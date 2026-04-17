Komoly szigor jöhet: az EU életkor-ellenőrzést vezetne be a közösségi médiában

Bár egyre több ország lép fel a kiskorúak közösségimédia-használata ellen, a fiatal felnőttek körében az Európai Unióban továbbra is rendkívül népszerűek ezek a platformok. Eközben a tagállamok sorra dolgozzák ki a saját korlátozásaikat, az Európai Bizottság pedig egy uniós szintű életkor-ellenőrző alkalmazás bevezetésére készül - számolt be az euronews.

A legfrissebb Eurostat-adatok szerint 2025-ben a 27 uniós tagállamból 19-ben a 16-29 éves fiatalok több mint 90 százaléka használt valamilyen közösségi médiát. A legmagasabb arányt Ciprus, Csehország, Dánia és Finnország esetében mérték, míg a lista végén Olaszország, Németország és Luxemburg állt.

Miután Ausztrália tavaly decemberben betiltotta a közösségi média használatát a 16 év alattiak számára, az európai országok is elkezdték kidolgozni a saját korlátozásaikat. Franciaországban a képviselők már megszavazták a 15 év alattiak hozzáférésének letiltását. Emmanuel Macron elnök a tervek szerint szeptemberben lépteti életbe a szabályozást. Szlovénia és Portugália szintén törvénytervezetet készített. Előbbi a 15, utóbbi a 16 év alattiakra vonatkoztatná a tilalmat. A portugál szabályozás az Instagramra, a Facebookra és a TikTokra terjedne ki, de nem érintené például a WhatsAppot. Emellett legalább nyolc további tagállam dolgozik hasonló intézkedéseken. Németországban a kormánypárt a 14 év alattiak kitiltásáról fogadott el határozatot.

Egyedül Észtország áll nyíltan szemben a tiltás gondolatával. Kristina Kallas észt oktatási miniszter szerint ez a megközelítés nem oldja meg a problémákat, mivel a gyerekek úgyis gyorsan megtalálják a módját a korlátozások megkerülésének.

Az Európai Unió egyelőre nem tervez egységes, összeurópai közösségimédia-tilalmat a gyermekek számára, ugyanakkor lépéseket tesz az online biztonság erősítése érdekében. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke április 15-én jelentette be, hogy hamarosan elérhető lesz egy európai életkor-ellenőrző alkalmazás. A program mobiltelefonon és számítógépen egyaránt működik majd. A felhasználóknak az útlevelüket vagy a személyi igazolványukat kell feltölteniük ahhoz, hogy anonim módon igazolhassák az életkorukat az online platformokra történő belépéskor.

A rendszer az úgynevezett zéró tudású bizonyítás (zero-knowledge proof) technológiáján alapul. Ennek köszönhetően a felhasználók anélkül igazolhatják az életkorukat, hogy a személyes adataikat megosztanák a platformokkal. Jelenleg hét tagállam - Franciaország, Dánia, Görögország, Olaszország, Spanyolország, Ciprus és Írország - teszteli az alkalmazást, és tervezi annak integrálását a saját nemzeti digitális személyazonossági tárcájába.