Komoly leállás jön a hazai nagybanknál: nem lesz elérhető a netbank, átutalást se lehet indítani

Több ütemben is rendszerfejlesztést hajt végre az Erste Bank júliusban és augusztus elején. A karbantartások idején számos népszerű banki szolgáltatás átmenetileg nem lesz elérhető, ezért az ügyfeleknek érdemes előre megtervezniük a bankolást.

Az első rendszerfejlesztésre július 9-én 22 órától július 10-én 3 óráig kerül sor. Ebben az időszakban nem lesz elérhető a George App és a George Web, valamint azonnali átutalást sem lehet indítani. Emellett szünetel az Erste TeleBank, a Vállalati NetBank, az Electra, az online termékigénylés és az SMS-szolgáltatás is.

A második, hosszabb karbantartás július 24-én 22 órától július 25-én 10 óráig tart. Ekkor több fontos szolgáltatás is kiesik, így egyebek mellett nem lehet internetes bankkártyás vásárlásokat lebonyolítani, átutalást indítani, valamint nem működik a George App és Web, az Erste TeleBank, a Vállalati NetBank és az Electra sem.

A bank arra is felhívta a figyelmet, hogy július 25-én éjfél és hajnali 4 óra között az azonnali átutalások fogadása is korlátozott lesz.

A harmadik rendszerfejlesztést augusztus 6-án 22 órától augusztus 7-én 3 óráig végzik el. A bank tájékoztatása szerint ebben az időszakban is szolgáltatáskiesésekre kell számítani. Az Erste Bank azt javasolja ügyfeleinek, hogy a tervezett karbantartások előtt intézzék el a sürgős átutalásokat és egyéb banki műveleteket, hogy elkerüljék a fennakadásokat.