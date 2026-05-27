2026. május 27. szerda Hella
32 °C Budapest
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Isztambul, Törökország - 2016. január 14: A kezében egy vadonatúj Apple iPhone 6s, a képernyőn Chrome alkalmazással. A Chrome egy 2008 szeptemberében indított webböngésző szolgáltatás.
Tech

Most közölte az Apple: kemény korlátozást vezetnek be az iPhone-oknál - ezt jobb ha tudod, ha ilyen telefonod van

Pénzcentrum
2026. május 27. 14:14

Az iPhone-ok hamarosan korlátozhatják a letiltható telefonszámok mennyiségét. Az iOS 26.6 legújabb bétaverziójában felfedezett figyelmeztetés szerint a tiltólista betelése után a felhasználóknak régebbi számokat kell törölniük ahhoz, hogy újakat blokkolhassanak - írja a MacRumors.com

Bár az operációs rendszerek egy-egy főverziójának utolsó frissítései ritkán hoznak jelentős újításokat, az iOS 26.6 tesztváltozatának kódjában egy érdekes korlátozásra bukkantak. A rendszer figyelmeztetést küld, ha a tulajdonos eléri a letiltható mobilszámok felső határát. Egyelőre nem tudni pontosan, hol húzódik ez a limit. Az is elképzelhető, hogy a korlát eddig is létezett, de olyan magasan volt, hogy az Apple korábban nem tartotta szükségesnek a külön tájékoztatást.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tesztelők beszámolói alapján a korlát valóban magas: van, akinél 8000, míg másnál 20 000 blokkolt szám után jelent meg a hibaüzenet. Ha a tiltólista megtelik, a rendszer arra kéri a felhasználót, hogy távolítson el korábban blokkolt számokat a listáról. A folyamatot jelentősen megnehezíti, hogy a törlést jelenleg kizárólag egyesével lehet elvégezni.

Bár a több ezer férőhelyes keret hatalmasnak tűnik, az egyre szaporodó kéretlen és csaló hívások miatt néhány év aktív használat alatt akár össze is gyűlhet ez a mennyiség. Éppen ezért a jövőben érdemes lesz tudatosabban kezelni a tiltásokat.

Az iOS 26.6 tesztelése még csak most kezdődött, így a stabil változat leghamarabb hetek múlva válhat elérhetővé a nagyközönség számára.
Címlapkép: Getty Images
#iphone #tech #csalás #mobiltelefon #telefon #apple #csalók #informatika #technológia #telefonos csalók

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:45
15:30
15:15
15:07
15:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 27.
Hajszálon múlt az egyik legnagyobb hazai sportesemény sorsa: őrült tempóban mentették meg
2026. május 26.
Hiába fizet, egyetlen forintot sem lát a biztosítótól, akinek emiatt törlik a nyári járatát: rengeteg magyar utazó ráfázhat idén
2026. május 27.
Itt a sokkoló figyelmeztetés: komplett iparágak omolhatnak össze Magyarországon, ha elvágják ezt a mentőövet
2026. május 27.
Tömegek cserlik az Adriát erre a festői tóvidékre: a szállás meglepően olcsó, a vacsora filléres tétel
2026. május 26.
Megjöttek a legújabb adatok: drámai dolog történik a világ legnépesebb államaiban, végérvényesen kettészakad a Föld
NAPTÁR
Tovább
2026. május 27. szerda
Hella
22. hét
Május 27.
A Kihívás Napja
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Vége a vihar előtti csendnek: olyan gigantikus időjárási anomália közelít, ami az egész világot a feje tetejére állítja
2
1 hónapja
Komoly leállás jön az egyik hazai mobilszolgáltatónál: nagyon ráfázhat, aki nem lép időben
3
3 hete
Óriási vagyonokat buknak bankszámláikról a magyarok: minden egy irányba mutat - félelmetes hiba áll a háttérben
4
2 hónapja
Nagy változás a Gmailben: most kell döntened, különben automatikusan bekapcsolják ezt a funkciót
5
1 hónapja
Telekom ügyfél vagy, és nálad is lehalt a telefonhálózat? Most elárulta a cég, milyen trükkel orvosolható a probléma
PÉNZÜGYI KISOKOS
Baleset-biztosítás
olyan biztosítási szerződés, amely a baleset bekövetkezése esetén nyújt szolgáltatást a biztosított, vagy annak halála esetén a kedvezményezett részére.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 27. 15:45
Sosem pukkad ki az AI-lufi? Csillagászati összegről döntött az NVIDIA elnöke
Pénzcentrum  |  2026. május 27. 15:30
Tovább dagad a tésztabotrány: négyszeres áron adják a magyar üzletekben ezt a terméket - külföldön fillérekbe kerül
Agrárszektor  |  2026. május 27. 15:27
Ezt sokaknak jelentenie kell az Államkincstárnak: vigyázz, téged is érinthet