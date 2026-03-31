Egy friss kutatás szerint az életmód és a táplálkozás alakítása segítséget nyújthat az endometriózisban.
Rettegnek a munkahelyek: ha ezt nem tudják megcsinálni a főnökök, akkor abból nagyon nagy baj lesz
Az európai vállalatok körében a mesterséges intelligencia az egyik legfontosabb stratégiai prioritássá vált 2026-ra – derült ki egy friss kutatásból. A felmérés szerint a cégek többsége már aktívan kísérletezik a mesterséges intelligenciával, a vezetők pedig elsősorban a toborzás és csapatszervezés javulásától, az új termékek gyorsabb piacra jutásától és az új piacokra lépés megkönnyítésétől várnak eredményeket – miközben a versenytársak AI-előnyétől való félelem egyre erőteljesebben formálja a beruházási döntéseket.
A Revolut Business bemutatta a Revolut Business Report eredményeit. A kutatást a brit Censuswide kutatócég közreműködésével végezték, 1350 felsővezető megkérdezésével kilenc európai országban. A tanulmány szerint a mesterséges intelligencia Európa-szerte az egyik legfontosabb stratégiai prioritás (17%), az IT-infrastruktúra modernizálása (21%) után.
A vállalati növekedésre fókuszáló jelentés jelentős regionális különbségeket tárt fel. Franciaország, Lengyelország és Spanyolország vezetői 2026-ban az AI-beruházásokat növelnék (30%, 21%, 21%). Ezzel szemben Németország (23%), Olaszország (31%), Spanyolország (25%), Hollandia (22%), Írország (20%) és Románia (19%) vállalatai számára az IT-modernizáció, automatizáció és felhőmigráció a fő prioritás. A brit cégek mutatták a legkisebb érdeklődést az AI iránt (8%), ők inkább a tehetségmegtartásra, továbbképzésre és vezetőfejlesztésre fókuszálnak (17%).
Európa-szerte a vállalatok növelik a kutatás-fejlesztést (14%), valamint az értékesítés és marketing (12%) területére fordított kiadásokat, miközben a tehetségmegtartás és -fejlesztés is fontos (11%). Az új irodákba történő beruházás alacsony szinten marad (8%), bár az Egyesült Királyságban magasabb (16%), ahol a fizikai terjeszkedés még mindig fontosabb. A egyesülések és felvásárlások (M&A) alacsonyabb prioritást élveznek (7%).
Generációs különbségek az AI prioritásában
A fiatalabb vezetők a leginkább AI-orientáltak. A 18–24 évesek (23%) és a 25–34 évesek (25%) számára az AI az első számú prioritás, szemben az 55 év felettiek 15%-ával, a 45–54 évesek 12%-ával és a 35–44 évesek 17%-ával.
A vezetők szerint az AI javítja a toborzást és a csapatszerkezetet (22%), felgyorsítja az új termékek piacra jutását (20%), és segíti az új piacokra lépést (20%). Emellett költségcsökkentésben is szerepet játszik (15%). Mindössze 1% mondta azt, hogy vállalata egyáltalán nem kísérletezik mesterséges intelligenciával, míg 22% szerint még túl korai stratégiai hatásokról beszélni.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Növekvő versenynyomás az AI korszakában
Az európai cégek attól tartanak, hogy versenytársaik az AI segítségével jobb, személyre szabottabb termékeket fejlesztenek (28%), illetve előnyre tesznek szert az adatelemzésben és előrejelzésben (25%). Az aggodalmak országonként eltérnek: az Egyesült Királyságban, Írországban, Franciaországban, Hollandiában és Olaszországban inkább a jobb termékek fejlesztése miatt aggódnak, míg Németországban, Lengyelországban, Romániában és Spanyolországban az adatelemzés jelenti a fő félelmet. Az adatelemzés elsősorban a vezérigazgatókat aggasztja, míg a jobb termékek a pénzügyi és operatív vezetőket. További 23% attól tart, hogy versenytársaik gyorsabban reagálnak majd a külső változásokra.
Az európai vezetők szerint a mesterséges intelligencia skálázásának fő akadálya az adatok minősége (22%), ezt követi a vezetői támogatás és a világos üzleti integrációs stratégia (21%), majd a magasan képzett szakemberekhez való hozzáférés (20%). Az egyes országok között eltérések vannak: az Egyesült Királyságban és Írországban az adatminőség a legnagyobb kihívás (27–27%), Romániában a vezetői összehangoltság (31%), Franciaországban pedig a tehetséghiány (26%). Bár európai szinten az IT-infrastruktúra csak a lista végén szerepel (17%), Olaszországban ez a legfőbb kihívás (25%).
A stratégiai kérdés az, hogy a vállalatok saját fejlesztésű AI-megoldásokat hozzanak létre, vagy külső szolgáltatóktól vásároljanak. Európában enyhe többség a házon belüli fejlesztést részesíti előnyben (31%) a kész megoldásokkal szemben (27%). Ugyanakkor a legtöbben hibrid modellt alkalmaznak (42%): megvásárolják az AI-megoldásokat, majd házon belül testre szabják azokat. A román cégek a leginkább hajlanak a teljesen saját fejlesztésre (39%), míg a spanyol vállalatok a leginkább a kész megoldások vásárlására (32%).
Fizetős modellt vezet be Mark Zuckerberg az Instagramnál: ezek a szolgáltatások fognak pénzbe kerülni
Az Instagram Plus kifejezetten a hétköznapi felhasználókat célozza meg.
Ausztria nem az első ország, amely ilyen lépésre szánja el magát. Ausztrália 2024 decemberében már bevezette a közösségi média használatának tilalmát a 16 év alattiak...
Észrevétlenül férkőzött be a magyarok életébe a mesterséges intelligencia: egy nagyszabású hazai kutatás most minden titokra fényt derít
Egyre többen használják a mesterséges intelligenciát a mindennapokban, de még mindig keveset tudunk arról, hogyan gondolkodnak róla a felhasználók.
Elmondása szerint azóta sem tapasztalt hasonlót, és teljesen jól érzi magát.
Hatalmas csavar az évszázad űrmissziójában: átírták a terveket, egészen elképesztő dolog fog épülni odafönt
Több mint ötven év után ismét emberes küldetés indulhat a Hold felé, és a tervek már nem állnak meg egy egyszeri landolásnál.
Szintet lépett a kiberháború: kíméletlen módszerrel támadták be az amerikai vezetést, elképesztő mik kerültek napvilágra
Iránhoz köthető hackercsoport tört fel egy magas rangú amerikai tisztviselőt érintő e-mailfiókot, és az így megszerzett adatokat nyilvánosságra is hozta.
Brutális adatszivárgás történt: közel félmillió ügyfél banki adatai kerültek napvilágra, komoly gond lett belőle
probléma különösen azért aggasztó, mert a pénzintézetek költségcsökkentési célokból sorra zárják be a fizikai fiókjaikat, és az ügyfeleket egyre inkább az online csatornákra terelik.
Súlyos veszély a világra, vagy mindent megkönnyítő csodatalálmány? Ítéletet mondtak a magyarok az AI-ról
Egy Magyarországon, Csehországban és Lengyelországban végzett regionális felmérés szerint a ChatGPT messze a legnépszerűbb mesterségesintelligencia-eszköz a régióban.
A közel-keleti konfliktus nyomán kialakult globális héliumhiány egyre súlyosabb fennakadásokat okoz a technológiai iparágak, különösen a félvezetőgyártás ellátási láncaiban.
Sorra nullázódnak a magyarok bankszámlái: döbbenet, ami történik, nagyon gyorsan terjed a kíméletlen kopasztás
Újabb megtévesztő csalási hullám indult el Magyarországon. Ezúttal a TAJ-kártyák kerültek a középpontba.
Az online bűnözők ma már jellemzően nem a pénzintézeteket, hanem közvetlenül az ügyfeleket veszik célba.
Sok szülő vállat von, ha arról van szó, hogyan használja a gyereke ezt a dolgot: most kiderült, óriási hibát követnek el!
A tinédzserek már napi szinten használják a mesterséges intelligenciát tanulásra, döntésekhez és akár érzelmi támogatásra is.
Óriási öngólt lőtt a techmilliárdos: váratlan dologra kér mindenkit, miközben a háttérben már dől a pénz
Tim Cook, az Apple vezérigazgatója nemrég a Good Morning America műsorában arra biztatta az embereket, hogy tegyék le az okostelefonjukat, és töltsenek több időt a...
Ketyeg az óra, 15 készülék került fel az Apple elavulási listájára: telefonok, laptopok landolhatnak a kukában hamarosan
A helyzet azért különleges, mert az érintett eszközök közül öt gyakorlatilag vadonatúj, 2025-ös modell.
A mesterséges intelligencia néhány év alatt olyan tempóban vált a mindennapok részévé, hogy a társadalom jelentős része még mindig csak próbálja értelmezni, mit is jelent...
Kiderültek a mesterséges intelligencia titkos kockázatai: ezzel a magyar dolgozók nagy része túlságosan későn szembesül
A kutatás egyik legfontosabb tanulsága, hogy a mesterséges intelligenciához való viszonyulás erősen ambivalens.
Fájdalmas drágulás jön a Netflixnél: ennyivel kell többet fizetnie a magyaroknak a következő számlázáskor
Ismét emeli előfizetési díjait a Netflix Magyarországon, több csomag ára is jelentősen nő.
A Google hangalapú szolgáltatásai a működésükhöz folyamatosan figyelik a környezeti hangokat - ez akaratlanul is a magánbeszélgetések rögzítéséhez vezethet.
