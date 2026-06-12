2026. június 12. péntek Villó
16 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
|
ÉLŐ  24'
CAN
Kanada 0 1 Bosznia-Hercegovina
BIH
  gól: Jovo Lukić 21'
B csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Glasgow, Scotland - Close-up of a Google Pixel 8 Pro with default apps and widgets on the home screen.
Tech

Neked is ilyen okostelefonod van? Le ne futtasd a legújabb frissítést, használhatatlan lesz tőle a készülék

Pénzcentrum
2026. június 12. 21:02

Egyes Pixel-tulajdonosok már három hónapja küzdenek azzal, hogy telefonjuk a márciusi, áprilisi vagy májusi frissítést követően használhatatlanná vált. A Google végre elismerte a hibát, és már dolgozik a megoldáson, bár a javasolt lépésekkel az érintettek egy része vélhetően nem lesz elégedett.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A hiba nem egy klasszikus folyamatos újraindulás, azaz bootloop. Az érintett készülékek ugyan bekapcsolnak, de a PIN-kód megadása után azonnal újraindulnak, ami a gyakorlatban használhatatlanná teszi a telefonokat. A probléma a 2026. márciusi, áprilisi és májusi szoftverfrissítésekre vezethető vissza, és különböző Pixel-modelleket érint.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Google egy ügyféltámogatási fórumon közzétett válaszában megköszönte a felhasználók türelmét. Közölték, hogy az érintetteknek egyénileg kell felvenniük a kapcsolatot a Pixel ügyfélszolgálatával, mivel a megoldás az adott készülék állapotától függ. A vállalat arra kéri a felhasználókat, hogy a kapcsolatfelvétel során külön jelezzék a frissítés utáni újraindulási hibát, így az ügyfélszolgálat gyorsan a megfelelő szakcsoporthoz irányíthatja őket.

A felkínált megoldások azonban sokak számára kedvezőtlenek. Egyes felhasználóknak az ügyfélszolgálat a Fastboot módban elvégzett gyári visszaállítást javasolta, ami az összes adat elvesztésével jár. Másoknak az Android 17 QPR1 Beta 3 verzió telepítését ajánlották, ami azonban egy esetben nem oldotta meg a problémát, ráadásul a béta szoftver használatát követően a felhasználó már nem tud gyári visszaállítás nélkül visszatérni a stabil verzióra. Olyan esetről is beszámoltak, amikor a készülék szervizbe küldését kérték, ami szintén adatvesztést von maga után.

Az Android Authority szakportál által felfedezett fejlemények vegyes fogadtatásra számíthatnak. Bár a Google végre hivatalosan is foglalkozik a problémával, adatvesztés nélküli, valódi javítást egyelőre nem tudott kínálni a pórul járt felhasználóknak.
Címlapkép: Getty Images
#okostelefon #tech #mobiltelefon #telefon #google #hiba #adatok #technológia #ügyfélszolgálat #probléma

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:02
20:33
20:15
20:01
19:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 12.
Meglepő ország lett a magyarok új kedvence: sorra fordulnak el a régi slágernyaralóhelyektől
2026. június 11.
Gerendai Károly a Sziget állami támogatásáról: szeretnék együttműködést az új kormánnyal
2026. június 12.
Ezek most a világ legnagyobb hadseregei: a lista élén Banglades
2026. június 12.
Új gazdagodási hullám söpör végig a világon: egy közeli országban duplázódhat a milliárdosok száma
2026. június 12.
Így alakul a Pepco, a KiK és a TEDi vetélkedése a vásárlókért: nagyon belehúztak 2025-ben, élesedik a dekorháború
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 12. péntek
Villó
24. hét
Június 12.
A gyermekmunka elleni világnap
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Vége a vihar előtti csendnek: olyan gigantikus időjárási anomália közelít, ami az egész világot a feje tetejére állítja
2
2 hónapja
Komoly leállás jön az egyik hazai mobilszolgáltatónál: nagyon ráfázhat, aki nem lép időben
3
1 hónapja
Óriási vagyonokat buknak bankszámláikról a magyarok: minden egy irányba mutat - félelmetes hiba áll a háttérben
4
2 hónapja
Nagy változás a Gmailben: most kell döntened, különben automatikusan bekapcsolják ezt a funkciót
5
2 hónapja
Telekom ügyfél vagy, és nálad is lehalt a telefonhálózat? Most elárulta a cég, milyen trükkel orvosolható a probléma
PÉNZÜGYI KISOKOS
Konverziós költség
az a költség, amelyet a bank számol fel azért, hogy a devizát egy másik devizára váltsa

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 12. 19:01
Ezek most a világ legnagyobb hadseregei: a lista élén Banglades
Pénzcentrum  |  2026. június 12. 18:02
Kvíz: Jól ismered a híres magyar tudósok találmányait, felfedezéseit? Lássuk, mit tudsz róluk!
Agrárszektor  |  2026. június 12. 20:36
Elképesztő, ami a Balatonnál zajlik: erre már nagy szükség volt