Farkas András nyugdíjszakértő összefoglalta, milyen uniós szabályok alapján, milyen elvek szerint állapítják meg és folyósítják a résznyugdíjakat.
Betilthatják a Tiktokot, Facebookot? Nagy lépésre szánta el magát a kormány, súlyos döntés jöhet
A spanyol kormány utasította az ügyészséget, hogy indítson vizsgálatot az X, a Meta és a TikTok ellen. A gyanú szerint ezek a platformok mesterséges intelligenciával generált, gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló anyagokat terjesztenek. Ez a lépés a technológiai óriáscégekkel szembeni európai fellépés legújabb állomása - jelentette a Reuters.
Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök kedden jelentette be a kormányzati felkérést az ügyészség felé. A cél annak kivizsgálása, hogy milyen bűncselekményeket valósíthattak meg a platformok a mesterséges intelligencia segítségével előállított és terjesztett gyermekpornográf tartalmakkal.
Sánchez az X-en közzétett bejegyzésében hangsúlyozta: ezek a felületek aláássák a gyermekek mentális egészségét, méltóságát és jogait, amit az állam nem tűrhet el. Hozzátette, hogy véget kell vetni ezen technológiai óriáscégek büntetlenségének. Az érintett vállalatok egyelőre nem reagáltak a sajtómegkeresésekre.
Nem Spanyolország az egyetlen állam, amely vizsgálatot folytat az Elon Muskhoz köthető xAI Grok chatbotja által generált, szexuálisan explicit tartalmak miatt. Több kormány is nyomozást indított, tiltó intézkedéseket vezetett be, vagy biztonsági garanciákat követelt az illegális anyagok visszaszorítása érdekében.
Sánchez már február elején bejelentett több, a gyermekek online védelmét célzó intézkedést. Ezek között szerepel egy törvényjavaslat is, amely megtiltaná a 16 év alattiak hozzáférését a közösségimédia-platformokhoz. Szintén kedden történt, hogy a francia rendőrség házkutatást tartott az X párizsi irodáiban, az ügyészség pedig beidézte Muskot egy egyre kiterjedtebb vizsgálat keretében.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az ír adatvédelmi hatóság ugyancsak kedden közölte, hogy hivatalos eljárást indított a Grok ellen. A vizsgálat tárgya a személyes adatok kezelése, valamint a potenciálisan káros, szexuális töltetű – gyermekeket is érintő – képek és videók előállítása. Emlékezetes, hogy Sánchez már novemberben jelezte: a spanyol parlament a Meta lehetséges adatvédelmi jogsértéseit is vizsgálja a Facebook és az Instagram felhasználói kapcsán.
A miniszterelnök emellett felgyorsítaná a gyermekek közösségi média használatára vonatkozó új korlátozások bevezetését is.
Mielőtt új telefon vásárlásán gondolkodna, érdemes ellenőrizni az akkumulátor állapotát a Beállítások menüben.
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén
"Nehéz megválaszolni, hogyan tudunk hosszú távon úgy együttműködni egy géppel, hogy közben megőrizzük a saját értékeinket" - állítja Rab Árpád jövőkutató, aki összességében mégis rendkívül...
Kína leghatalmasabb cégei éppen olyat csinálnak, amire mindenki felkapja a fejét: ha ezt tető alá hozzák, az nagyon kemény lesz
Kínai technológiai óriások új mesterséges intelligencia modelljei elég keményen odacsapnak a nyugatiaknak.
Akár a globális éves árbevétel 6 százalékáig terjedő bírságot is kiszabhatnak, ha nem változtat a platform.
Stratégiai együttműködés keretében a Yettel az év második felétől vezetékes internetszolgáltatást indít a 4iG tulajdonában lévő 2Connect nagykereskedelmi hálózatán.
Meglepő, ami kiderült az április 12-i választásokról: csak saját magát hibáztathatja rengeteg magyar, hogy ez így alakult?
Magyarország helyzetét az európai digitális átállásban vegyes kép jellemzi.
Bejelentette a Microsoft: rengeteg Windows-tulaj kap ajándékot, igényelni se kell, automatikusan jár
A hat sebezhetőség közül három nyilvánosan is ismert volt, ami azt jelenti, hogy már létezhetnek hozzájuk kapcsolódó támadási módszerek az interneten.
Meglepő lépésre készül a Chat GPT: minden megváltozhat, amit eddig a mesterséges intelligenciáról tudtunk
A rendszer a beszélgetések témája, a korábbi csevegések és a felhasználó hirdetésekkel kapcsolatos interakciói alapján választja ki.
Jelentős újítással bővült a Digitális Állampolgár szolgáltatás: a felhasználók mostantól számítógépről vagy laptopról is elindíthatják a digitális aláírási folyamatot.
Egyre gyakoribbak a durva árvizek Magyarországon: meglepő felfedezést tettek magyar kutatók - ez lehet az oka
Miközben a folyók lassan, de kitartóan változnak, ugyanaz a mérnöki beavatkozás eltérő következményekkel járhat különböző medertípusokon.
A csalók egyre gyakrabban vetik be a mesterséges intelligenciát, hogy hitelesebbnek tűnjenek, ami megnehezíti az online átverések felismerését
Elképesztő dologra jöttek rá magyar kutatók: rengeteg ember egészsége lehet most veszélyben - ez az oka
A kutatók fontos különbséget azonosítottak a meleg és a hideg időjárás hatásmechanizmusa között.
A hatóság vagyonvisszaszerzés keretében lefoglalta a csalók autóját, majd gyanúsítottként hallgatta ki a 39 és 19 éves elkövetőket.
A kormány fontolóra vette, hogy teljesen megtiltsa a közösségi média használatát a 15 év alattiaknak.
A hónap végére pedig akár tízezrek is elfolyhatnak a számlánkról úgy, hogy már azt sem tudjuk, pontosan mire fizetünk.
Erről a pesti helyről alig tud valaki: ingyen megjavítanak bármit, amit a szerviz már kidobásra ítélt
Létezik Budapesten egy műhely, ahol még hisznek abban, hogy ami elromlott, azt érdemes megmenteni.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén