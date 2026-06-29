Elképesztő áron tér vissza a tíz éve várt játékgép: a mesterséges intelligencia miatt kell vagyonokat fizetni

Tíz év után újragondolt, nappaliba szánt miniszámítógépével, a Steam Machine-nal tér vissza a hardverpiacra a Valve, az új eszköz azonban a vártnál lényegesen drágább lett. Az elszálló árakért elsősorban a mesterséges intelligencia térnyerése és a memóriapiac túlterheltsége felel, így a gép ár-érték arányban és nyers teljesítményben is jócskán alulmarad a jelenlegi játékkonzolokkal, valamint az egyedileg épített számítógépekkel szemben.

A Valve még tavaly novemberben jelentette be, hogy egy átdolgozott Steam Controller és egy vezeték nélküli VR-szemüveg mellett feltámasztja a korábban kudarcot vallott Steam Machine-t. Bár a piac látszólag megérett egy nappaliba szánt, konzolszerű PC-re, a hivatalos árak közzététele hamar szertefoszlatta az olcsó alternatíváról szőtt reményeket. Az 512 gigabájtos alapmodell mintegy 366 ezer forintba, míg a 2 terabájtos változat nagyjából 479 ezer forintba kerül. Ha ehhez hozzászámoljuk a 24 ezer forintos kontrollert, a teljes csomag ára könnyen átlépi a félmillió forintot.- számolt be a Telex.

A borsos árcédula hátterében a mesterséges intelligencia térnyerése, valamint a Sam Altman-féle törekvések állnak. Az MI-szektor és a nagy nyelvi modelleket futtató adatközpontok hatalmas mennyiségű memóriát vonnak el a piacról, ami miatt a fogyasztói alkatrészek ára az egekbe szökött. A Valve ráadásul a hardverpiacon kis szereplőnek számít, így nem rendelkezik érdemi alkupozícióval a memóriagyártókkal szemben. Tovább drágítja az eszközt, hogy a Sonyval, a Nintendóval vagy a Microsofttal ellentétben a Valve nem hajlandó veszteséggel értékesíteni a hardvert. Míg a konzolgyártók a drágább gépeket az exkluzív játékokból és az olyan szolgáltatásokból finanszírozzák, mint például a Game Pass, a Valve nem alkalmazza ezt az üzleti modellt, hiába termel hatalmas bevételt a Steam áruházból.

Teljesítmény tekintetében a Steam Machine nehezen tudja igazolni a magas árat. Bár az AMD processzorával és grafikus vezérlőjével szerelt gép elméletben képes a 4K felbontásra és a másodpercenkénti 60 képkockás képsebességre a modernebb játékoknál, ehhez komoly kompromisszumokra és felskálázási technológiákra van szükség. Játékélményben és nyers erőben még a piacon lévő, ráadásul mintegy 100 ezer forinttal olcsóbb alap PlayStation 5 is megelőzi, míg a kontrollert is tartalmazó PS5 Pro lényegesen erősebb hardvert kínál. Magyarországi árakkal számolva is egyértelmű, hogy ebből az összegből könnyedén összeállítható egy lényegesen jobb teljesítményű asztali számítógép, vagy vásárolható egy kiváló minőségű gamer laptop.

Bármennyire is minőségi és kompakt a Valve új gépe, jelenlegi formájában rendkívül szűk célközönségnek szól. A Linux-alapú operációs rendszer miatt a legnépszerűbb online játékok – mint a Call of Duty vagy a Fortnite – a csalásellenes szoftverek inkompatibilitása miatt el sem indulnak rajta. Aki a saját Steam-könyvtárát szeretné használni, annak házon belül ott van a hordozható, lényegesen praktikusabb Steam Deck. A projektnek ugyanakkor van egy egyértelmű nyertese: a Valve bejelentette, hogy minden AMD grafikus kártyával rendelkező felhasználó számára ingyenesen elérhetővé teszi a SteamOS operációs rendszert. Így akinek a szoftveres ökoszisztéma nyerte el a tetszését, mostantól hivatalosan is telepítheti azt a saját maga által, költséghatékonyabban megépített számítógépre, teljesen megkerülve a Windowst.