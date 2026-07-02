Noha nincs bizonyíték arra, hogy ezzel a módszerrel bárki ellen kártékony támadást indítottak volna, a kockázatot rendkívül komolyan veszik.
Ezek a legjobb mobilok 2026-ban: népszerű márka csúcsterméke bőgött le a teszten
Egy telefon valódi költsége nemcsak a vásárláskor kifizetett összeg. Rengeteget számít az is, mennyi ideig használható megbízhatóan, mennyire bírja a mindennapi igénybevételt, és szükség esetén mennyire könnyen javítható. A Tudatos Vásárlók Egyesülete 14 márka 156 hazai boltokban és webshopokban megvásárolható mobiltelefonját tesztelte nemzetközi együttműködésben, egységes módszertan alapján. Az eredményekben kiemelték azokat a szempontokat, amelyeket figyelembe véve a legtartósabb és legjobban javítható termék választható ki.
2025. június 20. óta minden újonnan forgalomba kerülő telefon és táblagép dobozán kötelező egy egységes információs címke az Európai Unióban. Ennek célja, hogy a vásárlók könnyebben összehasonlíthassák a készülékeket – például az akkumulátor teljesítménye, a tartósság vagy a javíthatóság alapján. A címke fontos információkat ad, de nem teljes képet. Nem derül ki belőle például: a kamera minősége, a valós használati élmény, a rendszer hosszú távú lassulása és a mindennapi teljesítmény sem különböző helyzetekben.
A Tudatos Vásárlók Egyesületének most megjelent terméktesztjének eredményei könnyen összehasonlíthatóvá tesznek 156 mobiltelefont. A tesztelt készülékek átlagára a teszt publikálásakor 33 000 és 975 000 forint között mozgott. A legjobb telefon 85%-os eredményt ért el összesítésben, a leggyengébb 38%-ot, a mezőny átlaga 73% lett. A tesztelt mobilok a következő 14 márka termékei közül kerültek kiválasztásra: Apple, Fairphone, Gigaset, Google, Honor, Motorola, Nothing, OnePlus, Oppo, Realme, Samsung, Telekom, Vivo és Xiaomi.
Néhány fontosabb megállapítás a tesztből
- Az újabb mobil nem feltétlenül jobb minden szempontból. A Samsung Galaxy S26 Ultra ugyanazt az összértékelést érte el, mint a tavalyi Galaxy S25 Ultra. Az új modell erősebb üzemidőben és teljesítményben, a régebbi viszont jobb fotó- és videóértékelést kapott. A labor a generációk közötti eltéréseket a tartósság terén is kimutatta: a régebbi modellnél a kijelző kevésbé állt ellen a karcolódásnak, az újabbnál pedig az objektívek védelme bizonyult gyengébbnek.
- A tesztelt készülékek döntő többsége nagyobb nehézségek nélkül ellenállnak a hétköznapi eséseknek és a környezeti hatásoknak. Egyes esetekben a tartóssági vizsgálatokon buktak el a telefonok. Például az egyik Samsung modell kijelzője 50 leejtés után eltört, és a telefont nem lehetett tovább használni. A legtöbb tesztelt telefon ennél jobban bírta ezt a típusú terhelést.
- Egy termékcsaládon belül sem mindig a drágább a jobb minden szempontból. A Xiaomi 17 és a Xiaomi 17 Ultra összesítésben azonos eredményt ért el. A drágább modell fotózásban volt jobb, az alapmodell viszont az akkumulátorteszteken és a kijelzővizsgálat egyes részeiben szerepelt erősebben.
- Az adatbiztonság tekintetében nem minden készülék esetében nyugodhatunk meg. Például a Xiaomi Redmi Note 15 és a Xiaomi Redmi 15 telefonokon ismételten megjelentek az előre telepített Mi Browser böngésző push értesítései. Ezekre kattintva a felhasználókat egy hamis weboldalra irányították, amely a német Tagesschau hírportált utánozta. A nem valódi weboldal nagy valószínűséggel befektetési csalásra vagy adathalászatra szolgál. A gyártó szerint az értesítéseket külső tartalomszolgáltatók küldik ki, régiótól függően, és a cég az ügy miatt belső vizsgálatot indított.
A márka telefonjait használóknak ezért azt javasolja a Tudatos Vásárlók Egyesülete, hogy kapcsolják ki a Mi Browser értesítéseit, vagy távolítsák el az alkalmazást, és használjanak másik böngészőt.
Melyik lett a legjobb mobil?
Ugyan a tesztelt szempontok szerint értékelték a készülékeket, az eredményeket súlyozták és így kialakult egy sorrend. A Tudatos Vásárlók Egyesülete mégis inkább úgy fogalmaz, hogy nincs mindenki számára egyetlen „legjobb” mobil. Más készülék lehet jó annak, aki sokat fotóz, más annak, aki hosszú üzemidőt szeretne, és megint más annak, aki évekre keres strapabíró, jól javítható telefont.
A teszteredmények segítségével a fogyasztók szempontonként hasonlíthatják össze a modelleket, így könnyebben megtalálhatják azt a készüléket, amely a saját igényeikhez és pénztárcájukhoz is a legjobban illik.
Ráadásul mostantól külön ki is emelik azokat a szempontokat, amelyek a termék várható élettartamával, tartósságával és javíthatóságával kapcsolatosak. Mobiltelefonoknál ide tartozik például az ütésállóság, a karcállóság, a vízállóság, a nedvességgel szembeni ellenállás, valamint a szoftverek és frissítések kérdése. Így még könnyebb hosszú távon megbízható készüléket választani. A teljes teszteredmény itt érhető el.
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