Neked is ilyen okostelefonod van? Le ne futtasd a legújabb frissítést, használhatatlan lesz tőle a készülék

Egyes Pixel-tulajdonosok már három hónapja küzdenek azzal, hogy telefonjuk a márciusi, áprilisi vagy májusi frissítést követően használhatatlanná vált. A Google végre elismerte a hibát, és már dolgozik a megoldáson, bár a javasolt lépésekkel az érintettek egy része vélhetően nem lesz elégedett.

A hiba nem egy klasszikus folyamatos újraindulás, azaz bootloop. Az érintett készülékek ugyan bekapcsolnak, de a PIN-kód megadása után azonnal újraindulnak, ami a gyakorlatban használhatatlanná teszi a telefonokat. A probléma a 2026. márciusi, áprilisi és májusi szoftverfrissítésekre vezethető vissza, és különböző Pixel-modelleket érint.

A Google egy ügyféltámogatási fórumon közzétett válaszában megköszönte a felhasználók türelmét. Közölték, hogy az érintetteknek egyénileg kell felvenniük a kapcsolatot a Pixel ügyfélszolgálatával, mivel a megoldás az adott készülék állapotától függ. A vállalat arra kéri a felhasználókat, hogy a kapcsolatfelvétel során külön jelezzék a frissítés utáni újraindulási hibát, így az ügyfélszolgálat gyorsan a megfelelő szakcsoporthoz irányíthatja őket.

A felkínált megoldások azonban sokak számára kedvezőtlenek. Egyes felhasználóknak az ügyfélszolgálat a Fastboot módban elvégzett gyári visszaállítást javasolta, ami az összes adat elvesztésével jár. Másoknak az Android 17 QPR1 Beta 3 verzió telepítését ajánlották, ami azonban egy esetben nem oldotta meg a problémát, ráadásul a béta szoftver használatát követően a felhasználó már nem tud gyári visszaállítás nélkül visszatérni a stabil verzióra. Olyan esetről is beszámoltak, amikor a készülék szervizbe küldését kérték, ami szintén adatvesztést von maga után.

Az Android Authority szakportál által felfedezett fejlemények vegyes fogadtatásra számíthatnak. Bár a Google végre hivatalosan is foglalkozik a problémával, adatvesztés nélküli, valódi javítást egyelőre nem tudott kínálni a pórul járt felhasználóknak.