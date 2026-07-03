Bár a beruházás előkészítése már évek óta zajlik, a folyamat Lázár János minisztersége alatt hosszabb időre leállt.
Kiszivárgott a belső hangfelvétel: Mark Zuckerberg megdöbbentő vallomást tett a techóriás jövőjéről
Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója egy belső dolgozói fórumon elismerte, hogy a vállalat átfogó átszervezése elmaradt a várakozásoktól. A mesterségesintelligencia-alapú ágensek fejlesztése a tervezettnél lassabban halad, és a jelentős létszámleépítéssel járó átalakítás sem zajlott olyan zökkenőmentesen, mint ahogyan azt korábban remélték.
A Reuters birtokába jutott hangfelvétel szerint Zuckerberg elismerte, hogy a vállalat vezetése elszámolta az átszervezések ütemezését. A techóriás az év elején a globális munkaerejének mintegy tíz százalékától megvált, miközben nagyjából hétezer alkalmazottat helyezett át a mesterséges intelligenciával foglalkozó részlegekbe. Ezek a lépések komoly belső ellenállást váltottak ki, és jelentősen rontották a munkahelyi légkört.
A vezérigazgató kifejtette, hogy a felhasználók nevében önálló feladatokat végrehajtó MI-ágensek fejlődése az elmúlt legalább négy hónapban elmaradt a várakozásoktól, így az új szervezeti struktúrához fűzött remények egyelőre nem igazolódtak be. Amikor januárban és februárban elindították az átalakítás tervezését, a vállalat kulcsszakemberei attól tartottak, hogy a Meta nem reagál elég gyorsan a piaci változásokra. Ezzel párhuzamosan rendkívül optimistán tekintettek az olyan külső fejlesztésekre, mint az Anthropic startup által létrehozott Claude Code.
A Meta idén akár 145 milliárd dollárt is fordíthat a mesterséges intelligenciához szükséges infrastruktúra kiépítésére, ami tetemes részét teszi ki a vezető techvállalatok által ezen a területen tervezett, több mint 700 milliárd dolláros összkiadásnak. Zuckerberg várakozásai szerint a Meta a következő három-hat hónapban kezdheti majd el igazán érezni ezeknek a gigantikus beruházásoknak a pozitív hatásait.
Ugyanezen a megbeszélésen Andrew Bosworth technológiai igazgató a vállalat sokat vitatott egérkövető szoftverét érintő adatbiztonsági incidensre is kitért. A program a munkatársak egérmozgását és digitális tevékenységét rögzíti az MI-modellek betanításához, ám a Meta a múlt hónapban kénytelen volt felfüggeszteni a működését egy adatvédelmi incidens miatt. A belső vizsgálat szerint végül nem kerültek ki dolgozói adatok a modellek fejlesztése során.
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Bosworth közölte, hogy amennyiben a felülvizsgálat után újraindítják a programot, az már teljesen önkéntes alapon fog működni. Így bárki eldöntheti majd, hogy hozzá kíván-e járulni ehhez a nagyszabású adatgyűjtéshez. Amikor a Meta áprilisban először telepítette a szoftvert az amerikai alkalmazottak számítógépeire, még nem biztosítottak lehetőséget a részvétel megtagadására.
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