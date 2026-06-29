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One ügyfelek, figyelem! Leolvadt a hálózat, akadozhat a mobilnet, leállhat a vezetékes telefon is
A rendkívüli hőség nemcsak az embereket és a közlekedést, hanem a távközlési rendszereket is megterheli. A One Hungary közlése szerint az extrém magas hőmérséklet miatt átmeneti áramkimaradások és szolgáltatási problémák is előfordulhatnak egyes területeken.
A napok óta tartó kánikula a távközlési hálózatok működésére is hatással lehet – hívta fel ügyfelei figyelmét a One Hungary. A szolgáltató szerint az extrém hőség miatt az áramszolgáltatók hálózatán átmeneti kimaradások jelentkezhetnek, amelyek a mobil- és vezetékes szolgáltatásokat is érinthetik.
A One közleménye alapján az áramellátási problémák miatt egyes térségekben időszakosan kieshet a mobil- vagy vezetékes szolgáltatás. Emellett a tartósan magas hőmérséklet önmagában is megterhelheti a távközlési hálózat egyes elemeit, amelyek túlmelegedése hibákat okozhat.
A televíziós szolgáltatás esetében ez például akadozásban, kép- vagy hanghibákban jelentkezhet.
A vállalat közölte: munkatársai folyamatosan figyelik a helyzetet, és az áramszolgáltatókkal együttműködve dolgoznak azon, hogy az esetleges kieséseket a lehető legrövidebb idő alatt elhárítsák.
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