Új fejezet kezdődhet az OpenAI-nál: nagy dobásra készül a ChatGPT fejlesztője

Bizalmas tőzsdei bevezetési kérelmet nyújtott be az Egyesült Államokban az OpenAI. A ChatGPT fejlesztője ezzel a nyilvános piacok felé fordul, miközben a mesterséges intelligencia körüli befektetői érdeklődés továbbra is rendkívül erős, szemlézte a Portfolio.

Hétfőn bizalmasan benyújtotta tőzsdei bevezetési kérelmét az Egyesült Államokban az OpenAI. A ChatGPT fejlesztője ezzel riválisa, az Anthropic nyomdokaiba lép, miközben a befektetők egyre aktívabban keresik a mesterséges intelligencia piacának növekedéséből fakadó lehetőségeket.

A vállalat az úgynevezett bizalmas IPO-kérelem benyújtása mellett döntött. Ez azt jelenti, hogy a tőzsdei bevezetés részletei egyelőre nem kerülnek nyilvánosságra, a kibocsátási tájékoztató pedig csak közvetlenül a tranzakció előtt válik elérhetővé a befektetők számára. Az eljárás nagyobb rugalmasságot biztosít a társaságnak, így a piaci környezethez igazítva dönthet a kibocsátás időzítéséről, illetve szükség esetén módosíthatja annak feltételeit.

Az OpenAI tőzsdei tervei nem számítanak váratlan fejleménynek. A vállalat az elmúlt években jelentős mennyiségű magántőkét vont be, miközben értékelése az egymást követő finanszírozási körök során folyamatosan emelkedett. A mostani lépés ugyanakkor arra is utal, hogy a mesterségesintelligencia-szektor vezető szereplői egyre inkább a nyilvános tőkepiacok felől is biztosítanák további növekedésük finanszírozását.

A OpenAI ezzel csatlakozik vetélytársához, a szintén tőzsdére készülő Anthropichoz. A két meghatározó piaci szereplő lépése jól mutatja, hogy az AI-iparág egyre érettebb szakaszba lép, miközben a befektetői érdeklődés továbbra is kiemelkedően erős a mesterséges intelligenciához kapcsolódó technológiák iránt.

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A Financial Times korábban arról számolt be, hogy a több hónapja zajló előkészületekben a Morgan Stanley és a Goldman Sachs szakemberei, valamint a Cooley működnek közre. A tervek szerint az elsődleges részvénykibocsátást legalább ezermilliárd dolláros vállalatértékelés mellett hajthatják végre.