Te is kaptál nemrég ilyen üzenetet a telefonodra? Rá ne kattints a linkre, villámgyorsan lecsapolják a pénzt a bankszámládról!

Egy újabb aljas csalási kísérlet ütötte fel a fejét, amely a magyar autósokat célozza meg. A csalók hivatalosnak tűnő, fenyegető hangvételű SMS-ekben próbálják rávenni a gyanútlan áldozatokat arra, hogy kattintsanak rá egy hamis linkre.

Az elmúlt napokban több felhasználó is riasztó SMS-t kapott, amely szabálytalan parkolásra hivatkozva követel azonnali bírságbefizetést. A csalók célja egyértelmű: pánikot kelteni a fenyegető jogi következményekkel, és ezzel rávenni az autósokat, hogy megadják bankkártyaadataikat egy hamis weboldalon.

Csaló SMS - parkolási átverés

Mi történik pontosan?

Ahogy a képen látható, a csalók egy SMS-t küldenek, amelyben azt állítják, hogy szabálytalan parkolás miatt bírságot kapott a címzett. Általában akkor érdemes gyanakodni, ha egy üzenet:

Felszólít az ügy gyors online intézésére.

Ijesztget: késedelmi pótlékkal, a jogosítvány elvételével vagy a forgalmi engedély bevonásával riogatja az autósokat, hogy pánikot keltsen.

Egy linket tartalmaz (például nemzetiutdj-aer.cfd), amely nem a hivatalos állami vagy közlekedési hatóság oldala.

A kiberbiztonsági szakértő tanácsai

Tavaly novemberben interjút készítettünk Weismüller Gáborral, a Magyar Bankszövetség Csalás Elleni Munkacsoportjának vezetőjével, aki arról beszélt, hogy az elektronikus visszaélések száma a tavalyi évben közel 38 százalékkal nőtt. A beszélgetés során a szakértő kiemelte azt is, hogy a sikeres csalások elsöprő mennyiségben az ügyfelek óvatlansága miatt következnek be.

Weismüller Gábor akkor szinte az összes létező magyarországi csalástípusról beszélt, valamint arról is, mi a teendő, ha csalás áldozatává válunk – ezen túl pedig természetesen további tanácsokat is megosztott azzal kapcsolatban, hogyan előzhetjük meg azt, hogy megtörténjen a baj. Az interjú IDE kattintva olvasható el.