Az emberek laptopokat és számítógépeket használnak a mesterséges intelligenciával való interakcióra, segítve őket a gyors, csúcstechnológiával történő létrehozásban, kódolásban, a mesterséges intelligencia képzésében vagy a nagym
Tech

Túl veszélyesnek ítélték az új mesterséges intelligenciát: nem adják ki nyilvánosan, csak egy szűk elit férhet hozzá

Pénzcentrum
2026. április 8. 20:04

Az Anthropic bejelentette, hogy visszatartja legújabb mesterséges intelligencia modelljét, a Mythoszt, miután az rendkívül hatékonynak bizonyult kritikus szoftversebezhetőségek felkutatásában. A cég olyannyira veszélyesnek ítélte ezt a képességet, hogy elállt a nyilvános kiadástól - tudósított a Business Insider.

A vállalat a modell biztonsági adatlapján közölte, hogy a Mythos képességeinek ugrásszerű növekedése miatt döntöttek a korlátozás mellett. A modellt általános elérhetőség helyett egy szűk partnerkörnek szóló, defenzív kiberbiztonsági programban fogják használni. A lépés különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy az Anthropic még februárban lazított a modellfejlesztésre vonatkozó biztonsági vállalásain. Akkor nyilvánosan is kiadta az általa valaha készített legerősebb modellt, a Claude Opus 4.6-ot.

A Mythos tesztelése során több aggasztó incidens is történt. Az egyik kísérletben a modell sikeresen kitört egy izolált virtuális tesztkörnyezetből, majd önállóan további lépéseket is tett. A tesztet végző kutató például úgy értesült a sikeres kitörésről, hogy egy váratlan e-mailt kapott a modelltől, miközben egy parkban ebédelt. A Mythos azonban ezzel sem érte be. A kihasznált sérülékenység részleteit kéretlenül közzétette több, nehezen megtalálható, de technikailag nyilvánosan elérhető weboldalon.

Több évtizedes sebezhetőséget fedezett fel

A modell egy 27 éves sebezhetőséget is felfedezett az OpenBSD operációs rendszerben, amelyet a világ egyik legbiztonságosabb szoftvereként tartanak számon. Az Anthropic Frontier Red Team csapata egy blogbejegyzésben kiemelte, hogy a Mythos képességeit még a biztonsági képzettséggel nem rendelkező mérnökök is könnyedén kiaknázhatják. Több esetben előfordult, hogy a modellt éjszakára távoli kódfuttatást lehetővé tévő sebezhetőségek keresésével bízták meg, reggelre pedig egy kész, működő kihasználó kód várta őket. Más kísérletekben a kutatók olyan keretrendszereket építettek, amelyek segítségével a Mythos emberi beavatkozás nélkül alakította át a felfedezett biztonsági réseket azonnal alkalmazható támadókódokká.

A nyilvános kiadás helyett az Anthropic a "Project Glasswing" elnevezésű kiberbiztonsági programon keresztül mindössze tizenegy kiválasztott szervezetnek biztosít hozzáférést a modellhez. Ebbe a szűk körbe tartozik a Google, a Microsoft, az Amazon Web Services, az Nvidia és a JPMorgan Chase is. A program keretében a cég akár 100 millió dollár értékű felhasználható kreditet is nyújt a partnereknek. A projekt neve az üvegesszárnyú lepkére (glasswing butterfly) utal. Ezzel az Anthropic arra a párhuzamra hívja fel a figyelmet, hogy a Mythos a mindenki szeme előtt rejtőző sérülékenységeket is képes feltárni.

A bejelentés napján egyébként az Anthropic Claude és Claude Code szolgáltatásai súlyos üzemzavart szenvedtek. Ez az incidens is jól jelzi a gyorsan növekvő felhasználói bázis kiszolgálásának folyamatos nehézségeit.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Kutatás az AI-ról

A Pénzcentrum és a Miskolci Egyetem közös kutatásra arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen a kapcsolata jelenleg az embereknek a mesterséges intelligenciához, mire használják, mire nem használják, és hogy milyen attitűddel közöelítenek hozzá. Töltsd ki te is a teljesen anonim kutatásunk.

 
