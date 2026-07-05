Nem tűrt tovább a szövetség, eltiltotta a világbajnokot: egy éves a büntetés, ezért kapta

A 2007-ig a világbajnoki címet viselő orosz nagymester többeket is nyilvánosan vádolt csalással a sakkvilágon belül, csakhogy egyszer se bizonyította az állításait.

A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) egy évre eltiltotta a versenyzéstől Vlagyimir Kramnyik korábbi orosz sakkvilágbajnokot, miután a nagymester bizonyítékok nélkül, nyilvánosan vádolt meg csalással több versenytársát. A szervezet etikai és fegyelmi bizottsága azért hozta meg a büntető határozatot, mert az orosz játékos a közösségi médiában és különböző nyilatkozataiban többek között a cseh David Navarát és az amerikai Daniel Naroditskyt is szabályszegéssel gyanúsította.

A bizottság hangsúlyozta, hogy bár a csalás elleni küzdelem továbbra is kiemelt prioritás, a gyanús eseteket a hivatalos és bizalmas eljárásrendnek megfelelően kell kivizsgálni. Megfelelő bizonyítékok hiányában a nyilvános vádaskodás zaklatásnak és hitelrontásnak minősül.

Kramnyik 2024-ben állt elő azzal a váddal, hogy Naroditsky az online játszmák során csalt, majd a Facebook-oldalán olyan statisztikákat is megosztott, amelyek szerinte Navara és más versenyzők szabálytalanságait támasztották alá. A cseh nagymester később elmondta, hogy a sorozatos támadások komoly lelki problémákat okoztak nála, ami miatt pszichiátriai segítségre is szorult. A 29 éves korában, tavaly október 20-án elhunyt Naroditsky pedig nem sokkal a halála előtt arról beszélt, hogy az alaptalan vádak rendkívül megviselték.

Az 51 éves orosz nagymester, aki 2000 és 2007 között birtokolta a világbajnoki címet, egy ideje már nem vesz részt a szövetség hivatalos versenyein. Pályafutása során hazája válogatottjával háromszor nyert sakkolimpiát, emellett világkupa-győztes, valamint csapatban világ- és Európa-bajnok is volt.