Az online vásárlások során széles körben használt és megbízhatónak tűnő mércének számítanak a korábbi vásárlók által megfogalmazott vélemények. Ezek azonban nem mindig igazak.
Most közölte az Apple: kemény korlátozást vezetnek be az iPhone-oknál - ezt jobb ha tudod, ha ilyen telefonod van
Az iPhone-ok hamarosan korlátozhatják a letiltható telefonszámok mennyiségét. Az iOS 26.6 legújabb bétaverziójában felfedezett figyelmeztetés szerint a tiltólista betelése után a felhasználóknak régebbi számokat kell törölniük ahhoz, hogy újakat blokkolhassanak - írja a MacRumors.com
Bár az operációs rendszerek egy-egy főverziójának utolsó frissítései ritkán hoznak jelentős újításokat, az iOS 26.6 tesztváltozatának kódjában egy érdekes korlátozásra bukkantak. A rendszer figyelmeztetést küld, ha a tulajdonos eléri a letiltható mobilszámok felső határát. Egyelőre nem tudni pontosan, hol húzódik ez a limit. Az is elképzelhető, hogy a korlát eddig is létezett, de olyan magasan volt, hogy az Apple korábban nem tartotta szükségesnek a külön tájékoztatást.
A tesztelők beszámolói alapján a korlát valóban magas: van, akinél 8000, míg másnál 20 000 blokkolt szám után jelent meg a hibaüzenet. Ha a tiltólista megtelik, a rendszer arra kéri a felhasználót, hogy távolítson el korábban blokkolt számokat a listáról. A folyamatot jelentősen megnehezíti, hogy a törlést jelenleg kizárólag egyesével lehet elvégezni.
Bár a több ezer férőhelyes keret hatalmasnak tűnik, az egyre szaporodó kéretlen és csaló hívások miatt néhány év aktív használat alatt akár össze is gyűlhet ez a mennyiség. Éppen ezért a jövőben érdemes lesz tudatosabban kezelni a tiltásokat.
Az iOS 26.6 tesztelése még csak most kezdődött, így a stabil változat leghamarabb hetek múlva válhat elérhetővé a nagyközönség számára.
Az Nvidia tavaly vált az első olyan vállalattá, amelynek piaci értéke elérte az 5 ezer milliárd dollárt.
Egyre több magyart húznak csőbe így: te is könnyen áldozattá válhatsz, ha nem vigyázol - erre kell gyanakodni
A deepfake technológia az elmúlt években kilépett a sci-fi világából, és a mindennapi életünk részévé vált.
Kiderült az előfizetések nagy titka: a magyar mobilozók negyede már ezzel az okos trükkel spórol a kiadásain
A hanghívások mellett mobilnetet használó feltöltőkártyások számára kialakított új kínálat skálája rendkívül széles.
Hatalmas bejelentést tett a gigacég: óriásit ugrottak a részvények, döbbenetes jövő várhat a vállalatra
A cég a márciusban zárult negyedik negyedévben 21,6 milliárd dolláros csoportszintű árbevételt ért el.
Váratlan fordulat a gigantikus űrmisszióban: csúszik a landolás, de kiderült, mi lapul a sötét kráterek mélyén
A létesítmény nemcsak a hosszú távú kutatásoknak ad majd otthont, hanem a jövőbeli Mars-missziókat is előkészítheti.
Hatalmas változás közeleg a magyar utakon: döbbenettel fogadják majd az autósok és a tömegközlekedők is ezt az új rendszert
A tömegközlekedés sok helyen már elérte képességeinek a határát, és a hagyományos forgalomirányítási rendszerek egyre nehezebben tudnak alkalmazkodni a gyorsan változó helyzetekhez.
Te is kaptál nemrég ilyen üzenetet a telefonodra? Rá ne kattints a linkre, villámgyorsan lecsapolják a pénzt a bankszámládról!
Soha ne dőlj be az ilyen jellegű üzeneteknek!
A fogyasztóvédők szerint a Meta, a TikTok és a Google nem tesz eleget a pénzügyi csaló hirdetések kiszűrésére platformjaikon.
Történelmi bejelentést tett a Google: 25 éve nem történt ilyen a legnépszerűbb keresővel, mindenkit érint a változás
A vállalat szerint ez a legnagyobb változás a kereső 25 éves történetében.
Több millióan dőltek be a legújabb androidos csapdának: esélyed sem lesz visszaszerezni a pénzed, ha ebbe belesétálsz
Egy új, CallPhantom névre keresztelt androidos csalássorozatot azonosítottakvkiberbiztonsági kutatók a Google Play áruházban,
A június 8-án elstartoló konferencia idei jelmondata a "Coming bright up", amellyel a cég fényes és ragyogó jövőt ígér.
A Sony több régióban is megemeli a PlayStation Plus előfizetési díjait. A drágulás más mértékű lesz a különböző csomagok esetében.
A korábbi 17 ezer forintos normál csomag helyébe a Residential Max lépett.
Hosszú hónapok csúszása után állítólag ezen a héten megkezdődik a Trump-telefonok kiszállítása.
Kongatják a vészharangot a tudósok: észre sem vesszük, hogyan építi le a memóriánkat a mesterséges intelligencia
A greenwichi Királyi Obszervatórium vezetője arra figyelmeztetett, hogy az azonnali válaszokat adó mesterségesintelligencia-eszközök hosszú távon az emberi gondolkodás elsorvadásához vezethetnek.
Gigantikus meteor száguld a bolygónk irányába: csak a napokban fedezték fel a tudósok, irtó közel lesz a Földhöz
Bár az égitest közeledését folyamatosan figyelik, a pontos mérete egyelőre ismeretlen.
A chatbot akár azt is megmondhatja majd, hol csúszik el túl sok pénz a havi költésekből.
Óriási lépésre szánta el magát a ChatGPT: bárki ingyen használhatja a prémium verziót ebben az országban
Az OpenAI történetében először kötött országos szintű kormányzati megállapodást.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.