Telekom ügyfél vagy, és nálad is lehalt a telefonhálózat? Most elárulta a cég, milyen trükkel orvoslható a probléma

Délelőtt 10 és 11 óra között a Telekom számos ügyfele hívásindítási és hívásfogadási problémát tapasztalt. A szolgáltató tájékoztatása szerint a fennakadást az érintettek nagy részénél már elhárították, a hálózat ismét stabilan működik - árulták el a Telex megkeresésére.

A szolgáltatáskiesés teljesen véletlenszerűen jelentkezett a felhasználóknál. Előfordult, hogy míg az egyik előfizetésről gond nélkül lehetett telefonálni, addig egy másikon egyáltalán nem működött a hívás.

A Telekom a panaszokra reagálva gyorsan jelezte, hogy szakembereik már dolgoznak a hiba elhárításán. A vállalat egyúttal elnézést kért az okozott kellemetlenségekért.

Azoknak az ügyfeleknek, akiknél még mindig nem állt helyre a kapcsolat, a szolgáltató egy egyszerű lépést javasol. Röviden kapcsolják be, majd azonnal ki a telefonjukon a repülőgép-üzemmódot. A hiba fennállása alatt átmeneti megoldásként felmerült a 4G-s hanghívást biztosító VoLTE funkció kikapcsolása is.

Ez a lépés azonban nem bizonyult mindenkinél megbízható módszernek. A tapasztalatok alapján a szolgáltatás a repülőgép-üzemmód ki- és bekapcsolásával, a készülék újraindításával, vagy a központi javítás eredményeként végül automatikusan helyreállt.