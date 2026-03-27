Súlyos veszély a világra, vagy mindent megkönnyítő csodatalálmány? Ítéletet mondtak a magyarok az AI-ról

Egy Magyarországon, Csehországban és Lengyelországban végzett regionális felmérés szerint a ChatGPT messze a legnépszerűbb mesterségesintelligencia-eszköz a régióban: Magyarországon az MI-t használók 84,7 százaléka alkalmazza. A felhasználók többsége rendszeresen dolgozik valamilyen MI-megoldással. Az attitűdök azonban továbbra sem egyértelműek, mivel tízből négyen egyszerre látnak benne lehetőséget és kockázatot.

A magyar adatok alapján a generatív MI-eszközök dominanciája egyértelmű. A ChatGPT után a Gemini (32,4%), valamint az MI-alapú fordítók (18%) a legnépszerűbbek. Csehországban és Lengyelországban is hasonló a sorrend. Utóbbiban a válaszadók 49 százaléka a ChatGPT-t nevezte meg elsődleges eszközként. A használat intenzitása szintén figyelemre méltó. A magyar felhasználók harmada naponta, míg további egyharmaduk hetente többször nyúl a mesterséges intelligenciához. A lengyel internetezők 62 százaléka pedig legalább heti rendszerességgel alkalmaz valamilyen MI-megoldást.

A kutatás rámutat, hogy az MI már a mindennapi produktivitás szerves része a régióban. Magyarországon a felhasználók leggyakrabban információkeresésre (57,2%), munkavégzésre (38,4%), tanulásra (36,6%) és fordításra (34,8%) vetik be ezeket az eszközöket. Csehországban az információkeresési és tanulási célú felhasználás szintén 50 százalék feletti. Lengyelországban eközben az MI egyre inkább általános információszerzési eszközként működik.

A tudatosság terén már árnyaltabb a kép. A magyar felhasználók 78,7 százaléka legalább részben tisztában van azzal, hogy mikor találkozik mesterséges intelligenciával. Ugyanakkor csupán 29,3 százalékuk állítja, hogy ezt nagyon jól fel is ismeri. Lengyelországban ez az arány magasabb, ott ugyanis 84 százalék mondta, hogy tudatában van az MI-funkciók jelenlétének.

Az MI-hez való hozzáállás a régió mindhárom országában ambivalens. Magyarországon ugyan a válaszadók 46,6 százaléka inkább pozitívan viszonyul a technológiához, de 40,8 százalékuk egyidejűleg lát benne előnyöket és kockázatokat is. Csehországban és Lengyelországban az ambivalens csoport aránya hasonló, jellemzően 40 és 44 százalék között mozog.

A kutatás alapján jól látszik, hogy a mesterséges intelligencia használata már megelőzte a róla kialakult egyértelmű attitűdöket

- foglalta össze a helyzetet Szappanos Gábor, a Sophos kiberbiztonsági szakértője. A közép-európai régióban tehát az MI-eszközök széles körű elterjedése tény. Mindeközben a felhasználók jelentős része még csak keresi a saját viszonyulását az új technológiához.