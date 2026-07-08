Társadalomkutatók vallottak a botrányos KSH-ügyről: "továbbra sem megbízhatóak az adatok, amiket közölnek"

Szakmai szervezetek és kutatók szerint továbbra sem megbízhatóak a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) magyarországi szegénységről közzétett adatai. Bár a hivatal a kritikák hatására felülvizsgálta a statisztikákat, a revízió során újabb önkényes és megmagyarázhatatlan torzítások történtek. Tátrai Annamária, az ELTE statisztikusa úgy véli, hogy a KSH mesterségesen igyekezett kisebbnek feltüntetni a hazai szegénységet, emiatt pedig valójában 2014 óta nem állnak rendelkezésre hiteles adatok a társadalom jövedelmi viszonyairól - írta a Népszava.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) "kirívóan" problémás adatközlése jelentős károkat okozott a kutatóknak és a szakpolitika-alkotóknak öt neves társadalomtudományi szervezet szerint, ezért a hibák keletkezésének mielőbbi kivizsgálását sürgetik - erről a Portfolio cikke írt egy héttel ezelőtt.

A problémára tavaly áprilisban hívta fel a figyelmet Tátrai Annamária és Gábos András, a TÁRKI vezető kutatója. Tanulmányukban rámutattak, hogy a hivatal adatai alapján a szegénységi mutatók feltűnően és megmagyarázhatatlanul javultak, amivel indokolatlanul sok embert soroltak a szegénységi küszöb fölé. A kutatók gyanúja szerint ez vagy szakmai hibák sorozatának, vagy szándékos manipulációnak a következménye.

Több tudományos szervezet is figyelmeztetett arra, hogy a hibás adatközlés súlyos károkat okoz a társadalomtudományi kutatásoknak és a tényalapú szakpolitika kidolgozásának, miközben a közvéleményt is félretájékoztatja az ország valós helyzetéről.

A szakmai kifogások hatására a KSH revíziót hajtott végre, az eredeti hibák helyét azonban újak vették át. Tátrai Annamária elmondása szerint az adatok korrekciója során a hivatal visszamenőlegesen, önkényesen változtatott meg jövedelmi adatokat.

A 2021-es álláskeresési járadékokat például utólag, minden érintett esetében, érdemi magyarázat nélkül 30 százalékkal megemelték. A 2023-as nyugdíjak esetében pedig a magasabb összegeket egy indokolatlan szorzóval 40 százalékkal csökkentették, miközben a legalacsonyabb nyugdíjakat csaknem a két és félszeresére növelték.

Hasonlóan érthetetlen a családtámogatásban részesülők arányának alakulása is. Ez a mutató évek óta stabilan 40 százalék körül mozog, a KSH adatai szerint azonban 2022-re rendkívüli mértékben, mindössze 12 százalékra esett vissza, majd a rákövetkező évben ismét 40 százalékra ugrott, miközben a jogszabályi háttér egyáltalán nem változott.

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– fejtették ki a kutató a Népszava érdeklődésére.

Az ELTE statisztikusa arra is rámutatott, hogy a KSH által mellékelt módszertani dokumentáció ellentmond a tényleges számításoknak. Bár a hivatal a kommunikációjában a nyílt szakmai párbeszéd és a bizalom erősítése mellett érvel, a tavaly őszi egyeztetéseken a kutatók még nem láthatták az új adatokat, azokat csak hónapokkal később bocsátották a rendelkezésükre.

Amikor végül ellenőrizni tudták a számokat, egyértelművé vált, hogy a KSH állításai több szempontból sem fedik a valóságot. Tátrai Annamária szerint a statisztikai hivatal jelenleg csupán a mundér becsületét igyekszik védeni kevéssé meggyőző eszközökkel, a szegénységi mutatók pedig változatlanul használhatatlanok.