2026. június 2. kedd Kármen, Anita
19 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A modern iroda kora reggel, a dolgozók munkakezdése előtt üres, a hely tiszta és rendezett.
HRCENTRUM

Keserű csalódás érte a diplomás dolgozók tömegeit: így értéktelenedett el teljesen a fizetésük az elmúlt években

Pénzcentrum
2026. június 2. 04:01

A 2019 és 2024 közötti eseti bérrendezések jelentősen átalakították a hazai közszféra jövedelmi viszonyait. Bár az orvosok és a pedagógusok fizetése látványosan nőtt, a célzott intézkedések hatalmas bérfeszültséget is teremtettek. A szociális szféra dolgozói, az ápolók és a rendvédelmi állomány – különösen a nyomozók – reálkeresete egyre inkább leszakad. A számok arra is rávilágítanak, hogy az egyszeri, nagy összegű juttatások nem nyújtanak tartós megoldást a bérek elértéktelenedésére.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az elmúlt évek legfeltűnőbb bérnövekedése az egészségügyben történt. A koronavírus-járvány utáni időszakban, 2021-ben és 2022-ben az általános orvosok reálkeresete több mint a duplájára nőtt a 2019-es szinthez képest. Ezzel párhuzamosan a szakorvosoké 78 százalékkal emelkedett, miközben a hálapénz gyakorlatilag eltűnt a rendszerből. Ez a dinamikus emelés ugyanakkor súlyos bérfeszültséget okozott az ágazaton belül. Az ápolók és az asszisztensek reálbére ugyanis mindössze 39 százalékkal nőtt. Ennek eredményeként 2024-re a szakadék akkorára tágult, hogy egy ápoló csupán egy általános orvos fizetésének a felét, egy szakorvosénak pedig alig több mint a harmadát viszi haza.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az oktatásban a korábbi évek stagnálását a 2024 és 2025 közötti bérrendezés törte meg. A pedagógusok és az óvodapedagógusok reálkeresete 50-60 százalékkal, a szakoktatóké pedig 74 százalékkal emelkedett az öt évvel korábbi állapothoz viszonyítva.

Bár ez a lépés sikeresen enyhítette az ágazat lemaradását, újabb ellentéteket is szült. Az oktatómunkát közvetlenül segítő dolgozók ugyanis eddig kimaradtak a béremelésből. Ráadásul a bérarányok még mindig torzak: a tanárok fizetése jelenleg is csak a diplomás átlagkereset 64 százalékát, a tanítóké pedig a főiskolai végzettségűek bérének 83 százalékát éri el.

Kapcsolódó cikkeink:

A rendvédelmi szerveknél és a Magyar Honvédségnél jól látszik, miért nem működnek hosszú távon a bérbe nem épülő, egyszeri juttatások. Bár a 2022-ben kiosztott hathavi, úgynevezett fegyverpénz átmenetileg megdobta a fizetéseket, az alapbérek értékállóságának hiánya miatt a reálkeresetek hamar visszazuhantak.

A 2024-es emelések a honvédségnél nagyjából a 2019-es szintre hozták vissza a bérek vásárlóértékét. A rendőrség esetében azonban a reálbér továbbra is csökkenést mutat. Különösen riasztó a nyomozók helyzete, akiknek a reálkeresete öt év alatt 27 százalékkal zuhant be. Egy nyomozó ma a felsőfokú végzettségű katonák bérének csupán 70 százalékát kapja, és a fizetésük emelkedése még a középfokú végzettségű honvédek bérdinamikájától is elmarad.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A 2024-es adatok világosan megmutatják a közszféra mélyen széttagolt jövedelmi szerkezetét. A ranglétra alján a szociális szféra dolgozói állnak bruttó 543 ezer forinttal. Ezzel szemben az állami vezetők és a törvényhozók ennek a négyszeresét, több mint 2,2 millió forintot keresnek. A középső sávban a középiskolai tanárok és az ápolók bére nagyjából kiegyenlítődött a bruttó 730-740 ezer forintos szinten. Az összkép azonban becsapós. A közszférában a legtöbb munkakör diplomához kötött, ehhez mérten pedig a pedagógusok és a nyomozók továbbra is súlyosan alulfizetettek. Mindemellett az orvosok vagy a katonatisztek bére sem kiugró a versenyszféra fizetéseihez viszonyítva.

Az elmúlt öt év tanulsága egyértelmű. A szakképzett munkaerő megtartásához nem elegendők az alkalmi juttatások, mivel ezek inflációs környezetben idővel a reálkereset csökkenéséhez vezetnek. A kiszámítható, folyamatos alapbéremelés az egyetlen módja annak, hogy az állam megtartsa, illetve bővítse a munkaerőállományát, és mérsékelje az ágazatok közötti jövedelmi szakadékokat.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #fizetés #oktatás #béremelés #egészségügy #pedagógus #infláció #honvédség #munkaerő #keresetek #bérek #fizetések #orvosok #magyar fizetések

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
04:01
22:04
21:33
21:05
20:33
HR BLOGGER
legacykft  |  2026.05.22 19:14
Ki az az ember, aki vezet?
Az elmúlt években nagyon sok vezetőt támogattunk abban, hogy a vezetői szerepükben minél inkább kite...
hrdoktor  |  2026.05.18 14:39
A jó munkahely az egészségre is pozitív hatással lehet
Hogyan függ össze a munkáltató cég eredményessége a munkavállalóinak egészségi állapotával, testi-le...
laskainelli  |  2026.05.07 15:40
Fontos kérdések válás előtt
Van az a pont egy párkapcsolatban, amikor már nem a nagy veszekedések uralják az időt, hanem a csend...
coachco  |  2026.05.05 20:26
Tudtuk, hogy jön? És azt tudtuk, hogy mi jön?
Izgalmas téma az 1989-es rendszerváltás. Azért is, mert sokan a mostanit is annak reméljük. [...] B...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 1.
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: Ezer sebből vérzik a közoktatás, és nem ugyanaz vérzik Borsodban, mint Budapesten
2026. május 31.
Romba dönti a 2026-os balatoni szezont az euró: óriási a bizonytalanság, ennyivel kerülhet többe az idei nyaralás
2026. június 1.
Kiderült az igazság a Lidl, Aldi, Penny, Spar kedvezményeiről: a vásárlók többsége már rájött a turpisságra
2026. június 1.
Hihetetlen különbségek derültek ki az európai munkaidőkről: ebben az országban alig 32 órát dolgoznak egy héten
2026. június 1.
Mégis, mi folyik a pesti agglomerációban? Rengetegen költöznek éppen ide 2026-ban: tudhatnak valamit
NAPTÁR
Tovább
2026. június 2. kedd
Kármen, Anita
23. hét
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Indul a toborzás: sok új munkást keresnek vidéken ebbe a gyárba - Ki fog ide jelentkezni?
2
2 hónapja
Forrnak az indulatok a magyar munkahelyeken: nagyon sokaknak nem jött be, amit vártak 2026-tól - jöhetnek a felmondások?
3
5 napja
Jön a teljes fordulat a hazai fizetéseknél: kötelező uniós szabály lép életbe a munkahelyeken 2026-ban
4
2 hónapja
Óriási fordulat jön a magyar fizetéseknél: kötelező uniós szabály forgatja fel a munkahelyeket 2026-ra
5
1 hónapja
Jön a többkulcsos adórendszer Magyarországon: annak fog fájni igazán, akinek ennyi félretett pénze van
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vagyon biztosítás
a biztosítottak saját tulajdonú (vagy kezelésükben lévő), illetve felelősségi körükbe tartozó, a vagyontárgyakat és a vagyoni érdekeket érintő és a biztosítható károk fedezetét szolgáló biztosítási fajtákat (módozatokat) és egyedi biztosításokat foglalja magában. (Vagyonbiztosítást az köthet, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt.)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 1. 18:59
Kiderült az igazság a Lidl, Aldi, Penny, Spar kedvezményeiről: a vásárlók többsége már rájött a turpisságra
Pénzcentrum  |  2026. június 1. 17:58
Kvíz: Rég volt már a nyelvtanóra? Ezek a helyesírási szabályok sok magyaron kifognak!
Agrárszektor  |  2026. június 1. 20:32
Ez kemény: nem is hinnéd, milyen halakat találtak a Tisza-tóban