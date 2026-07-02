2026. július 2. csütörtök Ottó
26 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
BEL
Belgium 3 2 Szenegál
SEN
 Vége
32-es főtábla
USA
Egyesült Államok 2 0 Bosznia-Hercegovina
BIH
 Vége
32-es főtábla
ESP
Spanyolország Ausztria
AUT
 Ma 21:00
32-es főtábla
POR
Portugália Horvátország
CRO
 Péntek 01:00
32-es főtábla
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Sok a bizalmatlanság a használt mobilokkal szemben, mégis egyre többen vásárolják.
Tech

Ezek a legjobb mobilok 2026-ban: népszerű márka csúcsterméke bőgött le a teszten

Pénzcentrum
2026. július 2. 06:32

Egy telefon valódi költsége nemcsak a vásárláskor kifizetett összeg. Rengeteget számít az is, mennyi ideig használható megbízhatóan, mennyire bírja a mindennapi igénybevételt, és szükség esetén mennyire könnyen javítható. A Tudatos Vásárlók Egyesülete 14 márka 156 hazai boltokban és webshopokban megvásárolható mobiltelefonját tesztelte nemzetközi együttműködésben, egységes módszertan alapján. Az eredményekben kiemelték azokat a szempontokat, amelyeket figyelembe véve a legtartósabb és legjobban javítható termék választható ki. 

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

2025. június 20. óta minden újonnan forgalomba kerülő telefon és táblagép dobozán kötelező egy egységes információs címke az Európai Unióban. Ennek célja, hogy a vásárlók könnyebben összehasonlíthassák a készülékeket – például az akkumulátor teljesítménye, a tartósság vagy a javíthatóság alapján. A címke fontos információkat ad, de nem teljes képet. Nem derül ki belőle például: a kamera minősége, a valós használati élmény, a rendszer hosszú távú lassulása és a mindennapi teljesítmény sem különböző helyzetekben. 
 
A Tudatos Vásárlók Egyesületének most megjelent terméktesztjének eredményei könnyen összehasonlíthatóvá tesznek 156 mobiltelefont. A tesztelt készülékek átlagára a teszt publikálásakor 33 000 és 975 000 forint között mozgott. A legjobb telefon 85%-os eredményt ért el összesítésben, a leggyengébb 38%-ot, a mezőny átlaga 73% lett. A tesztelt mobilok a következő 14 márka termékei közül kerültek kiválasztásra: Apple, Fairphone, Gigaset, Google, Honor, Motorola, Nothing, OnePlus, Oppo, Realme, Samsung, Telekom, Vivo és Xiaomi.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Néhány fontosabb megállapítás a tesztből

  • Az újabb mobil nem feltétlenül jobb minden szempontból. A Samsung Galaxy S26 Ultra ugyanazt az összértékelést érte el, mint a tavalyi Galaxy S25 Ultra. Az új modell erősebb üzemidőben és teljesítményben, a régebbi viszont jobb fotó- és videóértékelést kapott. A labor a generációk közötti eltéréseket a tartósság terén is kimutatta: a régebbi modellnél a kijelző kevésbé állt ellen a karcolódásnak, az újabbnál pedig az objektívek védelme bizonyult gyengébbnek. 
  • A tesztelt készülékek döntő többsége nagyobb nehézségek nélkül ellenállnak a hétköznapi eséseknek és a környezeti hatásoknak. Egyes esetekben a tartóssági vizsgálatokon buktak el a telefonok. Például az egyik Samsung modell kijelzője 50 leejtés után eltört, és a telefont nem lehetett tovább használni. A legtöbb tesztelt telefon ennél jobban bírta ezt a típusú terhelést. 
  • Egy termékcsaládon belül sem mindig a drágább a jobb minden szempontból. A Xiaomi 17 és a Xiaomi 17 Ultra összesítésben azonos eredményt ért el. A drágább modell fotózásban volt jobb, az alapmodell viszont az akkumulátorteszteken és a kijelzővizsgálat egyes részeiben szerepelt erősebben. 
  • Az adatbiztonság tekintetében nem minden készülék esetében nyugodhatunk meg. Például a Xiaomi Redmi Note 15 és a Xiaomi Redmi 15 telefonokon ismételten megjelentek az előre telepített Mi Browser böngésző push értesítései. Ezekre kattintva a felhasználókat egy hamis weboldalra irányították, amely a német Tagesschau hírportált utánozta. A nem valódi weboldal nagy valószínűséggel befektetési csalásra vagy adathalászatra szolgál. A gyártó szerint az értesítéseket külső tartalomszolgáltatók küldik ki, régiótól függően, és a cég az ügy miatt belső vizsgálatot indított.

    A márka telefonjait használóknak ezért azt javasolja a Tudatos Vásárlók Egyesülete, hogy kapcsolják ki a Mi Browser értesítéseit, vagy távolítsák el az alkalmazást, és használjanak másik böngészőt. 

Melyik lett a legjobb mobil?

Ugyan a tesztelt szempontok szerint értékelték a készülékeket, az eredményeket súlyozták és így kialakult egy sorrend. A Tudatos Vásárlók Egyesülete mégis inkább úgy fogalmaz, hogy nincs mindenki számára egyetlen „legjobb” mobil. Más készülék lehet jó annak, aki sokat fotóz, más annak, aki hosszú üzemidőt szeretne, és megint más annak, aki évekre keres strapabíró, jól javítható telefont.

A teszteredmények segítségével a fogyasztók szempontonként hasonlíthatják össze a modelleket, így könnyebben megtalálhatják azt a készüléket, amely a saját igényeikhez és pénztárcájukhoz is a legjobban illik. 

Ráadásul mostantól külön ki is emelik azokat a szempontokat, amelyek a termék várható élettartamával, tartósságával és javíthatóságával kapcsolatosak. Mobiltelefonoknál ide tartozik például az ütésállóság, a karcállóság, a vízállóság, a nedvességgel szembeni ellenállás, valamint a szoftverek és frissítések kérdése. Így még könnyebb hosszú távon megbízható készüléket választani. A teljes teszteredmény itt érhető el.
Címlapkép: Getty Images
#okostelefon #tech #mobiltelefon #samsung #teszt #termékteszt #tudatos vásárlók egyesülete #tudatos vásárló tesztek #xiaomi

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:17
06:32
05:32
04:03
22:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 2.
Súlyos veszély fenyegeti a magyar bankszámlákat: tízből hét ember már belesétált ebbe a csapdába, nem úszták meg olcsón
2026. július 1.
Ezzel a melóval most is bankot robbanthatsz: szinte bárhol állást találsz vele, a cégek itthon is egymásra licitálnak a dolgozókért
2026. július 1.
Érik a végzetes lakáskrízis: hiába a saját otthon, nem várt teher szakadt a magyarok nyakába
2026. július 1.
Óriási fordulat közeleg: ez a technológia néhány éven belül porig rombolhatja a kriptopiacot
2026. július 1.
Alattomos fertőző betegségek terjednek Magyarországon: egyre többen betegszenek meg, ennek nagyon nem lesz jó vége
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 2. csütörtök
Ottó
27. hét
Július 2.
A sportújságírók napja
Július 2.
UFO Világnap
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Rá ne kattints, pikk-pakk nullázzák vele a bankszámládat
2
2 hónapja
Óriási vagyonokat buknak bankszámláikról a magyarok: minden egy irányba mutat - félelmetes hiba áll a háttérben
3
3 hete
Neked is ilyen okostelefonod van? Le ne futtasd a legújabb frissítést, használhatatlan lesz tőle a készülék
4
2 hete
Magas sugárzást adnak ki ezek a mobiltelefonok: itt a 2026-os friss lista - a tiéd köztük van?
5
3 hete
Kongatják a vészharangot: olyan gigantikus időjárási anomália közelít, ami az egész világot a feje tetejére állítja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Deficit
hiány, a kiadásoknak a bevételeket meghaladó része. Közgazdasági értelemben vállalkozási és költségvetési deficitről beszélünk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 2. 05:32
Súlyos veszély fenyegeti a magyar bankszámlákat: tízből hét ember már belesétált ebbe a csapdába, nem úszták meg olcsón
Pénzcentrum  |  2026. július 2. 04:03
Nem várt esélyt kapott Magyarország: elképesztő pénzösszeg sorsa dől el, ami évtizedekre meghatározhatja a mindennapjainkat
Agrárszektor  |  2026. július 2. 06:02
Óriási összegeket költenek erre a gépre a magyarok: igazi roham indult itthon