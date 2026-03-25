A közel-keleti fegyveres konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása miatt tartósan magasan maradó energiaárak súlyos gazdasági válsággal fenyegetik Európát.
Megszólalt a BlackRock vezére: rengeteg ember munkáját veheti el az AI, túl sok fiatalt toltak be az egyetemekre
A mesterséges intelligencia (MI) térnyerése miatt a társadalomnak újra meg kell tanulnia megbecsülni a fizikai és a szakmunkát. Ezzel párhuzamosan a fehérgalléros pozíciók egy része veszélybe kerül – véli Larry Fink, a világ legnagyobb vagyonkezelő cége, a BlackRock vezérigazgatója. A pénzügyi vezető arra is figyelmeztetett, hogy egy esetleges 150 dolláros olajár súlyos globális recessziót robbanthat ki. Hangsúlyozta továbbá az olcsó energia elengedhetetlen szerepét a technológiai versenyben - jelentette a BBC.
Fink szerint az elmúlt évtizedekben a társadalom túlzásba vitte a fiatalok egyetemre küldését és a pénzügyi szektorhoz hasonló karrierek idealizálását. Mindeközben teljesen leértékelte a kétkezi munkát. Az MI fellendülése azonban hatalmas keresletet fog teremteni a villanyszerelők, hegesztők és vízvezeték-szerelők iránt. Ezzel párhuzamosan a szellemi munkakörök iránti igény csökkenhet. A cégvezető úgy véli, újra egyensúlyba kell hozni a munkaerőpiacot. Szerinte le kell számolni azokkal a popkulturális sztereotípiákkal, amelyek a szakmunkásokat elhanyagoltnak, a befektetési bankárokat pedig bálványoknak mutatják be.
A globális gazdaság kilátásait illetően a geopolitikai feszültségek, különösen a közel-keleti konfliktusok miatt rendkívül bizonytalan a helyzet. Fink szerint két szélsőséges forgatókönyv lehetséges. A konfliktusok rendeződésével az olajárak a háború előtti szint alá is csökkenhetnek. Ellenkező esetben viszont az árak tartósan a 100 és 150 dollár közötti sávban mozoghatnak.
Ez utóbbi meredek és súlyos globális recesszióhoz vezetne. Kiemelte, hogy a növekvő energiaár egyfajta regresszív adóként működik, amely a legszegényebbeket sújtja a leginkább. Emiatt az országoknak pragmatikus energiapolitikát kell folytatniuk. Továbbra is használniuk kell a rendelkezésre álló fosszilis energiahordozókat, de közben agresszívan fejleszteniük kell a megújuló energiaforrásokat is.
Bár a magas energiaárak miatt a piacokon már mutatkoznak a feszültség jelei, Fink határozottan cáfolta, hogy a 2007–2008-as globális pénzügyi válság megismétlődésétől kellene tartani. Szerinte a mai pénzintézetek sokkal stabilabbak, így a két időszak közötti hasonlóság gyakorlatilag a nullával egyenlő.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Ugyanígy elutasítja azokat a vélekedéseket is, miszerint a mesterséges intelligencia piaca egy túlfújt buborék lenne. Úgy véli, a technológiai dominanciáért folyó versenyben kötelező az agresszív befektetés, máskülönben Kína nyeri meg a harcot.
Az MI amerikai és európai terjeszkedésének legnagyobb akadályát jelenleg az energia árában látja. Míg Kína hatalmas összegeket fektet a nap- és atomenergiába, addig Európában cselekvés helyett jórészt csak beszélnek a problémáról. Fink kiemelte, hogy a mesterséges intelligencia infrastruktúrájának kiépítéséhez elengedhetetlen az olcsó áram biztosítása. Ehhez a nyugati világnak is sokkal határozottabban a megújuló energiaforrások felé kell fordulnia.
-
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten (x)
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten: Akár 8–10 év is eltelhet a diagnózisig – Budapesten keresik a megoldásokat az endometriózis kihívásaira.