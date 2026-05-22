Közelkép két nő hüvelykujja érintkezik egy okostelefon képernyőjén a sötétben.
Tech

Kiderült az előfizetések nagy titka: a magyar mobilozók negyede már ezzel az okos trükkel spórol a kiadásain

Pénzcentrum
2026. május 22. 15:04

A mobil-előfizetők közel negyede feltöltőkártyás előfizetést használ, azaz előre fizeti mobilos költéseit és “addig nyújtózkodik, amíg a takaró ér”. Ezen belül is lehetnek jobb és kevésbé kedvező megoldások. Mik a mai feltöltőkártyás szokások, és hogyan követik le a mobiltársaságok ezeket az igényeket? A Yettel válaszol.

Bár a számlás (azaz utólag fizető, úgynevezett postpaid) előfizetések piaca folyamatosan növekszik, és sokan az utólagos fizetést részesítik előnyben, továbbra is jelentős azoknak a tábora, akik számára a feltöltőkártyás (költésüket előre fizető, úgynevezett prepaid) konstrukció jelenti az ideális megoldást. Ahogy az ügyféligények változásával a számlás csomagok kínálata is változik, a feltöltőkártyás csomagok kínálata is mást jelent ma, mint korábban.

A feltöltőkártyás ügyfelek számára az egyik legfontosabb szempont az átlátható költségstruktúra, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a klasszikus, rendszeres feltöltésen felül az extra adat- és perc-csomagok különválaszthatók, így a kínálat a legkisebb egységektől akár a korlátlan megoldásokig rugalmasan variálható, teljes szabadságot adva az ügyfeleknek, hogy az igényeik szerint megfelelő opciókat válasszák.

A rugalmasságot tovább növeli, hogy a kezdőcsomagok korábbi időbeli korlátai mostantól a Yettelnél megszűntek: a megvásárolt adat- vagy hangkeret addig használható fel szabadon, amíg az ténylegesen el nem fogy.

A korábbi, bonyolultabb rendszer helyett mostantól minden feltöltési összeg egységesen 365 napig érvényes. Ez azt jelenti, hogy az ügyfelek minden egyes feltöltéssel egy teljes évre meghosszabbíthatják kártyájuk élettartamát, ami a ritkábban mobilozók számára is a korábbinál jóval nagyobb mozgásteret biztosít.

A hanghívások mellett mobilnetet használó feltöltőkártyások számára kialakított új kínálat skálája rendkívül széles: szabadon választhatnak a legkisebb, 1 napos, 1 GB-os opciótól egészen a 30 napos korlátlan adatcsomagig.

Kinek való a feltöltőkártyás csomag?

A feltöltőkártyás megoldás mögött sokszor tudatos, költségkontroll szemléletű fogyasztói megközelítés áll. Akik ezt választják, hasonlóan döntenek, mint amikor a saját autó fenntartása helyett a carsharinget, vagy bérlet helyett az eseti BKK jegyvásárlást választják: csak a tényleges használatért akarnak fizetni, mert kiszámíthatóbbnak ítélik.

Ez a szemlélet érvényesül a különböző felhasználói igényeknél is:

  • Alkalmi használóknak: Nem kell sietniük az egyenleg elköltésével, a 365 napos érvényesség és a le nem járó adatkeretek miatt a számuk a kevésbé aktív időszakokban sem vész el.
  • Szülőknek és gyerekeknek: Ideális megoldás az első telefonhoz. A szülő pontosan akkora keretet vásárolhat, amekkorát szükségesnek tart, miközben a gyermek a keretek kezelésén keresztül tanulja meg az online tudatosságot és az adatbeosztást.
  • Kötöttségeket kerülőknek: Azoknak, akik a készülékkedvezményért cserébe sem mondanának le a szerződés nélküli státuszról, ez a rendszer biztosítja a vágyott szabadságot.
Címlapkép: Getty Images
