2026. július 2. csütörtök Ottó
30 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
BEL
Belgium 3 2 Szenegál
SEN
 Vége
32-es főtábla
USA
Egyesült Államok 2 0 Bosznia-Hercegovina
BIH
 Vége
32-es főtábla
ESP
Spanyolország Ausztria
AUT
 Ma 21:00
32-es főtábla
POR
Portugália Horvátország
CRO
 Péntek 01:00
32-es főtábla
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mountain View, Kalifornia, USA – 2018. március 28.: A Google felirat a Google szilícium-völgyi székhelyén. A Google egy amerikai technológiai vállalat.
Tech

Döntött az Európai Bíróság: bődületes bírságot kell a Google-nek fizetnie - vajon melyik nagy cég lesz a következő?

Pénzcentrum
2026. július 2. 14:15

Az Európai Unió Bírósága elutasította a Google fellebbezését, így jogerőre emelkedett az a rekordösszegű bírság, amelyet az Android operációs rendszerrel kapcsolatos versenykorlátozó gyakorlatok miatt szabtak ki a keresőóriásra. A döntés várhatóan új lendületet ad a nagy technológiai vállalatok elleni európai fellépésnek - írja a Reuters.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Európai Bizottság eredetileg 2018-ban szabott ki 4,34 milliárd eurós büntetést a vállalatra. A vádak szerint a Google olyan megállapodások elfogadására kényszerítette a mobilgyártókat, amelyek előírták a Google Search, a Chrome böngésző és a Google Play alkalmazásbolt előzetes telepítését az Android-készülékekre, miközben megakadályozták, hogy a gyártók alternatív Android-rendszereket futtassanak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Miután a technológiai óriás megtámadta a határozatot, az Európai Unió Törvényszéke 2022-ben 4,1 milliárd euróra mérsékelte a bírság összegét. A Google ezt követően fordult a luxemburgi székhelyű Európai Unió Bíróságához, az EU legfelsőbb bírói fórumához, amely most a versenyhatóságnak adott igazat.

A bírák elutasították a Google és anyavállalata, az Alphabet fellebbezését, ezzel helybenhagyták az Android rendszer kapcsán, az erőfölénnyel való visszaélés miatt kiszabott büntetést.

A Google szóvivője szerint az ítélet nem vette figyelembe azokat a beruházásokat, amelyekkel a cég az Android nyíltságát, interoperabilitását és ingyenességét biztosítja. Hozzátette, hogy megállapodásaikat már 2018-ban hozzáigazították az eredeti döntéshez.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A vállalat az elmúlt évtizedben közel 11 milliárd eurónyi uniós bírságot halmozott fel a különböző versenyjogi jogsértések következtében. A közeljövőben újabb szankciókra is számíthat, egyrészt a saját szolgáltatásainak és termékeinek a keresési találatok közötti előnyben részesítése, másrészt az alkalmazásboltjához kapcsolódó gyakorlatai miatt.

Mindkét eljárás a nagy technológiai cégek piaci súlyának korlátozását célzó, digitális piacokról szóló jogszabály (DMA) hatálya alá tartozik.
Címlapkép: Getty Images
#okostelefon #tech #Európai Bíróság #bírság #büntetés #európai unió #európai bizottság #bíróság #google #visszaélés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:45
15:28
15:13
15:10
15:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 2.
Súlyos veszély fenyegeti a magyar bankszámlákat: tízből hét ember már belesétált ebbe a csapdába, nem úszták meg olcsón
2026. július 1.
Ezzel a melóval most is bankot robbanthatsz: szinte bárhol állást találsz vele, a cégek itthon is egymásra licitálnak a dolgozókért
2026. július 2.
Kiderült, melyik diploma éri a legtöbbet: több tízmillió forinttal is többet kereshetsz életed során, ha ezt a szakot választod
2026. július 2.
Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: százezer forintos támogatást kapnak a magyar családok - itt vannak a részletek
2026. július 2.
Pár milliárd forint és 1 év is elég lenne a Velencei-tó megmentésére: a MOL és a magánszektor is megoldhatná
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 2. csütörtök
Ottó
27. hét
Július 2.
A sportújságírók napja
Július 2.
UFO Világnap
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Rá ne kattints, pikk-pakk nullázzák vele a bankszámládat
2
2 hónapja
Óriási vagyonokat buknak bankszámláikról a magyarok: minden egy irányba mutat - félelmetes hiba áll a háttérben
3
3 hete
Neked is ilyen okostelefonod van? Le ne futtasd a legújabb frissítést, használhatatlan lesz tőle a készülék
4
2 hete
Magas sugárzást adnak ki ezek a mobiltelefonok: itt a 2026-os friss lista - a tiéd köztük van?
5
3 hete
Kongatják a vészharangot: olyan gigantikus időjárási anomália közelít, ami az egész világot a feje tetejére állítja
PÉNZÜGYI KISOKOS
GDP (Gross Domestic Product)
Bruttó Hazai Termék. A termelés nemzetgazdasági szintű értékének legfontosabb nemzetközi mérőszáma, mely megmutatja, hogy mekkora egy ország gazdasági szférájának egy adott időszakban a végső felhasználási célra létrehozott termékek és szolgáltatások értéke.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 2. 15:45
Óriási mítosz dőlt meg az ADHD-ról: rengeteg szülő rettegett emiatt feleslegesen
Pénzcentrum  |  2026. július 2. 14:30
Tömeges kagylópusztulás a Ráckevei-Soroksári Dunán: a hazai szakember elárulta, mi okozza a kagylóvészt
Agrárszektor  |  2026. július 2. 15:31
Nem várt bejelentés érkezett: egy tollvonással visszavonták a támogatást