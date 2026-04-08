Bár az elmúlt évtizedekben rugalmasabbá vált a társadalmi gondolkodás, a magyarok túlnyomó többsége szerint a munkaerőpiacon ma is élesen elkülönülnek a "fiús" és "lányos" szakmák.
Léptek a döntéshozók, betiltják a közösségi médiát 16 év alatt: hamarosan a fél világ követheti a példát
Radikális lépést tett Ausztrália: 2025 decemberében a világon elsőként betiltotta a közösségi média használatát a 16 év alattiak számára. A döntés nem maradt visszhang nélkül, miközben egyre több ország vizsgálja, hogy hasonló korlátozásokat vezessen be. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt boncolgatjuk, vajon mi áll a szigorítások mögött, de arra is keressük a választ, vajon mennyire indokoltak ezek az intézkedések.
Betilthatják a közösségi médiát a tiniknek? Úgy tűnik, egyre több ország lépne Ausztrália nyomába. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint több európai és ázsiai ország is napirendre tűzte a közösségi média korhatárhoz kötését. Franciaország és az Egyesült Királyság már előrehaladott törvényhozási szakaszban tart, míg Ausztria, Görögország, Spanyolország és Indonézia is hasonló szabályozást fontolgat. A tervek egyelőre eltérőek, hiszen akad, ahol 16 év alattiaknak tiltanák a platformokat, máshol alacsonyabb korhatárt állapítanának meg, vagy szülői beleegyezéshez kötnék a használatot.
A szigorítások mögött láthatóan egyre aggasztóbb adatok állnak. Az Egészségügyi Világszervezet felmérése szerint minden tizedik serdülő problémás közösségimédia-használónak számít. Túlhasználat, alvászavarok vagy a tanulmányi teljesítmény romlása jár a nyomában. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában bemutatott chartok alapján a probléma nem egyformán érinti a fiatalokat.
A 15 éves lányok 14 százaléka számít problémás felhasználónak, miközben a folyamatos online jelenlét a szakemberek szerint összefügghet a szorongás, a depresszió és a társas kapcsolatok romlásának növekvő arányával. Ugyanakkor a teljes tiltás kérdése abszolút megosztó: egyesek szerint szükséges védelem, mások szerint túlzott beavatkozás a fiatalok életébe.
