A 2021-ben készült megvalósíthatósági tanulmány ismét előtérbe került, miután a V4-ek budapesti csúcstalálkozóján is hivatkoztak rá.
Meglepő jelentés az Egyesült Államok legendás űrközpontjából: ezen a rejtett hibán bukhat el az egész űrverseny
A globális űrgazdaság robbanásszerűen növekszik, azonban a szektor fejlődését egyre inkább gátolja a földi infrastruktúra, különösen az űrkikötők elavultsága. Miközben az új generációs, újrafelhasználható hordozórakéták korábban soha nem látott indítási gyakoriságot tesznek lehetővé, az 1960-as években épült központok – köztük az amerikai Kennedy Űrközpont – már alig bírják a terhelést. Az új űrverseny legfőbb frontvonala így már nem a rakétagyártás, hanem a stabil földi kapacitások kiépítése a vezető szereplők, vagyis az Egyesült Államok, Kína és Európa között - közölte a Portfolio.
A globális űrgazdaságot elsősorban a magánszektor hajtja, a piac értéke az elmúlt időszakban elérte a 613 milliárd dollárt, az évtized közepére pedig akár az 1800 milliárd dollárt is megközelítheti. A fejlődés leglátványosabb jele a rakétaindítások számának megugrása, a közelmúlt adatai szerint ugyanis egyetlen év alatt 324 alkalommal kíséreltek meg föld körüli pályára állítani eszközöket, ami jelentős növekedés a korábbi évekhez képest. A közvélemény figyelme ugyanakkor leginkább magukra a hordozórakétákra irányul, miközben a felbocsátásokhoz nélkülözhetetlen földi kiszolgáló létesítmények egyre komolyabb nyomás alá kerülnek.
Egy modern űrkikötő jóval több egy egyszerű indítóállásnál. Olyan kiterjedt ipari, logisztikai és biztonsági bázis, ahol az űreszközök összeszerelése, a veszélyes hajtóanyagok – például a folyékony oxigén vagy a metán – tárolása, valamint a hatósági engedélyezési folyamatok is zajlanak. Az olyan újrafelhasználható rakéták, mint amilyeneket a SpaceX és a Blue Origin fejleszt, ráadásul kétirányú infrastruktúrát igényelnek. A visszatérő hordozórakéta-fokozatokat ugyanis fogadni, ellenőrizni, karbantartani és ismételten feltölteni szükséges, amihez drónhajókra, leszállási zónákra és rendkívül gyors logisztikai háttérre van szükség.
Ez a feszített tempó a világ legforgalmasabb indítóhelyén, a floridai Kennedy Űrközpontban érezteti leginkább a hatását. Egy belső NASA-jelentés rávilágított arra, hogy az eredetileg az 1960-as évek Apollo-programjához tervezett infrastruktúra már alig bírja a kereskedelmi űrszektor rohamos fejlődését. Miközben a startok száma néhány év alatt a többszörösére növekedett, a szakértők súlyos műszaki hiányosságokat tártak fel. Az elektromos hálózat kábelcsatornái omladoznak, az elöregedett transzformátorok esetleges meghibásodása pedig hetekre megbéníthatná a kilövéseket.
Szintén szűk keresztmetszetet jelent a gázellátás, mivel a hálózat nem képes egyszerre kiszolgálni több nagyvállalat igényeit, ráadásul a tervezett Starship-indítások energiaszükséglete hamarosan teljesen meghaladhatja a bázis kapacitásait. Ezek a fizikai és technikai korlátok komoly akadályt gördíthetnek a növekedés elé, miközben a SpaceX és a Blue Origin is évi 120 indítást tervez Floridából. A helyzetet nehezíti, hogy a NASA közvetlen karbantartási költségvetése csökkent, a hatályos jogszabályok pedig korlátozzák a magántőke bevonását a közös használatú rendszerek fejlesztésébe.
Az indítási kapacitások garantálása mára egyértelmű geopolitikai kérdéssé vált. Az Egyesült Államok legfőbb versenytársa, Kína rendkívüli tempót diktál, egyetlen év alatt végrehajtott 92 sikeres indítással több mint 300 műholdat állított pályára. Európa számára eközben a független űrbejutás elsősorban szuverenitási kérdés. Az ukrajnai háború kitörése után ugyanis az orosz Szojuz hordozórakéták kiestek az európai piacról, és az európai szereplők számára elérhetetlenné vált az emberes űrrepülésekre alkalmas bajkonuri űrközpont is. Emiatt a kontinens egyre inkább rákényszerül saját indítókapacitásainak bővítésére, elkerülve, hogy kizárólag tengerentúli magánvállalatoktól függjön.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,63 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,73%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Bár az Európai Űrügynökség (ESA) elsődleges indítóállomása a francia guyanai Kourouban található – ahonnan a közelmúltban az új Ariane 6 hordozórakéta is útjára indult –, a szervezet rekordmagas, 22,3 milliárd eurós költségvetéséből már a kontinensen belüli indítóhelyek fejlesztésére is jelentős összegeket különítenek el. A svédországi Esrange űrközpont és a norvégiai Andøya-bázis egyaránt azt a célt szolgálja, hogy Európa önállóan, saját területéről is képes legyen műholdakat Föld körüli pályára állítani. Az utóbbi helyszínen tesztelték a német Isar Aerospace hordozórakétáját is, bár az első indítási kísérlet robbanással és kudarccal végződött.
Az új korszak űrversenye tehát egyre inkább a Földön dől el. A jövő meghatározó szereplői nem feltétlenül azok lesznek, akik a legfejlettebb hordozórakétákat fejlesztik ki, hanem azok, akik olyan stabil és korszerű földi infrastruktúrát képesek fenntartani, amely zökkenőmentesen kiszolgálja a kilövések egyre feszítettebb ütemét.
Hatalmas gazdasági fordulat közeleg a világban: Magyarország is durván meggazdagodhat, ha még időben lép
A szakértők szerint a mostani helyzet több szempontból hasonlít az internet vagy a mesterséges intelligencia korai időszakára.
Rengeteg magyar szülő követi el ezt a hibát nyáron: könnyen veszélybe kerülhetnek a gyerekek a szünetben
A nyári szünetben fellazul a napirend, több lesz a felügyelet nélkül töltött idő, és könnyen digitális bébiszitterré válik a telefon vagy a tablet.
Döbbenetes dolog derült ki a magyarok bankolási szokásairól: tömegek pénze van közvetlen veszélyben?
A mindennapi pénzügyek és a vásárlások jelentős része ma már az online térben zajlik, a felhasználóknak mindössze a negyede érzi magát felkészültnek egy esetleges incidensre.
Nesze neked erős forint, csak egy országban drágább a GTA VI, mint Magyarországon: zsebükbe nyúlhatnak a játékosok
Miközben a világ legtöbb országában 80 dollár körüli áron lehet majd megvásárolni a GTA VI alapkiadását, Magyarországon a játék ára dollárra átszámítva a világ második...
Elstartolt a november 19-én érkező Grand Theft Auto VI előrendelése, amelynek köszönhetően végre a hazai árakra is fény derült
Olyan kozmikus esemény közeledik, amilyenre egy életben csak egyszer van példa: a Földről is látható lesz, ahogy felrobban a titokzatos égitest
A kataklizmikus esemény során kibocsátott sugárzás mintegy háromezer évnyi utazás után éri el a Földet.
Letaszították az USA-t az első helyről korunk egyik legfontosabb versenyében: ez az ország van most a csúcson
2017 óta most először fordult elő, hogy egy kínai rendszer végzett a technológiai erőmérőnek tekintett lista élén.
Súlyos biztonsági réseket tárt fel a szigorúan titkos amerikai kormányzati informatikai rendszerekben az Anthropic mesterségesintelligencia-fejlesztő cég Mythos nevű modellje.
Az Európai Unió mára a globális űripar egyik legfontosabb szereplőjévé vált, amit a legfrissebb piaci adatok és az újonnan elindított szolgáltatások is alátámasztanak.
A SpaceX részvényei már harmadik egymást követő kereskedési napon gyengülnek, így a hétfői záróár már alig haladja meg a tőzsdei debütáláskor kialakult nyitóárat.
Egy orosz hackercsoport az amerikai Fortinet kiberbiztonsági vállalat rendszerein keresztül több mint 75 ezer tűzfalat tört fel világszerte.
Döbbenetes módszerrel tarolnak a bűnözők: a teljes megtakarítását bukta el a népszerű valóságshow-szereplő
A szintén rekordszintre emelkedő, úgynevezett romantikus csalások során az elkövetők társkereső oldalakon környékezik meg az áldozatokat.
Felejtsd el az áruházak marketingdumáit laptopvásárláskor: íme legjobb büdzsé modellek 2026-ban, amikkel nem nyúlsz mellé
Nem feltétlenül kell több százezret költened ahhoz, hogy egy használható, gyors és megbízható laptopot vigyél haza.
Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Rá ne kattints, pikk-pakk nullázzák vele a bankszámládat
Újabb SMS-csalási hullám érte el a magyar mobilhasználókat.
Megdöbbentő jövőt jósol az Amazon alapítója: teljesen más vár a dolgozókra, mint amitől eddig rettegtünk
A mesterséges intelligencia nem feleslegessé teszi az emberi munkaerőt, hanem épp ellenkezőleg, munkaerőhiányt fog okozn.
A 4,4 százalékos éves inflációt a Yettel és a Telekom már július 1-től "átvezeti", a One csak szeptembertől teszi majd meg ezt.
Kifakadt a mesterséges intelligencia atyja: durván beleállt Elon Muskba, óriási a baj - mehet minden a levesbe?
Yann LeCun, az AMI Labs alapítója élesen bírálta Elon Musk xAI nevű vállalatát, és veszélyes AI-lufira figyelmeztet.
Június 20-án (06.20.), a szolgáltató hivatalos előhívószámának napján a Yettel leállítja az adatforgalmi számlálókan.
-
1 hét múlva kezd a VéNégy Fesztivál Nagymaroson (x)
Bagossy & Nouvelle Vague Nagymaroson, akciós jegyek vasárnapig!