázat (mononukleózist) diagnosztizáltak, ami teljesen keresztülhúzta a terveit.
-
Mutatjuk, mi a grillszezon sztárja 2026 nyarán: keresik az izgalmas ízeket a magyarok
A tarja mellé zöldség és vegán burger is kerül: átalakulóban a grillszezon.