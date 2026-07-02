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Döntött az Európai Bíróság: bődületes bírságot kell a Google-nek fizetnie - vajon melyik nagy cég lesz a következő?
Az Európai Unió Bírósága elutasította a Google fellebbezését, így jogerőre emelkedett az a rekordösszegű bírság, amelyet az Android operációs rendszerrel kapcsolatos versenykorlátozó gyakorlatok miatt szabtak ki a keresőóriásra. A döntés várhatóan új lendületet ad a nagy technológiai vállalatok elleni európai fellépésnek - írja a Reuters.
Az Európai Bizottság eredetileg 2018-ban szabott ki 4,34 milliárd eurós büntetést a vállalatra. A vádak szerint a Google olyan megállapodások elfogadására kényszerítette a mobilgyártókat, amelyek előírták a Google Search, a Chrome böngésző és a Google Play alkalmazásbolt előzetes telepítését az Android-készülékekre, miközben megakadályozták, hogy a gyártók alternatív Android-rendszereket futtassanak.
Miután a technológiai óriás megtámadta a határozatot, az Európai Unió Törvényszéke 2022-ben 4,1 milliárd euróra mérsékelte a bírság összegét. A Google ezt követően fordult a luxemburgi székhelyű Európai Unió Bíróságához, az EU legfelsőbb bírói fórumához, amely most a versenyhatóságnak adott igazat.
A bírák elutasították a Google és anyavállalata, az Alphabet fellebbezését, ezzel helybenhagyták az Android rendszer kapcsán, az erőfölénnyel való visszaélés miatt kiszabott büntetést.
A Google szóvivője szerint az ítélet nem vette figyelembe azokat a beruházásokat, amelyekkel a cég az Android nyíltságát, interoperabilitását és ingyenességét biztosítja. Hozzátette, hogy megállapodásaikat már 2018-ban hozzáigazították az eredeti döntéshez.
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A vállalat az elmúlt évtizedben közel 11 milliárd eurónyi uniós bírságot halmozott fel a különböző versenyjogi jogsértések következtében. A közeljövőben újabb szankciókra is számíthat, egyrészt a saját szolgáltatásainak és termékeinek a keresési találatok közötti előnyben részesítése, másrészt az alkalmazásboltjához kapcsolódó gyakorlatai miatt.
Mindkét eljárás a nagy technológiai cégek piaci súlyának korlátozását célzó, digitális piacokról szóló jogszabály (DMA) hatálya alá tartozik.
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