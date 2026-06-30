2026. június 30. kedd Pál
41 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
GER
Németország 1 1 Paraguay
PAR
 Vége
32-es főtábla
NED
Hollandia 1 1 Marokkó
MAR
 Vége
32-es főtábla
CIV
Elefántcsontpart Norvégia
NOR
 Ma 19:00
32-es főtábla
FRA
Franciaország Svédország
SWE
 Ma 23:00
32-es főtábla
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Revolut app logó. A Revolut egy digitális banki alternatíva, amely előre fizetett bankkártyát, valutaváltást és peer-to-peer fizetéseket is tartalmaz.
Tech

A hőség betett a Revolutnak is: több funkció akadozik, az utalás és a devizaváltás sem működik

Pénzcentrum
2026. június 30. 11:06

Kedden reggel több felhasználó is szolgáltatási problémákat tapasztalt a Revolut rendszerében. A hibák főként a devizaváltást, a felhasználók közötti pénzküldést és a zsebekből történő pénzkivételt érintik. A szolgáltató visszajelzései szerint a problémát már reggel észlelték, és a helyreállítás megkezdődött, írja a Revb.hu.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Revolutnál is beütött a meleg, kedd reggel több felhasználó is hibákat tapasztalt a szolgáltatásainak használata közben. A visszajelzések alapján nem működött megbízhatóan a devizaváltás, valamint problémák jelentkeztek a felhasználók közötti pénzküldésnél is. Emellett a zsebekből történő pénzkivétel is akadozott vagy egyáltalán nem volt elérhető.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szolgáltató rendszere szerint a hibát 08:49-kor észlelték, és megkezdték annak elhárítását. Később, 9:50-es jelzéssel újabb probléma is megjelent, amely már az átutalási funkciókat érintette.

A felhasználók közösségi felületeken is jelezték a fennakadásokat, többek között szerverhibákra hivatkozva. A helyreállítás még folyamatban volt.
Címlapkép: Getty Images
#pénz #tech #deviza #átutalás #leállás #hiba #probléma #fintech #online bankolás #revolut

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:04
11:47
11:30
11:16
11:06
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 30.
A mostani brutális meleg csak a kezdet: olyan éghajlatváltozás közeleg, hogy hamarosan rá se ismerünk majd Magyarországra
2026. június 29.
Elárulta féltve őrzött titkát a magyar Lidl-vezér: ezt csinálják jobban mindenkinél az árrésstop és a különadó ellenére
2026. június 30.
Így trükköznek a hotelek az árakkal: ezért fizetsz többet ugyanazért a szállodai szobáért, ha rosszkor foglalsz
2026. június 30.
Nem várt veszély a hazai autópályákon: kiderült, miért hajt fel egyre több sofőr a forgalommal szemben
2026. június 29.
Alakul a munkából a temetőbe program: elkeserítő rangsor legvégére került Magyarország
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 30. kedd
Pál
27. hét
Június 30.
A magyar szabadság napja
Június 30.
Aszteroida világnap
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Rá ne kattints, pikk-pakk nullázzák vele a bankszámládat
2
2 hónapja
Óriási vagyonokat buknak bankszámláikról a magyarok: minden egy irányba mutat - félelmetes hiba áll a háttérben
3
3 hete
Neked is ilyen okostelefonod van? Le ne futtasd a legújabb frissítést, használhatatlan lesz tőle a készülék
4
2 hónapja
Kiszárad az ország: itt a bejelentés, Magyar Péter azonnali lépésre szánta el magát a drámai helyzet miatt
5
2 hónapja
Katasztrofális pusztítást végzett a mesterséges intelligencia: önálló életre kelt és másodpercek alatt leradírozta egy vállalat teljes adatbázisát
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bróker
Tőzsdei üzletkötő, ügyfelei megbízása alapján ad-vesz értékpapírokat. A munkakör betöltését, törvény szabályozza: büntetlen előélet, tőzsdei szakvizsga, minimum 1 év segédüzletkötősködés.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 30. 11:47
Összeomolhat a törékeny béke: Trump lépése után újra elszabadulhat az olajár?
Pénzcentrum  |  2026. június 30. 11:30
Ezt a hibát rengeteg kertesház-tulaj elköveti nyáron: repülhet a gigabírság, ha így engedik tele a medencét, vagy ide folyatják a vizet
Agrárszektor  |  2026. június 30. 11:31
Rengeteg külföldi termék érkezik Magyarországra: mégis, mi folyik itt?