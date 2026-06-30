A hőség betett a Revolutnak is: több funkció akadozik, az utalás és a devizaváltás sem működik

Kedden reggel több felhasználó is szolgáltatási problémákat tapasztalt a Revolut rendszerében. A hibák főként a devizaváltást, a felhasználók közötti pénzküldést és a zsebekből történő pénzkivételt érintik. A szolgáltató visszajelzései szerint a problémát már reggel észlelték, és a helyreállítás megkezdődött, írja a Revb.hu.

A Revolutnál is beütött a meleg, kedd reggel több felhasználó is hibákat tapasztalt a szolgáltatásainak használata közben. A visszajelzések alapján nem működött megbízhatóan a devizaváltás, valamint problémák jelentkeztek a felhasználók közötti pénzküldésnél is. Emellett a zsebekből történő pénzkivétel is akadozott vagy egyáltalán nem volt elérhető.

A szolgáltató rendszere szerint a hibát 08:49-kor észlelték, és megkezdték annak elhárítását. Később, 9:50-es jelzéssel újabb probléma is megjelent, amely már az átutalási funkciókat érintette.

A felhasználók közösségi felületeken is jelezték a fennakadásokat, többek között szerverhibákra hivatkozva. A helyreállítás még folyamatban volt.