Keserű csalódás érte a diplomás dolgozók tömegeit: így értéktelenedett el teljesen a fizetésük az elmúlt években

A 2019 és 2024 közötti eseti bérrendezések jelentősen átalakították a hazai közszféra jövedelmi viszonyait. Bár az orvosok és a pedagógusok fizetése látványosan nőtt, a célzott intézkedések hatalmas bérfeszültséget is teremtettek. A szociális szféra dolgozói, az ápolók és a rendvédelmi állomány – különösen a nyomozók – reálkeresete egyre inkább leszakad. A számok arra is rávilágítanak, hogy az egyszeri, nagy összegű juttatások nem nyújtanak tartós megoldást a bérek elértéktelenedésére.

Az elmúlt évek legfeltűnőbb bérnövekedése az egészségügyben történt. A koronavírus-járvány utáni időszakban, 2021-ben és 2022-ben az általános orvosok reálkeresete több mint a duplájára nőtt a 2019-es szinthez képest. Ezzel párhuzamosan a szakorvosoké 78 százalékkal emelkedett, miközben a hálapénz gyakorlatilag eltűnt a rendszerből. Ez a dinamikus emelés ugyanakkor súlyos bérfeszültséget okozott az ágazaton belül. Az ápolók és az asszisztensek reálbére ugyanis mindössze 39 százalékkal nőtt. Ennek eredményeként 2024-re a szakadék akkorára tágult, hogy egy ápoló csupán egy általános orvos fizetésének a felét, egy szakorvosénak pedig alig több mint a harmadát viszi haza.

Az oktatásban a korábbi évek stagnálását a 2024 és 2025 közötti bérrendezés törte meg. A pedagógusok és az óvodapedagógusok reálkeresete 50-60 százalékkal, a szakoktatóké pedig 74 százalékkal emelkedett az öt évvel korábbi állapothoz viszonyítva.

Bár ez a lépés sikeresen enyhítette az ágazat lemaradását, újabb ellentéteket is szült. Az oktatómunkát közvetlenül segítő dolgozók ugyanis eddig kimaradtak a béremelésből. Ráadásul a bérarányok még mindig torzak: a tanárok fizetése jelenleg is csak a diplomás átlagkereset 64 százalékát, a tanítóké pedig a főiskolai végzettségűek bérének 83 százalékát éri el.

A rendvédelmi szerveknél és a Magyar Honvédségnél jól látszik, miért nem működnek hosszú távon a bérbe nem épülő, egyszeri juttatások. Bár a 2022-ben kiosztott hathavi, úgynevezett fegyverpénz átmenetileg megdobta a fizetéseket, az alapbérek értékállóságának hiánya miatt a reálkeresetek hamar visszazuhantak.

A 2024-es emelések a honvédségnél nagyjából a 2019-es szintre hozták vissza a bérek vásárlóértékét. A rendőrség esetében azonban a reálbér továbbra is csökkenést mutat. Különösen riasztó a nyomozók helyzete, akiknek a reálkeresete öt év alatt 27 százalékkal zuhant be. Egy nyomozó ma a felsőfokú végzettségű katonák bérének csupán 70 százalékát kapja, és a fizetésük emelkedése még a középfokú végzettségű honvédek bérdinamikájától is elmarad.

A 2024-es adatok világosan megmutatják a közszféra mélyen széttagolt jövedelmi szerkezetét. A ranglétra alján a szociális szféra dolgozói állnak bruttó 543 ezer forinttal. Ezzel szemben az állami vezetők és a törvényhozók ennek a négyszeresét, több mint 2,2 millió forintot keresnek. A középső sávban a középiskolai tanárok és az ápolók bére nagyjából kiegyenlítődött a bruttó 730-740 ezer forintos szinten. Az összkép azonban becsapós. A közszférában a legtöbb munkakör diplomához kötött, ehhez mérten pedig a pedagógusok és a nyomozók továbbra is súlyosan alulfizetettek. Mindemellett az orvosok vagy a katonatisztek bére sem kiugró a versenyszféra fizetéseihez viszonyítva.

Az elmúlt öt év tanulsága egyértelmű. A szakképzett munkaerő megtartásához nem elegendők az alkalmi juttatások, mivel ezek inflációs környezetben idővel a reálkereset csökkenéséhez vezetnek. A kiszámítható, folyamatos alapbéremelés az egyetlen módja annak, hogy az állam megtartsa, illetve bővítse a munkaerőállományát, és mérsékelje az ágazatok közötti jövedelmi szakadékokat.