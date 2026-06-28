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Meglepő mentőövet dobott a Microsoft a Windows-tulajoknak, de van egy komoly bökkenő
A Microsoft újabb egy évvel meghosszabbította a Windows 10 kiterjesztett biztonsági frissítéseinek (ESU) programját 2027. október 12-ig - a változásról a Windows Latest számolt be, amit a Microsoft hivatalosan is megerősített.
A Microsoft magyarázata szerint a plusz év lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyebben áttérjenek a Windows 11-es számítógépekre, miközben továbbra is megkapják a kritikus biztonsági frissítéseket.
A hosszabbítás kizárólag az ESU programra vonatkozik. Nem tartalmaz új funkciókat, nem biztonsági javításokat vagy technikai támogatást - a felhasználók csak havi biztonsági javításokat kapnak.
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