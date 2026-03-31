2026. március 31. kedd Árpád
6 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Minden második magyar gyermeket érinti ez a súlyos probléma: lépniük kell a szülőknek, mielőtt nagyobb baj történik
Egészség

Minden második magyar gyermeket érinti ez a súlyos probléma: lépniük kell a szülőknek, mielőtt nagyobb baj történik

Pénzcentrum
2026. március 31. 14:26

A gyerekek viselkedése gyakran hullámzó, és az erősebb érzelmi reakciók sokszor az életkor természetes velejárói. Fontos azonban odafigyelni, ha egy változás hosszabb ideig tart, vagy nagyon erősen jelentkezik. Kisiskolás- és kamaszkorban a tartósan rossz hangulat, a hirtelen visszahúzódás, az önhibáztatás, a motiváció elvesztése, a fokozott ingerlékenység vagy az alvási szokások jelentős megváltozása jelezhet mélyebb lelki nehézségeket. Ezeknél a változásoknál különösen fontos a korai felismerés és a segítségkérés. Nem érdemes megvárni, amíg a nehézségek „maguktól” elmúlnak, ilyenkor a figyelem és a támogatás lehet a legerősebb eszköz.

A lányok közel kétharmada, a fiúk több mint 40%-a tapasztal rendszeresen pszichoszomatikus panaszokat, ilyen például a fáradtság, az alvászavar, a fejfájás vagy az ingerlékenység. Kiemelendő, hogy a leggyakoribb probléma a tartós kimerültség, amely minden második gyermeket érint - derült ki az ELTE és a Heim Pál Gyermekkórház által végzett nagy, reprezentatív HBSC‑felmérésből (Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartását vizsgáló nemzetközi kutatás), mely az 5., 7., 9. és 11. osztályosokat vizsgálta.

Mindez összefüggésbe hozható a mai képernyő-központú és online térre épülő életmóddal, valamint a már korán megjelenő teljesítménykényszerrel, amelyek együttesen könnyen megbillenthetik a gyermekek lelki egyensúlyát. A K&H gyógyvarázs jövő gyógyítói díj nyertese, Dr. Bánszky Balázs, gyermek- és ifjúságpszichiáter rezidens kiemelte:

,A közösségi médiában látott „tökéletes” életekhez való folyamatos összehasonlítás csökkentheti az önértékelést, és szorongást vagy akár depressziós tü-neteket is okozhat. A klinikai tapasztalat azt mutatja, hogy ez más tényezők mellett súlyosabb esetekben evésza-varok, önveszélyeztető viselkedésformák kialakulásához is vezethet.

Hozzátette, hogy a sok képernyőhasználat az alvást is rontja, később alszanak el, a pihenés nem lesz elég mély, és másnap fáradtak, ingerlékenyek lehetnek, ami több kudarcélményhez vezethet. Épp ezért fontos a tudatos képernyőhasználat, például ésszerű időkorlátok, telefonmentes esték és olyan családi légkör, ahol a gyerekek az online élményeikről is beszélhetnek - hangsúlyozta.

Egyre mélyül a digitális válság Magyarországon: a fiatalok fizethetik meg a mobilfüggőség árát, sokak szülei teljesen tehetetlenek
EZ IS ÉRDEKELHET
Egyre mélyül a digitális válság Magyarországon: a fiatalok fizethetik meg a mobilfüggőség árát, sokak szülei teljesen tehetetlenek
A mobiltelefonok iskolai kitiltása csak a kezdet, a valódi probléma a digitális szocializáció mélyrétegeiben húzódik.

A szakértő szerint a gyerekek lelki egyensúlyát több dolog is segítheti: ilyen például a stabil és biztonságos szülő-gyermek kapcsolat, a kiszámítható napirend és a következetes szabályok. Fontosak a valódi, személyes (offline) kapcso-latok, a megfelelő mennyiségű alvás, valamint az is, hogy legyen lehetőségük mozogni és szabadon játszani. Emellett az is lényeges, hogy a gyerekek érezzék, mindig van valaki, akihez fordulhatnak. Ezek mind olyan tényezők, amelyek segítenek ellensúlyozni a negatív hatásokat.

A szülők is sokat tehetnek a gyerekek lelki jóllétéért a hétköznapokban. Fontos, hogy a családban legyen hely az érzelmek megnevezésére: ha a gyerekek megtanulják, hogy lehet beszélni a szomorúságról, haragról, félelemről vagy boldogságról, később könnyebben mernek segítséget kérni. A lelki fejlődést segíti az is, ha a gyerekek megtapasztalják, hogy a hibázás a fejlődés természetes része. Emellett sokat tanulhatnak abból, ahogyan a felnőttek kezelik saját nehézségeiket. Ha azt látják, hogy a felnőttek nyíltan beszélnek a problémáikról és megoldásokat keresnek, ez követhető mintát ad számukra.

,,A természetben töltött idő, a sport, a művészeti tevékenységek vagy a közös családi programok szintén hozzájárulnak a lelki egyensúlyhoz. Nem csupán a mennyiség, hanem a minőség is számít. Fontos, hogy a szülők valóban jelen legyenek a közös pillanatokban – játsszanak, beszélgessenek, nevessenek együtt - és olyan tevékenységeket végezzenek, amelyek mindenkinek örömet okoznak. Szintén lényeges, hogy a szülők az életkorhoz és a gyermek képességeihez igazodó elvárásokat állítsanak, így támogathatják a lelki egyensúly kialakulását.” - hangsúlyozta Dr. Bánszky Balázs.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #gyerekek #internet #kutatás #szorongás #gyermeknevelés #közösségi média #mentális egészség #mentális betegségek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:03
14:45
14:26
14:03
13:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 31.
Megszólalt a FlixBus-alelnök: azonnal olcsóbb lenne a tömegközlekedés, ha ezt meglépné a magyar kormány
2026. március 30.
Kiderült a nagy Lyme-kór titok: ezt nagyon sokan benézik, ha kullancscsípésről van szó - súlyos fertőzés lehet a vége
2026. március 31.
Súlyos, ami kiderült a magyar húsvéti sonkákról: erről minden vásárlónak tudnia kell 2026-ban
2026. március 31.
Brutális szegénységi spirálba került százezernyi magyar 2026-ra: ha akarnának, sem tudnának legálisan dolgozni
2026. március 30.
Kiderült a kényelmetlen igazság: hiába a szakértők figyelmeztetése, az emberek nagy része hanyagolja ezt a pofonegyszerű napi rutint
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 31. kedd
Árpád
14. hét
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Pokoli húsvét vár 1,5 millió magyarra: erre jobb, ha mindenki időben felkészül
2
3 hete
Kiderült a palackozott vizek sötét titka: literszám vedelik, de ezzel sokan nem számolnak
3
3 hete
Meghalt Kiss László
4
4 hete
Te is szedsz Normaflore-t? Most közölték a gyártóról: rengeteg beteget érint
5
3 hete
Komoly gond lehet Donald Trump egészségével: megdöbbentő hibát vétett az amerikai elnök a közönség előtt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Mobilbank
az a szolgáltatás, amelynél SMS-eket kapunk az általunk kért tranzakciókról (pl. számla/kártya, terhelés/jóváírás, sikeres/elutasított/sztornózott tranzakciókról, megadott összeg feletti tranzakciókról, egyenlegről, bizonyos határ alatti egyenlegről, árfolyamokról, stb.) és egyes bankoknál SMS-ben kérdezhetünk is a rendszertől, melyre az SMS-ben válaszol, vagy végrehajt bizonyos műveletet

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 31. 13:05
Súlyos, ami kiderült a magyar húsvéti sonkákról: erről minden vásárlónak tudnia kell 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. március 31. 11:30
Baltaként zuhan a két hazai részvény árfolyama: rengeteg pénzt bukhat az, aki nem lép időben a tőzsdén?
Agrárszektor  |  2026. március 31. 14:33
Tormát vennél húsvétra? Akkor ezzel nem árt tisztában lenned