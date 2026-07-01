Nem úgy sült el az AI-forradalom, ahogy tervezték: több száz kirúgott szakembert vett vissza a cég

A Ford több mint 300 korábban elbocsátott mérnököt vett vissza, miután a mesterséges intelligenciára épített rendszerek nem hozták a várt eredményeket. A vállalat tapasztalatai szerint egyes feladatoknál továbbra is nélkülözhetetlen az emberi szakértelem és gyakorlat.

A Ford több mint 300 korábban elbocsátott mérnököt vett vissza, miután a mesterséges intelligenciára épülő rendszerek több területen sem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket – szemlézte a HVG.

Az amerikai autógyártó a mesterséges intelligenciát egyebek mellett a minőségellenőrzésben is bevetette, az automatizált megoldások azonban nem bizonyultak kellően hatékonynak. Emiatt a vállalat kénytelen volt visszahívni több száz tapasztalt, korábban elbocsátott minőségellenőrt, hogy pótolják az AI-rendszerek hiányosságait.

Charles Poon, a Ford járműhardver-fejlesztésért felelős alelnöke a Bloombergnek úgy fogalmazott: a mesterséges intelligencia kiváló eszköz, ugyanakkor teljesítménye nagymértékben attól függ, milyen minőségű adatokkal tanítják be. Hozzátette azt is, hogy automatizált eszközökből hiányzik a tapasztalt szakemberek képzettsége és szakértelme.

A vállalat tapasztalatai szerint bizonyos munkakörökben továbbra sem helyettesíthető teljes mértékben az emberi tudás és szakértelem.