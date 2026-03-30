Mennyit ér ma egy friss diploma Magyarországon? A Dealish videójában megszólaló egyetemisták őszintén elárulták, mekkora fizetésre számítanak első teljes állásukban
Kemény szigorításról döntött az osztrák kormány: több ezer Ausztriában élő magyart érint a döntés
Ausztria konzervatív vezetésű, hárompárti koalíciós kormánya bejelentette, hogy betiltaná a közösségi média használatát a 14 év alatti gyermekek számára. A szabályozás célja, hogy megvédje a fiatalokat a "függőséget okozó algoritmusoktól" és a káros tartalmaktól - számolt be a Reuters.
Az osztrák kabinet tagjai pénteken bejelentették, hogy elvi megállapodás született a közösségi médiát érintő tilalomról. Annak pontos hatálybalépési időpontja és a végrehajtás módja azonban egyelőre nem ismert. Andreas Babler szociáldemokrata alkancellár hangsúlyozta: a kormány nem nézi tovább tétlenül, ahogy a platformok függővé és gyakran beteggé teszik a gyerekeket. Hozzátette, hogy a közösségi média használatának kockázatait túl sokáig figyelmen kívül hagyták.
A törvénytervezetet június végéig készítik el – közölte Babler, valamint Alexander Pröll, a digitalizációért felelős konzervatív államtitkár. A kormány a jogszabályban nem konkrét platformokat kíván nevesíteni. Ehelyett az algoritmusok függőséget okozó jellege, illetve a szexuális erőszakot bemutató tartalmak alapján határoznák meg, hogy pontosan mely szolgáltatásokra vonatkozik majd a tilalom.
Ausztria nem az első ország, amely ilyen lépésre szánja el magát. Ausztrália 2024 decemberében már bevezette a közösségi média használatának tilalmát a 16 év alattiak számára. Franciaországban pedig a parlament alsóháza idén januárban szavazta meg a 15 év alattiak kitiltását ezekről a platformokról. Februárban lehetőség szintén Németországban is felmerült ugyanez a lépés 16-os korhatárral.
