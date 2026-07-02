Döntött az Európai Bíróság: bődületes bírságot kell a Google-nek fizetnie - vajon melyik nagy cég lesz a következő?

Az Európai Unió Bírósága elutasította a Google fellebbezését, így jogerőre emelkedett az a rekordösszegű bírság, amelyet az Android operációs rendszerrel kapcsolatos versenykorlátozó gyakorlatok miatt szabtak ki a keresőóriásra. A döntés várhatóan új lendületet ad a nagy technológiai vállalatok elleni európai fellépésnek - írja a Reuters.

Az Európai Bizottság eredetileg 2018-ban szabott ki 4,34 milliárd eurós büntetést a vállalatra. A vádak szerint a Google olyan megállapodások elfogadására kényszerítette a mobilgyártókat, amelyek előírták a Google Search, a Chrome böngésző és a Google Play alkalmazásbolt előzetes telepítését az Android-készülékekre, miközben megakadályozták, hogy a gyártók alternatív Android-rendszereket futtassanak.

Miután a technológiai óriás megtámadta a határozatot, az Európai Unió Törvényszéke 2022-ben 4,1 milliárd euróra mérsékelte a bírság összegét. A Google ezt követően fordult a luxemburgi székhelyű Európai Unió Bíróságához, az EU legfelsőbb bírói fórumához, amely most a versenyhatóságnak adott igazat.

A bírák elutasították a Google és anyavállalata, az Alphabet fellebbezését, ezzel helybenhagyták az Android rendszer kapcsán, az erőfölénnyel való visszaélés miatt kiszabott büntetést.

A Google szóvivője szerint az ítélet nem vette figyelembe azokat a beruházásokat, amelyekkel a cég az Android nyíltságát, interoperabilitását és ingyenességét biztosítja. Hozzátette, hogy megállapodásaikat már 2018-ban hozzáigazították az eredeti döntéshez.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A vállalat az elmúlt évtizedben közel 11 milliárd eurónyi uniós bírságot halmozott fel a különböző versenyjogi jogsértések következtében. A közeljövőben újabb szankciókra is számíthat, egyrészt a saját szolgáltatásainak és termékeinek a keresési találatok közötti előnyben részesítése, másrészt az alkalmazásboltjához kapcsolódó gyakorlatai miatt.

Mindkét eljárás a nagy technológiai cégek piaci súlyának korlátozását célzó, digitális piacokról szóló jogszabály (DMA) hatálya alá tartozik.