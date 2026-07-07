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Neked is ilyen okostelefonod van? Kiderült miért merül olyan gyorsan az akksija - itt van néhány trükk, ami segíthet
Egy okostelefon akkumulátora ritkán bírja ki a nap végéig, különösen akkor, ha folyamatosan üzeneteket váltunk, videókat nézünk vagy játszunk rajta. A helyzet az idő múlásával ráadásul tovább romlik, hiszen a lítiumion-akkumulátorok kapacitása a használat során fokozatosan csökken. Néhány egyszerű módszerrel azonban jelentősen meghosszabbítható az iPhone-ok üzemideje - derül ki a yahoo tech cikkéből.
A leggyorsabb és leghatékonyabb akkumulátor-barát megoldást a képernyő fényerejének csökkentése jelenti. Érdemes a kijelzőt olyan alacsony fényerőre állítani, ami még kényelmesen olvasható. Ha jelenleg maximális fényerőn használjuk a telefont, próbáljuk meg a felére, ha pedig eleve közepes szinten van, akkor a negyedére csökkenteni. Bár a kijelző elsőre túl sötétnek tűnhet, a szemünk gyorsan alkalmazkodik a változáshoz.
Ezt a beállítást a Vezérlőközpontból is gyorsan elérhetjük, így nem kell folyamatosan félhomályban néznünk a kijelzőt, elegendő akkor lejjebb venni a fényerőt, amikor az akkumulátor merülni kezd. Ehhez érdemes kikapcsolni az automatikus szabályozást, amely az iOS-ben a Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kijelző és szövegméret menüpont alatt érhető el.
Amikor otthon vagy az irodában tartózkodunk, és stabil Wi-Fi-kapcsolat áll rendelkezésre, célszerű kikapcsolni a mobiladat-forgalmat, mivel a mobilhálózat keresése és használata rendkívül energiaigényes. Ez a lépés nem érinti a hagyományos telefonhívásokat és az SMS-küldést.
Az adatkapcsolat ki- és bekapcsolását ráadásul automatizálhatjuk is a Parancsok alkalmazás segítségével, beállítva például, hogy a mobilnet magától kikapcsoljon, amikor hazaérünk, és ismét aktívvá váljon, amint elhagyjuk a házat. Az iPhone 14 Pro modellektől felfelé emellett érdemes kikapcsolni a mindig éber kijelzőt is, amely a Beállítások > Kijelző és fényerő menüpontban deaktiválható.
Sokat segíthet az is, ha feltérképezzük, mely alkalmazások használják el a legtöbb energiát. A Beállítások > Akkumulátor menüpontban részletes statisztikát kapunk a napi és heti használatról. Amennyiben a gyors merülésért leginkább a közösségimédia-alkalmazások felelnek, érdemes lehet visszafogni a használatukat. Kritikus helyzetekben jó szolgálatot tehet az Alacsony töltöttségű mód is, amely a háttérben futó folyamatok és frissítések korlátozásával jelentősen megnyújtja a telefon élettartamát. Ezt a funkciót a rendszer 20, majd 10 százalékos akkumulátorszintnél automatikusan felajánlja, a telefon feltöltésekor pedig magától kikapcsol.
Bármennyire is takarékoskodunk, a telefon előbb-utóbb lemerül, így a hosszabb napokon érdemes magunknál tartani egy külső akkumulátort. Az újabb iPhone-ok támogatják a vezeték nélküli, mágneses MagSafe technológiát, amellyel a külső áramforrás kényelmesen, kábelek nélkül rögzíthető a készülék hátlapjára.
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Bár a vezeték nélküli töltés hagyományosan lassabb, a legújabb kiegészítők már erre is megoldást kínálnak. Jó példa erre az Anker Qi2-tanúsítvánnyal ellátott, 15 wattos powerbankja, amely az iPhone 13 és az annál újabb modelleket a korábbi technológiákhoz képest akár kétszer gyorsabban képes feltölteni.
A napi üzemidő mellett hosszú távon a telep élettartamára is célszerű ügyelni. A szerző iPhone 13-as készüléke három és fél év használat után már csak 82 százalékos maximális kapacitással működött, így délutánra rendszeresen töltőre szorult.
Egy új, legalább 800 dollárba kerülő telefon megvásárlása helyett azonban sokkal gazdaságosabb megoldásnak bizonyult az akkumulátor cseréje, amely az Apple Store-ban mindössze 89 dollárba került. A szervizelés alig másfél órát vett igénybe, a telefon pedig azóta ismét úgy működik, mint új korában. Ez a viszonylag csekély, néhány tízezer forintos ráfordítás akár évekkel is meghosszabbíthatja egy egyébként tökéletesen működő készülék élettartamát.
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