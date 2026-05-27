Most közölte az Apple: kemény korlátozást vezetnek be az iPhone-oknál - ezt jobb ha tudod, ha ilyen telefonod van

Az iPhone-ok hamarosan korlátozhatják a letiltható telefonszámok mennyiségét. Az iOS 26.6 legújabb bétaverziójában felfedezett figyelmeztetés szerint a tiltólista betelése után a felhasználóknak régebbi számokat kell törölniük ahhoz, hogy újakat blokkolhassanak - írja a MacRumors.com

Bár az operációs rendszerek egy-egy főverziójának utolsó frissítései ritkán hoznak jelentős újításokat, az iOS 26.6 tesztváltozatának kódjában egy érdekes korlátozásra bukkantak. A rendszer figyelmeztetést küld, ha a tulajdonos eléri a letiltható mobilszámok felső határát. Egyelőre nem tudni pontosan, hol húzódik ez a limit. Az is elképzelhető, hogy a korlát eddig is létezett, de olyan magasan volt, hogy az Apple korábban nem tartotta szükségesnek a külön tájékoztatást.

A tesztelők beszámolói alapján a korlát valóban magas: van, akinél 8000, míg másnál 20 000 blokkolt szám után jelent meg a hibaüzenet. Ha a tiltólista megtelik, a rendszer arra kéri a felhasználót, hogy távolítson el korábban blokkolt számokat a listáról. A folyamatot jelentősen megnehezíti, hogy a törlést jelenleg kizárólag egyesével lehet elvégezni.

Bár a több ezer férőhelyes keret hatalmasnak tűnik, az egyre szaporodó kéretlen és csaló hívások miatt néhány év aktív használat alatt akár össze is gyűlhet ez a mennyiség. Éppen ezért a jövőben érdemes lesz tudatosabban kezelni a tiltásokat.

Az iOS 26.6 tesztelése még csak most kezdődött, így a stabil változat leghamarabb hetek múlva válhat elérhetővé a nagyközönség számára.