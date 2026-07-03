2026. július 3. péntek Kornél, Soma
28 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
POR
Portugália 2 1 Horvátország
CRO
 Vége
32-es főtábla
SUI
Svájc 2 0 Algéria
ALG
 Vége
32-es főtábla
AUS
Ausztrália Egyiptom
EGY
 Ma 20:00
32-es főtábla
ARG
Argentína Zöld-foki Köztársaság
CPV
 Szombat 00:00
32-es főtábla
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Toronto, Kanada - 2025. május 9: AI asszisztens alkalmazások okostelefonon - OpenAI ChatGPT, Meta AI és Google Gemini
Tech

Kiszivárgott a belső hangfelvétel: Mark Zuckerberg megdöbbentő vallomást tett a techóriás jövőjéről

Pénzcentrum
2026. július 3. 13:44

Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója egy belső dolgozói fórumon elismerte, hogy a vállalat átfogó átszervezése elmaradt a várakozásoktól. A mesterségesintelligencia-alapú ágensek fejlesztése a tervezettnél lassabban halad, és a jelentős létszámleépítéssel járó átalakítás sem zajlott olyan zökkenőmentesen, mint ahogyan azt korábban remélték.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Reuters birtokába jutott hangfelvétel szerint Zuckerberg elismerte, hogy a vállalat vezetése elszámolta az átszervezések ütemezését. A techóriás az év elején a globális munkaerejének mintegy tíz százalékától megvált, miközben nagyjából hétezer alkalmazottat helyezett át a mesterséges intelligenciával foglalkozó részlegekbe. Ezek a lépések komoly belső ellenállást váltottak ki, és jelentősen rontották a munkahelyi légkört.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vezérigazgató kifejtette, hogy a felhasználók nevében önálló feladatokat végrehajtó MI-ágensek fejlődése az elmúlt legalább négy hónapban elmaradt a várakozásoktól, így az új szervezeti struktúrához fűzött remények egyelőre nem igazolódtak be. Amikor januárban és februárban elindították az átalakítás tervezését, a vállalat kulcsszakemberei attól tartottak, hogy a Meta nem reagál elég gyorsan a piaci változásokra. Ezzel párhuzamosan rendkívül optimistán tekintettek az olyan külső fejlesztésekre, mint az Anthropic startup által létrehozott Claude Code.

A Meta idén akár 145 milliárd dollárt is fordíthat a mesterséges intelligenciához szükséges infrastruktúra kiépítésére, ami tetemes részét teszi ki a vezető techvállalatok által ezen a területen tervezett, több mint 700 milliárd dolláros összkiadásnak. Zuckerberg várakozásai szerint a Meta a következő három-hat hónapban kezdheti majd el igazán érezni ezeknek a gigantikus beruházásoknak a pozitív hatásait.

Ugyanezen a megbeszélésen Andrew Bosworth technológiai igazgató a vállalat sokat vitatott egérkövető szoftverét érintő adatbiztonsági incidensre is kitért. A program a munkatársak egérmozgását és digitális tevékenységét rögzíti az MI-modellek betanításához, ám a Meta a múlt hónapban kénytelen volt felfüggeszteni a működését egy adatvédelmi incidens miatt. A belső vizsgálat szerint végül nem kerültek ki dolgozói adatok a modellek fejlesztése során.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,63 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,73%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Bosworth közölte, hogy amennyiben a felülvizsgálat után újraindítják a programot, az már teljesen önkéntes alapon fog működni. Így bárki eldöntheti majd, hogy hozzá kíván-e járulni ehhez a nagyszabású adatgyűjtéshez. Amikor a Meta áprilisban először telepítette a szoftvert az amerikai alkalmazottak számítógépeire, még nem biztosítottak lehetőséget a részvétel megtagadására.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#tech #adatvédelem #fejlesztés #beruházás #leépítés #dolgozók #létszámleépítés #mesterséges intelligencia #ai #meta

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:14
14:44
14:33
14:14
14:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 3.
Fontos változás indulhat a magyarországi fizetéseknél: erre kell készülni az év második felében
2026. július 2.
Súlyos veszély fenyegeti a magyar bankszámlákat: tízből hét ember már belesétált ebbe a csapdába, nem úszták meg olcsón
2026. július 3.
Mégis mi történik a magyar kórházakban? Egy év alatt újabb ezer működő kórházi ágy szűnt meg
2026. július 3.
Nálad is így szerelték fel a klímát? A kánikulában se használd, pillanatok alatt kigyulladhat
2026. július 2.
Hatalmas a baj a magyar építkezéseken: nem várt krízis miatt állt le szinte minden, ennek nagyon súlyos ára lesz
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 3. péntek
Kornél, Soma
27. hét
Július 3.
Zacskómentes világnap
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Rá ne kattints, pikk-pakk nullázzák vele a bankszámládat
2
3 hete
Neked is ilyen okostelefonod van? Le ne futtasd a legújabb frissítést, használhatatlan lesz tőle a készülék
3
3 hete
Magas sugárzást adnak ki ezek a mobiltelefonok: itt a 2026-os friss lista - a tiéd köztük van?
4
3 hete
Kongatják a vészharangot: olyan gigantikus időjárási anomália közelít, ami az egész világot a feje tetejére állítja
5
1 hónapja
Több millióan dőltek be a legújabb androidos csapdának: esélyed sem lesz visszaszerezni a pénzed, ha ebbe belesétálsz
PÉNZÜGYI KISOKOS
Unit-linked életbiztosítás
A biztosítási szerződés díjának befektetésre kerülő részét az ügyfél által kiválasztott, önálló befektetési politikával rendelkező, elkülönítetten kezelt ún. eszközalapokba fekteti. Az egyes eszközalapok a befektetési politikájuknak megfelelő befektetési eszközökből (például kötvényekből, részvényekből, befektetési jegyekből) állnak, melyeket a biztosító befektetési céllal kezel. Az eszközalapok befektetési egységekre oszlanak, az ügyfelek egyéni részesedését az egyes eszközalapok által megtestesített vagyonból befektetési egységekben tartják számon. Az egyes szerződések a hozzájuk tartozó befektetési egységek árfolyamának változásán keresztül részesülnek a befektetési eredményből.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 3. 13:03
Mégis mi történik a magyar kórházakban? Egy év alatt újabb ezer működő kórházi ágy szűnt meg
Pénzcentrum  |  2026. július 3. 12:30
Oszkó Péter: súlyos a költségvetési örökséget kapott a nyakába a Tisza-kormány - így kerülhetők el a drasztikus megszorítások
Agrárszektor  |  2026. július 3. 14:28
Megőrülnek az európaiak ezért az italért: egyre többen veszik