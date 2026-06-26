Rengeteg magyar szülő követi el ezt a hibát nyáron: könnyen veszélybe kerülhetnek a gyerekek a szünetben

A nyári szünetben fellazul a napirend, több lesz a felügyelet nélkül töltött idő, és könnyen digitális bébiszitterré válik a telefon vagy a tablet. A Pénzcentrum Hetifókuszában szakértőket és vállalatokat kérdeztünk arról, mennyi képernyőidő fér még bele, milyen családi szabályok működhetnek tiltás helyett, és hogyan védhetik meg a szülők a gyerekeket az online zaklatástól, a csalásoktól és az idegenek közeledésétől.

A nyári szünetben eltűnik az iskolai napirend, miközben a szülők többsége továbbra is dolgozik. A gyerekekre több szabadidő és sok esetben kevesebb közvetlen felügyelet jut. Ilyenkor könnyen előkerül a telefon, a tablet vagy a játékkonzol, amely akár órákra is leköti őket. De mennyi képernyőidő fér még bele, és hogyan lehet úgy szabályokat alkotni, hogy a nyár ne állandó veszekedésből és tiltásból álljon?

A probléma azonban jóval korábban kezdődik, mint sok szülő gondolná. Guld Ádám médiakutató egy korábbi Pénzcentrum-interjúban arról beszélt, hogy az idősebb generációknak még van tapasztalatuk arról, hogyan működik a világ média nélkül vagy jóval kevesebb médiával. A most felnövő gyerekek életéből ez az élmény már sokszor hiányzik.

A 2022-es Digimini-kutatás szerint az óvodapedagógusok a ma óvodába lépő gyerekek közel felénél érzékeltek valamilyen, médiafüggésre utaló tünetet. A képernyőhasználat sok családban már hároméves kor előtt elkezdődik. A gyerekek ráadásul azt is másolják, amit otthon látnak. Ha a szülő minden üres pillanatban a telefonját nézi, nehezen lesz hiteles, amikor a gyerektől önmérsékletet vár.

A Hetifókuszban ezúttal a 4iG, a Magyar Telekom, a PROGmasters, a Samsung Electronics, a, Sicontact/ESET és a Yettel mondja el, mit érdemes tudni a nyári képernyőidőről, a családi szabályokról és a gyerekeket érő online veszélyekről.

4iG

A 4iG szerint nyáron természetes módon nőhet a képernyő előtt töltött idő, ezért nem egy merev óraszám kijelölése a legfontosabb. Inkább azt kell vizsgálni, mire használja a gyerek az eszközt. Nem ugyanaz a céltalan görgetés, mint egy kreatív alkalmazás, egy tanulást segítő program vagy a barátokkal való kapcsolattartás. A vállalat szerint a nyári szünet jó alkalmat teremthet arra is, hogy a család közösen próbáljon ki olyan játékokat és alkalmazásokat, amelyek nemcsak fogyasztásra, hanem alkotásra is ösztönöznek.

A gyakorlatban sokat segíthet egy minden családtagra vonatkozó digitális házirend. Ilyen szabály lehet, hogy étkezés közben senki nem használ telefont, lefekvés előtt meghatározott idővel félreteszik az eszközöket, új alkalmazást pedig csak közös megbeszélés után telepíthet a gyerek.

A nyári hónapokban a nem megfelelő tartalmak, az online zaklatás, az idegenek megkeresése és az internetes csalások jelentik a fő veszélyeket. A gyereknek tudnia kell, hogy nem mindenki az, akinek az interneten mutatja magát, és nem köteles válaszolni olyan üzenetre, amely kellemetlen számára vagy személyes adatot kér tőle.

A profilokat érdemes privátra állítani, a helyadatok megosztását korlátozni, és közösen átnézni, milyen alkalmazások vannak a gyerek telefonján. Ugyanilyen fontos, hogy a szülő se ossza meg automatikusan a gyermekéről készült fényképeket és a család aktuális tartózkodási helyét. A válaszban a One Alapítvány NetTippek szülőknek programját is kiemelték, amely digitális házirenddel, internetes csalásokkal, online zaklatással és tudatos fotómegosztással kapcsolatos útmutatókat kínál.

Magyar Telekom

A nyári szünetben nem feltétlenül maguk az online veszélyek szaporodnak meg, hanem a gyerekek kitettsége nő meg

- mondta Kotroczó Dóra, a Magyar Telekom Hello Szülő platformjának kiberbiztonsági szakértője. Iskolaidőben a gyerek gyakran akkor használja az eszközt, amikor a szülő is otthon van. Nyáron viszont könnyebben maradhat hosszabb időre egyedül a telefonnal vagy a számítógéppel.

A szakértő szerint a képernyő teljes tiltása nem feltétlenül célravezető, a határokat azonban meg kell húzni. Jó megoldás lehet, ha ébredés után néhány órán keresztül nincs kütyüzés, az étkezések képernyőmentesek, és a család előre kijelöl olyan napszakokat, amikor mindenki félreteszi az eszközöket.

Kotroczó Dóra arra is figyelmeztetett, hogy a képernyőidőt nem szerencsés jutalomként használni. Ha a gyerek minden elvégzett feladatért telefonozási lehetőséget kap, azzal a felnőtt még értékesebbé és kívánatosabbá teszi előtte az eszközt. Jobb az előre meghatározott, kiszámítható időkeret.

A nyári szünetben nagyon fontos az idegrendszeri fejlődés és a mentális egészség szempontjából az unatkozás

– hangsúlyozta. A gyereknek szüksége van olyan időszakokra, amikor nincs kész program, és nem nyúl azonnal a telefonért. Ilyen lehet például az autóban töltött idő vagy egy előre szabadon hagyott délután. A tiltás mellett alternatívát is kell kínálni. A gyerek kereshet receptet a másnapi ebédhez, utánanézhet a nyaralás környékén található programoknak, készíthet fényképet vagy videót. Így az eszköz nem pusztán az idő elütésére szolgál.

A nyári utazások külön kiberbiztonsági kockázatot is jelentenek. A Telekom szakértője azt tanácsolta, hogy a család lehetőség szerint kerülje a nyilvános Wi-Fi-hálózatokat és USB-töltőpontokat, legyen óvatos az ismeretlen QR-kódokkal, alkalmazást pedig kizárólag a hivatalos áruházakból töltsön le. A tartalomszűrés és a képernyőidő-korlátozás segíthet, amikor a szülő nincs jelen. Ezeket azonban nem büntetésként kell bevezetni. A gyereknek értenie kell, miért van szükség az adott beállításra.

Kotroczó Dóra arra is figyelmeztetett, hogy a nyáron egyedül töltött idő és a magány érzése miatt a gyerekek könnyebben kezdenek beszélgetni idegenekkel, de egyre gyakrabban fordulhatnak mesterségesintelligencia-alapú chatbotokhoz is.

PROGmasters

Filep Szabolcs, a PROGmasters társalapítója és társ-ügyvezetője két kisgyerek apjaként az átlagosnál jóval szigorúbb álláspontot képvisel. Családjukban az öt- és nyolcéves gyerekeknek jelenleg gyakorlatilag nincs szabadidős képernyőidejük. Korábban próbálkoztak napi egyórás, később csak hétvégére korlátozott meseidővel. Azt tapasztalták, hogy a képernyő használata közben ugyan csend volt, előtte és utána azonban nehezebben kezelhetővé vált a helyzet.

Egy-egy mese vagy digitális élmény annyira erős inger tud lenni, hogy a gyerekek napokig másra sem nagyon tudnak gondolni

– mondta. Nehezebben tértek vissza a szabad játékhoz, a kézműveskedéshez, a mozgáshoz és a közös családi tevékenységekhez. Filep Szabolcs szerint kisgyerekkorban a kézzelfogható élményeknek kell elsőbbséget adni. A képernyő nem pótolja a mozgást, a rajzolást, a természetet, a fantáziát és az unatkozást. A digitális készségek később is gyorsan megtanulhatók, a sok korai képernyőidő önmagában nem tesz senkit digitálisan műveltebbé.

A szülői minta itt is döntő. „A digitális gyereknevelés legalább annyira önnevelés is” – fogalmazott. Ha a felnőtt vacsora közben vagy beszélgetés alatt folyamatosan a telefonját nézi, a gyerek számára is ez válik természetessé. A biztonság alapját szerinte sem a technikai ellenőrzés, hanem a bizalmi kapcsolat adja. A gyereknek biztosnak kell lennie abban, hogy furcsa, kellemetlen vagy ijesztő online élmény esetén büntetés nélkül fordulhat a szülőhöz.

A későbbiekben fontos szabály, hogy lakcímet, telefonszámot, iskolára vagy családra vonatkozó adatot nem adunk meg idegennek. Az is azonnali vészjel, ha valaki azt kéri a gyerektől, hogy egy beszélgetést tartson titokban a szülei előtt.

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Filep Szabolcs szerint a teljes tiltás nem lehet örök megoldás. Ahogyan úszni sem úgy tanul meg a gyerek, hogy soha nem engedik víz közelébe, a digitális világban is fokozatosan kell önállóságot kapnia.

Samsung Electronics

A Samsung szerint nincs minden gyermekre és életkorra alkalmazható, univerzális képernyőidő. Egy kamasz társas kapcsolatainak jelentős része már az online térben zajlik, míg egy kisiskolásnak akár napi egy óra minőségi tartalom is elegendő lehet. A legfontosabb határ ott húzódik, amikor az eszközhasználat már az alvás, a fizikai aktivitás vagy a személyes kapcsolatok rovására megy. A puszta óraszám helyett azt is figyelni kell, képes-e a gyerek abbahagyni a használatot, és visszatérni más tevékenységekhez.

A vállalat szerint a közösen meghatározott szabályokat a gyerekek könnyebben elfogadják, mint az egyik pillanatról a másikra bevezetett tiltásokat. Hasznos lehet, ha a készülék előre jelzi a képernyőidő végét, így a gyereknek van ideje lezárni a játékot vagy a videót.

A képernyőmentes zónák kialakítása itt is alapvető: ilyen lehet az étkezőasztal, a családi program vagy a lefekvést megelőző időszak. A szülő pedig azzal is közelebb kerülhet a gyermek digitális világához, ha időnként közösen próbálják ki a kedvenc játékát vagy néznek meg egy videót.

A kisebb gyerekeknél zárt, előre beállított digitális környezetet, a nagyobbaknál pedig gyermekfiókot és szülői felügyeleti alkalmazást ajánlanak. Ezekkel korlátozható a képernyőidő, szűrhetők az oldalak, és engedélyhez köthetők az alkalmazástelepítések vagy a vásárlások. A technikai védelem azonban a Samsung szerint sem helyettesíti a bizalmat. Ha a gyerek attól tart, hogy a kellemetlen élmény után azonnal elveszik tőle a telefonját, könnyebben eltitkolja a problémát.

Sicontact/ESET

Csizmadia-Darab István kiberbiztonsági szakértő szerint a szülőnek egyfajta digitális családfővé kell válnia. Ez nem állandó ellenőrzést vagy titkos megfigyelést jelent, hanem azt, hogy képben van a gyermek által használt platformokkal, és rendszeresen beszélget vele az online élményeiről.

Ahogy megkérdezzük, mi történt az iskolában vagy az edzésen, úgy a 'mi volt ma az online térben?' kérdésnek is természetessé kellene válnia

- fogalmazott. A szakértő által idézett felmérések szerint a magyar kamaszok naponta átlagosan 8 óra 39 percet, a fiatalabbak pedig 5 óra 33 percet töltenek képernyő előtt. Ez nem kizárólag szórakozást jelent, hiszen az iskolai és kommunikációs eszközhasználat is beleszámíthat, de jól mutatja, mennyire erős lett a digitális jelenlét.

Hat–nyolc éves korig Csizmadia-Darab István előre letöltött, ellenőrzött tartalmakat javasol, lehetőleg internetkapcsolat nélkül. Nagyobb gyerekeknél a privát profil, a PIN-kód vagy biometrikus zár, a naprakész biztonsági szoftver és a jelszókezelő használata jelenthet alapvédelmet.

Nyáron különösen sok visszaélés épít nyereményekre, hamis kedvezményekre vagy sürgető üzenetekre. A csalók egyre jobb minőségű, akár mesterséges intelligenciával megírt szövegeket és manipulált hangfelvételeket is használhatnak. A szakértő arra is figyelmeztetett, hogy az utazást nem célszerű előre bejelenteni a közösségi oldalakon. A helyszínnel ellátott nyaralási képekből kiderülhet, hogy a lakás üres, a repülőjegyen vagy beszállókártyán pedig olyan adatok szerepelhetnek, amelyekkel később visszaélhetnek.

Nyilvános Wi-Fi-hálózaton nem ajánlott bankolni vagy vásárolni. Az eszközöket még otthon, biztonságos kapcsolaton keresztül érdemes frissíteni, az online vásárlásokhoz pedig jó megoldás lehet egy külön virtuális kártya, amelyen csak a szükséges összeg található.

Csizmadia-Darab István szerint a technikai beállítások mellett a forráskritikát is tanítani kell. A generatív mesterséges intelligencia segítségével a csalók már nyelvtanilag hibátlan, személyre szabott üzeneteket és megtévesztő képi vagy hanganyagokat is készíthetnek. A gyerekeknek ezért azt is meg kell tanulniuk, hogy ha

egy ajánlat túl szép ahhoz (ingyen pénz, gyanúsan olcsó LEGO), hogy igaz legyen, az szinte biztosan átverés

A legfontosabb védelem azonban az, hogy a gyerek tudja: ha valami kellemetlen, ijesztő vagy gyanús történik vele az interneten, segítséget kérhet a szüleitől. Az első reakció ilyenkor ne a büntetés vagy a telefon elvétele legyen, mert az könnyen arra taníthatja, hogy legközelebb inkább eltitkolja a problémát.

Yettel

A Yettel szerint az ideális állapot nem feltétlenül egy meghatározott óraszámmal írható le. Jobb jelző, hogy a gyerek képes-e bármikor félretenni a telefont egy kinti játék, strandolás vagy családi program kedvéért. Ha gond nélkül visszatér az offline világba, valószínűleg még nem az eszköz irányítja.

A telefon és a tablet könnyen digitális pórázzá válhat, mert gyorsan és hosszú időre leköti a gyerek figyelmét. A tudatos használat ugyanakkor tanulási és alkotási lehetőséget is adhat. Egy fejlesztő játék, a fényképezés, a videóvágás vagy egy AI-eszközzel végzett közös kísérlet többet érhet, mint a végtelen tartalomfogyasztás.

A Yettel szerint a teljes tiltás azért sem szerencsés, mert tiltott gyümölcsöt csinál az eszközből. A családnak inkább közösen kell meghatároznia az időkereteket, majd időnként felülvizsgálnia azokat.

A gyerekek számára teljes értékű felnőttprofil helyett szülői felügyelettel ellátott gyermekfiókot érdemes létrehozni. Ilyet ma már a nagy operációs rendszerek mindegyike kínál. A böngészők biztonsági funkcióival szűrhetők a nem kívánt reklámok, valamint az obszcén vagy felnőtteknek szóló tartalmak.