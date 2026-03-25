Megszólalt a BlackRock vezére: rengeteg ember munkáját veheti el az AI, túl sok fiatalt toltak be az egyetemekre

Pénzcentrum
2026. március 25. 17:17

A mesterséges intelligencia (MI) térnyerése miatt a társadalomnak újra meg kell tanulnia megbecsülni a fizikai és a szakmunkát. Ezzel párhuzamosan a fehérgalléros pozíciók egy része veszélybe kerül – véli Larry Fink, a világ legnagyobb vagyonkezelő cége, a BlackRock vezérigazgatója. A pénzügyi vezető arra is figyelmeztetett, hogy egy esetleges 150 dolláros olajár súlyos globális recessziót robbanthat ki. Hangsúlyozta továbbá az olcsó energia elengedhetetlen szerepét a technológiai versenyben - jelentette a BBC.

Fink szerint az elmúlt évtizedekben a társadalom túlzásba vitte a fiatalok egyetemre küldését és a pénzügyi szektorhoz hasonló karrierek idealizálását. Mindeközben teljesen leértékelte a kétkezi munkát. Az MI fellendülése azonban hatalmas keresletet fog teremteni a villanyszerelők, hegesztők és vízvezeték-szerelők iránt. Ezzel párhuzamosan a szellemi munkakörök iránti igény csökkenhet. A cégvezető úgy véli, újra egyensúlyba kell hozni a munkaerőpiacot. Szerinte le kell számolni azokkal a popkulturális sztereotípiákkal, amelyek a szakmunkásokat elhanyagoltnak, a befektetési bankárokat pedig bálványoknak mutatják be.

A globális gazdaság kilátásait illetően a geopolitikai feszültségek, különösen a közel-keleti konfliktusok miatt rendkívül bizonytalan a helyzet. Fink szerint két szélsőséges forgatókönyv lehetséges. A konfliktusok rendeződésével az olajárak a háború előtti szint alá is csökkenhetnek. Ellenkező esetben viszont az árak tartósan a 100 és 150 dollár közötti sávban mozoghatnak.

Ez utóbbi meredek és súlyos globális recesszióhoz vezetne. Kiemelte, hogy a növekvő energiaár egyfajta regresszív adóként működik, amely a legszegényebbeket sújtja a leginkább. Emiatt az országoknak pragmatikus energiapolitikát kell folytatniuk. Továbbra is használniuk kell a rendelkezésre álló fosszilis energiahordozókat, de közben agresszívan fejleszteniük kell a megújuló energiaforrásokat is.

Bár a magas energiaárak miatt a piacokon már mutatkoznak a feszültség jelei, Fink határozottan cáfolta, hogy a 2007–2008-as globális pénzügyi válság megismétlődésétől kellene tartani. Szerinte a mai pénzintézetek sokkal stabilabbak, így a két időszak közötti hasonlóság gyakorlatilag a nullával egyenlő.

Ugyanígy elutasítja azokat a vélekedéseket is, miszerint a mesterséges intelligencia piaca egy túlfújt buborék lenne. Úgy véli, a technológiai dominanciáért folyó versenyben kötelező az agresszív befektetés, máskülönben Kína nyeri meg a harcot.

Az MI amerikai és európai terjeszkedésének legnagyobb akadályát jelenleg az energia árában látja. Míg Kína hatalmas összegeket fektet a nap- és atomenergiába, addig Európában cselekvés helyett jórészt csak beszélnek a problémáról. Fink kiemelte, hogy a mesterséges intelligencia infrastruktúrájának kiépítéséhez elengedhetetlen az olcsó áram biztosítása. Ehhez a nyugati világnak is sokkal határozottabban a megújuló energiaforrások felé kell fordulnia.
