A külföldre utazó magyar turisták száma ismét elérte a koronavírus-járvány előtti szintet, miközben a digitális fizetési megoldások is átvették a főszerepet a határon túli költéseknél.
Döbbenetes dolog derült ki a magyarok bankolási szokásairól: tömegek pénze van közvetlen veszélyben?
Bár a mindennapi pénzügyek és a vásárlások jelentős része ma már az online térben zajlik, a felhasználóknak mindössze a negyede érzi magát felkészültnek egy esetleges kiberbiztonsági incidensre.
A digitális fenyegetettség a vállalatok és a magánszemélyek számára is folyamatosan növekvő, mindennapos kockázatot jelent, amely ellen a tudatosság mellett a megfelelő megelőző technológiákkal és a kifejezetten kibertámadásokra szabott biztosításokkal lehet a leghatékonyabban védekezni.
Az elmúlt évek felgyorsult digitalizációja a kényelem mellett komoly sebezhetőségeket is hozott magával. Egy vállalat életében egy hamis számlaértesítő vagy egy beszállítói adatvédelmi incidens ma már közvetlen pénzügyi veszteséget és súlyos működési akadályokat okozhat. Hasonlóan súlyos következményekkel járhat a magánszemélyeknél egy automatizált adathalász e-mail vagy egy feltört felhasználói fiók, amely közvetlenül a családi kasszát veszélyezteti.
Az Allianz Kockázati Barométere szerint a kiberincidensek jelentik a vállalatok első számú globális kockázatát, de a probléma Magyarországon, a lakosság körében is kézzelfogható. Hazánkban 2024-ben 22 százalékkal nőttek a kártyás visszaélésekből eredő veszteségek. A csalások többségét továbbra is azok az esetek adják, amikor a bankkártya fizikailag nincs jelen a tranzakció során, például a hamis kereskedői oldalakon történő online vásárlások vagy az ellopott kártyaadatokkal végrehajtott kifizetések.
Bár az online jelenlét szinte teljes körű – az Allianz hazai felmérése alapján a lakosság 78 százaléka az interneten egyenlíti ki a számláit, több mint felük rendszeresen rendel a világhálóról, 46 százalékuk pedig legalább hetente használja a netbankját –, a biztonságérzet jelentősen elmarad ettől. A felhasználóknak csupán egyharmada érzi magát biztonságban a kibertérben. A szakemberek szerint a kérdés ma már nem az, hogy találkozunk-e digitális fenyegetéssel, hanem az, hogy mi történik, ha bekövetkezik a baj.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Vámos Levente, az Allianz Hungária Zrt. értékesítési és hálózatirányítási divíziójának vezetője szerint a digitális biztonságot a pénzügyi tervezéshez hasonlóan időben, még a kár bekövetkezte előtt kell megalapozni. Ez a kiélezett helyzet tudatosabb online szokásokkal és kár esetére szóló biztosítási háttérrel tehető kezelhetővé.
Ezt a célt szolgálja az Allianz új kiberbiztosítása, amely egy választható megelőzési alkalmazással – így többek között biztonságos böngészéssel, VPN-nel, vírusvédelemmel, jelszókezelővel és csalás elleni figyelmeztetésekkel – nemcsak a kárenyhítésben, hanem a megelőzésben is segít. A fedezet kiterjed a banki tranzakciók és az online vásárlások védelmére, az adathelyreállításra, valamint a személyes adatok és az online jó hírnév megóvására is, ezzel átfogó védelmet nyújtva a leggyakoribb online veszélyekkel szemben.
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