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Egy férfi sofőr autót vezet, miközben SMS-t ír a mobiltelefonján – szelektív fókusz
Tech

One ügyfelek, figyelem! Leolvadt a hálózat, akadozhat a mobilnet, leállhat a vezetékes telefon is

Pénzcentrum
2026. június 29. 13:58

A rendkívüli hőség nemcsak az embereket és a közlekedést, hanem a távközlési rendszereket is megterheli. A One Hungary közlése szerint az extrém magas hőmérséklet miatt átmeneti áramkimaradások és szolgáltatási problémák is előfordulhatnak egyes területeken.

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A napok óta tartó kánikula a távközlési hálózatok működésére is hatással lehet – hívta fel ügyfelei figyelmét a One Hungary. A szolgáltató szerint az extrém hőség miatt az áramszolgáltatók hálózatán átmeneti kimaradások jelentkezhetnek, amelyek a mobil- és vezetékes szolgáltatásokat is érinthetik.

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A One közleménye alapján az áramellátási problémák miatt egyes térségekben időszakosan kieshet a mobil- vagy vezetékes szolgáltatás. Emellett a tartósan magas hőmérséklet önmagában is megterhelheti a távközlési hálózat egyes elemeit, amelyek túlmelegedése hibákat okozhat.

A televíziós szolgáltatás esetében ez például akadozásban, kép- vagy hanghibákban jelentkezhet.

A vállalat közölte: munkatársai folyamatosan figyelik a helyzetet, és az áramszolgáltatókkal együttműködve dolgoznak azon, hogy az esetleges kieséseket a lehető legrövidebb idő alatt elhárítsák.

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A hőségriadó idején nemcsak az energiafogyasztás emelkedhet meg jelentősen a légkondicionálók használata miatt, hanem az infrastruktúra egyes elemei is nagyobb terhelésnek vannak kitéve.
Címlapkép: Getty Images
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