Betilthatják a Tiktokot, Facebookot? Nagy lépésre szánta el magát a kormány, súlyos döntés jöhet

A spanyol kormány utasította az ügyészséget, hogy indítson vizsgálatot az X, a Meta és a TikTok ellen. A gyanú szerint ezek a platformok mesterséges intelligenciával generált, gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló anyagokat terjesztenek. Ez a lépés a technológiai óriáscégekkel szembeni európai fellépés legújabb állomása - jelentette a Reuters.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök kedden jelentette be a kormányzati felkérést az ügyészség felé. A cél annak kivizsgálása, hogy milyen bűncselekményeket valósíthattak meg a platformok a mesterséges intelligencia segítségével előállított és terjesztett gyermekpornográf tartalmakkal.

Sánchez az X-en közzétett bejegyzésében hangsúlyozta: ezek a felületek aláássák a gyermekek mentális egészségét, méltóságát és jogait, amit az állam nem tűrhet el. Hozzátette, hogy véget kell vetni ezen technológiai óriáscégek büntetlenségének. Az érintett vállalatok egyelőre nem reagáltak a sajtómegkeresésekre.

Nem Spanyolország az egyetlen állam, amely vizsgálatot folytat az Elon Muskhoz köthető xAI Grok chatbotja által generált, szexuálisan explicit tartalmak miatt. Több kormány is nyomozást indított, tiltó intézkedéseket vezetett be, vagy biztonsági garanciákat követelt az illegális anyagok visszaszorítása érdekében.

Sánchez már február elején bejelentett több, a gyermekek online védelmét célzó intézkedést. Ezek között szerepel egy törvényjavaslat is, amely megtiltaná a 16 év alattiak hozzáférését a közösségimédia-platformokhoz. Szintén kedden történt, hogy a francia rendőrség házkutatást tartott az X párizsi irodáiban, az ügyészség pedig beidézte Muskot egy egyre kiterjedtebb vizsgálat keretében.

Az ír adatvédelmi hatóság ugyancsak kedden közölte, hogy hivatalos eljárást indított a Grok ellen. A vizsgálat tárgya a személyes adatok kezelése, valamint a potenciálisan káros, szexuális töltetű – gyermekeket is érintő – képek és videók előállítása. Emlékezetes, hogy Sánchez már novemberben jelezte: a spanyol parlament a Meta lehetséges adatvédelmi jogsértéseit is vizsgálja a Facebook és az Instagram felhasználói kapcsán.