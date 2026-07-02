Hatalmas részesedést hasíthat ki az Open AI-ból az amerikai állam: komoly hullámot indíthat el ez az alku

A Financial Times értesülései szerint az OpenAI tárgyalásokat folytat az amerikai kormánnyal egy olyan megállapodásról, amelynek keretében akár 5 százalékos tulajdonrészt engedne át egy újonnan létrehozandó szuverén vagyonalapnak. A kezdeményezés célja, hogy a mesterséges intelligencia által termelt gazdasági haszonból a szélesebb amerikai társadalom is részesülhessen. Az egyeztetések még korai szakaszban járnak, így végleges döntés egyelőre nem született.

A ChatGPT-t fejlesztő, nagyjából 852 milliárd dollárra becsült vállalat esetében már a javasolt sáv alsó határát jelentő 1 százalékos részesedés is dollármilliárdos tételt képviselne. Az 5 százalékos csomag értéke megközelítené a 42,6 milliárd dollárt, ami több kisebb ország teljes éves bruttó hazai termékét is meghaladja.

A Sam Altman vezérigazgató és a Trump-adminisztráció tisztségviselői közötti egyeztetések 2025 eleje óta tartanak. A koncepció lényege, hogy a vállalat önkéntesen ajánlaná fel a tulajdonrészt, elkerülve a kötelező állami szabályozást vagy az adóztatást.

Az OpenAI egy 2026 áprilisi szakpolitikai állásfoglalásában fektette le a javaslat elvi alapjait. A dokumentum párhuzamot von a mesterséges intelligencia társadalmi hatásai és az ipari forradalom között, hangsúlyozva, hogy egy ekkora léptékű technológiai átmenet új módszereket igényel a megtermelt javak elosztásában. Alternatívaként egy jóval szigorúbb elképzelés is napirendre került, miszerint Bernie Sanders szenátor egyszeri, 50 százalékos részvényadót vetne ki az OpenAI-hoz hasonló technológiai óriásokra.

A szuverén vagyonalap gondolata nem új keletű. Az állami alapok – mint például a norvég állami nyugdíjalap – évtizedek óta sikeresen működnek, és jellemzően a nyersanyagbevételeket csatornázzák át közösségi beruházásokba. Altman korábbi írásaiban, köztük egy 2021-es blogbejegyzésben maga is amellett érvelt, hogy a mesterséges intelligencia által létrehozott vagyonból, a vállalati hozzájárulások révén, egyfajta állampolgári osztalékot kellene finanszírozni.

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Egy ilyen önkéntes felajánlás komoly precedenst teremthet, és más piaci szereplőket is hasonló lépésekre ösztönözhet. A befektetők számára a legfontosabb kérdést a leendő alap irányítási struktúrája jelenti majd, különösen az, hogy ki gyakorolja a felügyeletet a tulajdonrész felett, miként osztják el a kifizetéseket, illetve hogy társulnak-e szavazati jogok a megszerzett részesedéshez.