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Tech

Meglepő bejelentést tettek a ChatGPT készítői: leállították a fejlesztést, amire mindenki várt

Pénzcentrum
2026. július 10. 14:50

Az OpenAI leállítja az Atlas nevű, mesterséges intelligenciára épülő önálló böngészőjének fejlesztését, a projekt funkcióit pedig a jövőben a ChatGPT asztali alkalmazásába, valamint egy új Google Chrome-bővítménybe integrálja - jelentette a Portfolio.

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A fejlesztés leállítása illeszkedik a cég megváltozott stratégiájába, miután Fidji Simo, a fogyasztói alkalmazásokért felelős vezető a mellékprojektek leállítására szólította fel a fejlesztőcsapatot. Ugyanezen döntés miatt vetettek véget korábban a Sora videógenerátor önálló fejlesztésének is.

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Bár az elmúlt időszakban éles küzdelem alakult ki a mesterségesintelligencia-piacon a Google Chrome egyeduralmának megtöréséért – a Perplexity a Comet, a The Browser Company pedig a Dia nevű fejlesztéssel próbálkozott, miközben a Google és a Microsoft is új funkciókkal frissítette saját böngészőit –, az OpenAI végül irányt váltott. A vállalat a kísérletezés során arra a következtetésre jutott, hogy a böngésző sokkal inkább egy funkció, mintsem egy önálló szoftverkategória.

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Emiatt az Atlas intelligens képességeit egy önálló alkalmazás helyett a már széles körben használt Chrome-ba integrálják. A hamarosan érkező új ChatGPT-bővítmény közvetlen hozzáférést kap a megtekintett weboldalakhoz, így a felhasználók közvetlenül a böngészőből kérhetnek összefoglalókat, tehetnek fel kérdéseket az adott tartalommal kapcsolatban, vagy indíthatnak el összetett munkafolyamatokat. Ez a megoldás közvetlen kihívást jelent a Google hasonló feladatokat ellátó Gemini oldalsávjának.

Ezzel párhuzamosan a ChatGPT asztali alkalmazása is beépített, fejlett böngészőmotort kap. Ennek köszönhetően a felhasználók a program elhagyása nélkül jelentkezhetnek be különböző fiókjaikba, tölthetnek le fájlokat, és léphetnek interakcióba a webes tartalmakkal.
Címlapkép: Getty Images
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